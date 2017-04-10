Вашингтон предоставит Москве все доказательства или введёт новые санкции

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сделала несколько заявлений, касающихся Сирии и России в эфире канала CNN.

И вновь «неопровержимые доказательства». Именно так аргументировала позицию Вашингтона Никки Хейли, заявив, что Белый Дом готов будет поделиться этими самыми доказательствами с Россией, если последняя попросит их предоставить. Ну а пока данные, на которые ссылается Хейли, которые, по её словам видел и президент Трамп, строго засекречены.

Но тут, не то, что Россия – весь мир ждёт, пока Вашингтон удосужится подтвердить заявленное. Ведь руководствуясь некими доказательствами, которых пока никто не видел, было принято решение об акте агрессии в адрес суверенного государства, что произошло в обход Совета безопасности ООН и международных норм. Да и обвинения в использовании химического оружия против населения, это, знаете ли, серьёзные заявления, которые не могут делаться голословно.

Разумно было бы опубликовать доказательства, прежде чем атаковать сирийскую авиабазу «томагавками», но в США решили сделать по-своему. Это напоминает целую череду событий, среди которых и разгром гуманитарного конвоя ООН в Сирии, когда американская сторона также отчитывалась об имеющихся неопровержимых фактах, но международное сообщество их так и не увидело.

Также, как сообщила Хейли, в администрации Трампа обсуждается вопрос о введении новых санкций в отношении России и Ирака за поддержку сирийского правительства. Но без поддержи союзников, Сирия уже давно контролировалась бы террористическими организациями, против которых и ведётся эта сплочённая борьба. Достаточно вспомнить процентное соотношение – сколько территорий контролировалось армией САР до российской поддержки и сколько теперь. Это был бы не просто ливийский сценарий, а нечто похуже. Но для Запада достигнутый результат почему-то не является аргументом.

Недавно в Анкаре госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил о том, что судьбу своей страны, в том числе и президента Асада решат сами сирийцы. Между тем, действия Вашингтона говорят об обратном. Запад агрессивными методами стремится перехватить все рычаги влияния на ближневосточном регионе и установить там свои правила. О запуске 59 «томагавков» Вашингтон не спрашивал ни у сирийцев, ни у ООН, ни у кого вообще. Есть большая вероятность, что во вторник Тиллерсон приедет в Москву с целой пачкой ультимативных требований к России, что станет последним гвоздём в крышку гроба российско-американских отношений.

Игорь И