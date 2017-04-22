"Полмиллиона за шпиона" и другие новости из Китая на русском языке

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Полмиллиона за шпиона: в Пекине введены новые правила вознаграждения за наводки на врагов

10.04.2017



В Пекине с понедельника вступили в силу новые правила по вознаграждению граждан за информацию о шпионской деятельности. Документ предполагает вознаграждение до 500 тыс. юаней ($72,5 тыс.) за предоставление ценной информации о зарубежных резидентах, которые непосредственно занимаются, либо ведут организацию и финансирование шпионской деятельности, включая соблазнение и подкуп госслужащих.

В документе отмечается, что с углублением политики реформ и открытости «зарубежная разведка и другие враждебные силы получили больше возможностей для внедрения и ведения шпионской и подрывной деятельности». Для борьбы со шпионами решено привлечь широкие народные массы, тем самым «выстроив великую железную стену» против иностранной агентуры.

Донести о шпионской деятельности можно будет тремя способами: по телефону, по почте (не электронной), или лично явившись в управление госбезопасности по Пекину по адресу улица Цяньмэнь Дундацзе, дом 9. Вознаграждение за эффективную наводку будет выдаваться в течение 90 дней.





В первом квартале сего года объем экспорта фруктов и овощей из Китая в Россию через КПП Дуннин возрос на 34% 2017-04-18

В первом квартале этого года экспорт фруктов и овощей из Китая в Россию через КПП Дуннин (пров. Хэйлунцзян) составил 34 тыс. 800 тонн, увеличившись на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вследствие природных условий, снабжение фруктами и овощами Дальнего Востока на 30-35% зависит от импорта. В октябре 2016 года в городе Нинъань открылся первый в Китае российский индустриальный парк, объединивший такие функции, как складирование и логистику, и ставший первой «особо показательной площадкой» импорта овощей и фруктов в Россию на Севере Китая. Вместе с тем, фруктово-овощные базы в Хэйхэ, Муданьцзяне и других районах провинции Хэйлунцзян тоже ориентированы на российский рынок.

По мере динамичного развития китайско-российского торгово-экономического сотрудничества сегодня провинция Хэйлунцзян постепенно превратилась в «овощную лавку» для российского Дальнего Востока.

2017-04-20 Агентство Синьхуа

В окрестностях села Наумовка, расположенного в Черниговской области на севере Украины, вовсю идет весенняя посевная. На поле гудят тракторные сеялки, равномерно распределяя семена по поверхности грунта и тут же засыпая их землей при помощи бороны. За ходом работ внимательно следят трое китайцев. Время от времени они переговариваются с водителями сельскохозяйственной техники и дают им какие-то указания.

Для жителей Наумовки совместный труд с жителями Поднебесной давно стал привычным делом, поскольку в этом регионе уже без малого четыре года присутствует крупный инвестор из КНР -- компания "Фанда". Она была основана в 2013 году китайской сельскохозяйственной госкорпорацией "Хуанфаньцюй" /пров. Хэнань, Восточный Китай/ и украинской компанией "DaraGroup". В ближайшие несколько лет "Фанда" намерена создать современный агрокомплекс на базе наумовского Производственного кооператива им. Горького и сельхозпредприятия "Злагода", расположенного в соседнем городке Корюковка. Общий объем инвестиций, предположительно, составит более 50 млн долларов США.

Руководитель "Фанды" Чжан Чжэньхуа говорит, что для китайской госкомпании приход в Украину был хорошо продуманным шагом. "Вначале мы посетили множество стран Африки и Юго-Восточной Азии. И только потом выяснили, что сельское хозяйство очень развито в Украине. Поэтому мы решили приехать сюда и вложить свои инвестиции", -- поясняет он.

Из всех украинских регионов была выбрана Черниговская область, которая имеет плодородную почву, довольно развитую сельскохозяйственную инфраструктуру, оставшуюся еще со времен СССР, а также выгодное месторасположение -- географическая близость к России и Беларуси открывает широкие перспективы для экспорта агропродукции в эти страны.

Между тем первый год работы "Фанды" выдался непростым. "Весной 2014 года в Украине произошли политические преобразования. На востоке страны вспыхнула война. И хотя мы здесь не ощущали никакого влияния военного конфликта, наши родственники в Китае очень волновались. Они звонили буквально каждый день и спрашивали, не хотим ли мы вернуться домой", -- вспоминает Чжан Чжэньхуа.

На фоне политической нестабильности "Фанда" уменьшила инвестиции в Украину, однако о прекращении деятельности компании никто даже не помышлял. В то же самое время Чжан Чжэньхуа признался, что руководство "Фанда" по-настоящему приободрилось и вновь почувствовало уверенность в завтрашнем дне лишь после того, как Украина в 2015 году присоединилась к масштабному китайскому проекту "один пояс, один путь".

Основными направлениями работы "Фанда" являются молочное животноводство, свиноводство, а также выращивание зерновых культур, кормовых трав, овощей и фруктов. Под эти цели компания взяла в аренду на 25 лет 3000 га земли. Кооператив им. Горького и "Злагода" по сути занимались той же деятельностью, однако гораздо менее успешно.

"Сейчас ежедневный надой молока от одной коровы составляет 22 литра, а раньше было только десять", -- не скрывая своей радости говорит зоотехник Ольга Ручко. По ее словам, добиться таких показателей удалось благодаря тому, что китайские инвесторы покупают калорийные и концентрированные корма. Вдобавок при расширении молочного стада, численность которого ныне достигает 2 тысяч голов, "Фанда" делала упор на более продуктивные породы.

