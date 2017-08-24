навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
автор  
Miroslav
статей: 2
 
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
24.08.17   Редакция

Распродажа русофобии: журналист Коротков замахнулся на новую «премию»

(0)
 
24.08.17  

Еврейский вопрос в Украине. Стоит ли оглядываться по сторонам?

(0)
23.08.17   Редакция

Польша: шизофрения прогрессирует

(0)
 
22.08.17   Редакция

Призыв убрать статуи конфедератов из Капитолия расколол демократов

(0)
 
22.08.17  

«Россия всегда – в светском чаянии Машиаха»

(0)

последние за вчера, 23.08.17  
17:30   Редакция

Польша: шизофрения прогрессирует

(0)
 
16:00   Редакция

США впервые поставляют уголь Украине

(0)
 
13:00   Редакция

Пекин предупреждает Вашингтон в связи с началом расследования в США действий Китая в области интеллектуальной собственности

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
24.08.17 13:39    
djum Отдых (24)
23.08.17 15:14    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (182)
23.08.17 09:09    
Олька Просто стихи (805)
19.08.17 18:43    
haiinna Немного веселья (10)
10.08.17 13:55    
3674721 Трудный выбор (1)
10.08.17 13:53    
3674721 Царица Эвелина и другие люди (1)
10.08.17 12:36    
GoldStar С меня хватит! (8)
18.07.17 00:48    
Олька Миссия "Переводики" (147)
 
опубликовано редакцией на Переводике 24.08.17 19:10
скаут: Miroslav;
 
 

Распродажа русофобии: журналист Коротков замахнулся на новую «премию»

Издание Фонтанка», целиком и полностью работающая против интересов России, активизировалось в штамповке писулек, очерняющих страну. Отсутствие какой-либо фактической информации и обилие выдуманной сведений – главные слагаемые деятельности этой идеологической помойки.

Касается это буквально всего, и, конечно же, острой для либеральной братии темы – операции России в Сирии – специально для дискредитирования которой в штате «Фонтанки» присутствует абсолютно беспринципный зарисовщик Денис Коротков.

Журналист не гнушается ничем, посрамляя честь стоящих против мирового терроризма российских бойцов, зачастую прибегая к подтасовке фактов или откровенной клевете для сотворения своих набросок. Накануне Коротков вовсе назвал добровольцев, воюющих за мир в Сирии, алкоголиками, уехавшими на БВ из-за кредитов.

Журналист подразумевал ЧВК «Вагнера», за материалы о которой Коротков даже удостоился премии «Открытой России» из рук беглого предателя Ходорковского. В принципе, это многим объясняет всю суть деятельности журналиста и редакции прозападной «Фонтанки», в результате юридической уловки избежавшей статуса иностранного агента, номинально выйдя из шведского холдинга «Bonnier Group Press».

В общем, Коротков на волне «успеха» продолжил «копать» под организацию, опубликовав, как он это позиционировал, информацию о погибших добровольцах в Сирии. При этом материал получился в стиле «Фонтанки», а на фоне громогласного заголовка изобилуют такие понятия как «версия», «обрывки информации» и « по неподтвержденным данным».

Статья, как и все его зарисовки по Сирии, пропитана цинизмом, и написаны они настолько однобоко, что Коротков вообще не употребляет слов «борьба с терроризмом», «патриотизм» или «защита Родины». Вместо того, писатель прозападного издания, даже говоря о гибели бойцов в Сирийской республике, всячески пытается опорочить честь павших воинов, говоря о смерти, как о результате их собственных меркантильных интересов.

Продажный журналист хорошо устроился, публикуя подобного рода статейки, поскольку лица, которые могут с треском разоблачить и поставить крест на деятельности журналиста, не могут этого сделать по понятным причинам. И он это прекрасно понимает а, как итог, получает за свои «неподтвержденные версии» премии, гонорары и одобрение оппозиционного сообщества. В общем, делает все, чтобы продать свою русофобию подороже и, быть может, получить новую подачку от беглого олигарха или кого повыше.


статью прочитали: 84 человек

   
теги: Россия  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 