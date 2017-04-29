Черногория вступает в НАТО: референдум не требуется – все (НЕ) согласны

Вчера парламент Черногории (Скупщина) проголосовал за принятие закона о вступлении страны в НАТО. Трансляция заседания велась в прямом эфире, и в связи с тем, что оппозиция бойкотировала данное голосование, все 46 присутствовавших депутатов (всего их 81), проголосовали положительно.

Стоит отметить, что это чрезвычайно непопулярное среди народа страны решение, и власти намеренно отказались от идеи проведения референдума по столь судьбоносному вопросу. При этом, пока в здании Скупщины шло голосование, оппозиция (уже несколько месяцев бойкотирует заседания парламента) проводила антинатовский митинг под его стенами, участие в котором приняли порядка 1 тыс. человек. Более того, сообщается, что протестной акции не помешали ни скверные погодные условия, ни толпы полицейских и сотрудников спецслужб, ни внезапно возникшее строительные работы на въезде в Цетину.

Известно, что протестующие выкрикивали в адрес пребывающих в здание парламента депутатов весьма нелицеприятные и грубые высказывания, самые мягкие из которых: «Воры!», «Убийцы!», «Предательство!» и «На ваших руках кровь!». Тем не менее, несмотря на явное народное неприятие этого решения, в ходе протестной акции никаких столкновений замечено не было, за исключением нескольких провокаторов, деятельность которых была незамедлительно пресечена участникам дружин оппозиции.

Из уст главных оппозиционеров Черногории звучали весьма радикальные призывы, направленные, по сути, на насильственное свержение режима (хотя бы признание прошедших парламентских выборов нелегитимными, так как в ходе их проведения было допущено множество нарушений) и проведение референдума по вопросу вступления страны в НАТО. К примеру, один из оппозиционных лидеров Андрия Мандич заявил: «Призываю народ выйти на протесты и сбросить предательский режим, провести законные выборы и референдум, на котором народ решит, вступать ли ему в НАТО».

Один из депутатов от оппозиции Предраг Булатович вообще заявил о том, что НАТО сегодня проводит «завершающий цикл агрессии», начатой ещё в 1999 году, а принятое парламентом решение о вступлении страны в Североатлантический альянс «позорным и предательским». Другой же оппозиционный лидер Гойко Раичевич и вовсе сказал, что принятое парламентом решение фактически приведет к «аннексии страны Западом».

Нет сомнений, что Западу удалось сформировать в парламенте Черногории марионеточное прозападное большинство, которое, как мы видим, может «проталкивать» даже столь непопулярные законы, как о вступлении страны в НАТО. Хотя этот вопрос однозначно требует проведения референдума. Вчерашнее решение парламента породило просто огромный раскол в обществе – большая часть населения ненавидит Североатлантический альянс и всё, что с ним связано, так как никто ещё не забыл те варварские бомбардировки Югославии в 1999 году! Даже есть некоторая вероятность того, что на этой почве начнут происходить вооруженные столкновения.

Подобная неприкрытая аннексия Западом Черногории может привести к дестабилизации ситуации на Балканах, так как там и так довольно много замороженных конфликтов, а это (вступление в НАТО) и вовсе может стать катализатором народного взрыва. Также в Москве уже заявили, что в случае развертывания на территории государства Черногория военного контингента НАТО (а этого и следует ожидать) РФ незамедлительно предпримет адекватные ответные меры в отношении возникших угроз национальной безопасности.

Нет никаких сомнений, что западные кукловоды прекрасно информированы о том, как население Черногории относится к НАТО… Но, тем не менее, почему-то мы не слышим из уст американских или европейских политиков заявлений о том, что необходимо провести общенародный референдум, чтобы все соответствовало демократическим стандартам. Видимо стремление народа Черногории защититься от российской «агрессии» в этом случае настолько очевидно, по мнению западных кураторов, никакого голосования вовсе не требуется. Вот такая интересная демократия получается…

Евгений Радугин