Заметные подвижки наблюдаются и в растениеводстве. Так, по словам Чжан Чжэньхуа, за последние три года урожайность пшеницы, ржи, овса, люпина, кукурузы и сои была в среднем повышена на 30 проц. Секрет "Фанда" прост -- она вкладывает в возделывание земли гораздо больше ресурсов, чем обычные украинские крестьяне.

Жители Наумовки и Корюковки приход китайских инвесторов встретили с большим энтузиазмом. В первую очередь потому, что "Фанда" дает им стабильную работу. Сейчас в компании трудятся около 250 человек, однако со временем штат может быть расширен в 4-6 раз. "Я работаю в "Фанда" 4 года, мне здесь очень хорошо, зарплату платят, технику новую поставляют. Да и дружим мы с китайскими коллегами, встречаемся после работы", -- говорит 40-летний тракторист Владимир Метла.

А Ольга Ручко и вовсе развенчивает миф о сложности общения людей с западным и восточным менталитетами. "Подчас гораздо проще прийти к компромиссу со специалистами из КНР, чем с нашими, украинскими", -- признается она.

В ближайших планах "Фанда" -- строительство своего элеватора, а также создание предприятий по переработке молока, овощей и фруктов. "Во всем мире в сельском хозяйстве работает один принцип: возделывание земли и разведение скота не дает высокой прибыли. Для получения большего дохода нужно заниматься переработкой продукции", -- поясняет Чжан Чжэньхуа. Вдобавок руководство "Фанда" подумывает о том, чтобы начать довольно экзотический бизнес -- разведение оленей и хищных птиц. Ресурсы для этого есть: помимо пахотных земель, компания арендует 2700 га леса.

Примечательно, что положительным опытом "Фанда" в Украине уже заинтересовались другие инвесторы из Хэнани. В конце прошлого года состоялась встреча руководителей Черниговской области с представителями администрации этой китайской провинции, посвященная расширению двустороннего сотрудничества.

2017-04-20 Китайский информационный центр

По сообщению Министерства коммерции КНР 13 апреля, проект строительства Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» близится к своему завершению. В ближайшее время парк будет запущен в эксплуатацию.

Благодаря успешному продвижению китайской инициативы «Одного пояса, одного пути» и Белорусской Национальной стратегии устойчивого развития, за два года с момента начала реализации проекта, строительство Китайско-белорусского индустриального парка существенно продвинулось.

Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал важность сопряжения китайской инициативы «Одного пояса, одного пути» со стратегиями других регионов и стран мира.

Совместное строительство «Одного пояса, одного пути», совместное использование дивидендов от проектов

Си Цзиньпин подчеркнул, что реализация инициативы «Одного пояса, одного пути» нацелено не только на развитие Китая, но и на помощь соседним странам «Одного пояса, одного пути». Китайская инициатива – открытая система, ее главная задача заключается в осуществлении выгоды и совместного использования дивидендов от совместного развития.

В ходе встречи с главами государств Си Цзиньпин неоднократно упоминал о вопросах сопряжения китайской инициативы «Одного пояса, одного пути» с проектами других стран мира. На сегодняшний день Китаю удалось реализовать сопряжение инициативы «Одного пояса, одного пути» с множеством других проектов, таких как «Два коридора, один круг» Вьетнама, «Светлый путь» Казахстана, «Степной путь» Монголии, с российским проектом строительства евразийского континентального моста и др.

Размещение ряда важных объектов в рамках «Пояса и Пути»

Благодаря успешному сопряжению китайской инициативы «Одного пояса, одного пути» с проектами других регионов и стран мира, в последние годы был запущен в реализацию ряд значимых проектов в рамках «Пояса и Пути».

В мае 2015 года, в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Си Цзиньпин призвал сделать строительство Китайско-белорусского индустриального парка «жемчужиной» на Шелковом Пути и показательным проектом Китайско-Белорусского сотрудничества.

«К концу 2017 года количество зарегистрированных резидентов в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» составит 20, ведущих строительство – 10, и осуществляющих эксплуатацию – не менее 5», –заявил министр экономики Республики Беларусь Владимир Зиновский на брифинге по итогам девятого заседания рабочей группы по вопросам строительства Китайско-белорусского индустриального парка.

Строительство железнодорожной магистрали КНР — Лаос также является одним из важных проектов в рамках «Пояса и Пути».

Строительством этой железнодорожной магистрали занимались китайские подрядчики. Проект будет способствовать развитию экономики Лаоса, по этой причине строительство следует считать важной вехой в истории партнерства и стратегического сотрудничества двух стран.

Укрепление общих стремлений, развитие взаимодоступа и взаимосвязи

С помощью сопряжения инициативы «Одного пояса, одного пути» с другими проектами, страны и регионы вдоль «Пояса и Пути» объединяются. В центре Евразийского континента инициатива «Одного пояса, одного пути» стимулирует сопряжение проектов в торгово-экономической и транспортной сфере; в Азиатско-тихоокеанском регионе совместное создание «Морского Шелкового Пути-21 века» будет способствовать развитию морской торговли; в Евразии инициатива «Одного пояса, одного пути» становится мостом, соединяющим экономическое кольцо восточной Азии с экономическим кольцом Евразии, таким образом, создавая новую платформу для сотрудничества; в Африке инициатива «Одного пояса, одного пути» также создает перспективы для сотрудничества между Китаем и странами Африки.

В мае в Пекине пройдет Международный форум на высшем уровне по сотрудничеству в рамках «Одного пояса, одного пути». Организаторы форума стремятся добиться более широкой степени открытости в общении, создания сообщества с едиными интересами, общей судьбой и общей ответственностью, роста уровня политического доверия, экономического слияния и культурной толерантности. Мы надеемся, что инициатива «Одного пояса, одного пути» достигнет еще больших успехов в ближайшем будущем.

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