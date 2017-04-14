США объявили превентивную войну КНДР

Диктовать всему миру свою правоту уже давно вошло в привычку американцев. В США почему-то считают, что он на голову выше всех остальных и пытаются предписывать всем свои правила. Впрочем, не все воспринимают ультиматумы, как должное. Находятся те, отвечающие решительными действиями.

КНДР уже давно стала раздражающей занозой для США. Регулярные запуски баллистических ракет пугают Вашингтон. И, похоже, этим решили воспользоваться американцы. Их действия говорят о том, что они объявили Пхеньяну превентивную войну.

Этому свидетельствует и американский корабль, оснащенный ракетами «Томагавк», находящийся неподалеку от места, где Пхеньян намерен произвести очередное ядерное испытание (всего в 300 морских миль от того места). И истребители готовые атаковать в любой момент, находящиеся на военно-морской базе Гуам – форпосте США в Тихоокеанской зоне. И «друзья» американцев японцы, готовые в любой момент выполнить приказ Вашингтона.

При этом США уже предупредили, что готовы нанести превентивный удар, если КНДР решит провести очередное ядерное испытание либо запустит баллистические ракеты.

Правда, молчать в КНДР не стали. В ответ на ультиматум, который Вашингтон пытается поставить Пхеньяну заместитель главы МИД КНДР Хан Сон Рёль заявил, что Северная Корея не станет «сидеть сложа руки». И этот ответ, вероятно, свидетельствует тому, что в ближайшее время правительство Северной Кореи произведет очередной запуск.

Не исключено, что вся эта история может перерасти и более глобальный конфликт. Нестабильность и потери позиций на Украине и в Сирии толкают Вашингтон искать новый плацдарм для разжигания политических пожаров. И в Белом доме отчетливо понимают, что проблемы в Тихоокеанской зоне сыграют им только на руку. Ведь в случае обострения в столкновение, вероятнее всего, вмешаются многие страны, среди которых Россия, Китай, Япония, Северная и Южная Корея, ну и, собственно, США.

Вашингтон не ищет дипломатических путей решения нарастающего конфликта, американцы обдуманно идут к войне.

Антон Орловский