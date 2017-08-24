Распродажа русофобии: журналист Коротков замахнулся на новую «премию»

Издание Фонтанка», целиком и полностью работающая против интересов России, активизировалось в штамповке писулек, очерняющих страну. Отсутствие какой-либо фактической информации и обилие выдуманной сведений – главные слагаемые деятельности этой идеологической помойки.

Касается это буквально всего, и, конечно же, острой для либеральной братии темы – операции России в Сирии – специально для дискредитирования которой в штате «Фонтанки» присутствует абсолютно беспринципный зарисовщик Денис Коротков.

Журналист не гнушается ничем, посрамляя честь стоящих против мирового терроризма российских бойцов, зачастую прибегая к подтасовке фактов или откровенной клевете для сотворения своих набросок. Накануне Коротков вовсе назвал добровольцев, воюющих за мир в Сирии, алкоголиками, уехавшими на БВ из-за кредитов.

Журналист подразумевал ЧВК «Вагнера», за материалы о которой Коротков даже удостоился премии «Открытой России» из рук беглого предателя Ходорковского. В принципе, это многим объясняет всю суть деятельности журналиста и редакции прозападной «Фонтанки», в результате юридической уловки избежавшей статуса иностранного агента, номинально выйдя из шведского холдинга «Bonnier Group Press».

В общем, Коротков на волне «успеха» продолжил «копать» под организацию, опубликовав, как он это позиционировал, информацию о погибших добровольцах в Сирии. При этом материал получился в стиле «Фонтанки», а на фоне громогласного заголовка изобилуют такие понятия как «версия», «обрывки информации» и « по неподтвержденным данным».

Статья, как и все его зарисовки по Сирии, пропитана цинизмом, и написаны они настолько однобоко, что Коротков вообще не употребляет слов «борьба с терроризмом», «патриотизм» или «защита Родины». Вместо того, писатель прозападного издания, даже говоря о гибели бойцов в Сирийской республике, всячески пытается опорочить честь павших воинов, говоря о смерти, как о результате их собственных меркантильных интересов.

Продажный журналист хорошо устроился, публикуя подобного рода статейки, поскольку лица, которые могут с треском разоблачить и поставить крест на деятельности журналиста, не могут этого сделать по понятным причинам. И он это прекрасно понимает а, как итог, получает за свои «неподтвержденные версии» премии, гонорары и одобрение оппозиционного сообщества. В общем, делает все, чтобы продать свою русофобию подороже и, быть может, получить новую подачку от беглого олигарха или кого повыше.