В немецкой прессе рассказали о двойных стандартах Брюсселя

Пару дней назад на просторах сети появилось одна интересная статья, которая, собственно, привлекает внимание тем, что написана она в известно немецком издании NEOPresse. Речь в статье идет о явном использовании двойных стандартов со стороны Брюсселя при выстраивании политических отношений с Россией и Турцией.

В частности, автор статьи отмечает, что, несмотря на множество недемократичных шагов во внешней и внутренней политике, которые имеют место как со стороны Турции, так и России, в Анкаре Брюссель по-прежнему видит партнёра, в то время как Москва занимает почетное место «стратегической проблемы». Такое положение дел, по мнению автора, однозначно свидетельствует о «двойных стандартах».

В статье отмечается, что Турция остается стратегическим партнёром Западного мира несмотря на масштабные репрессии внутри страны против всех несогласных, на фоне которых политическое противостояние власти и оппозиции в России кажется детским утренником. Более того, автор утверждает, что за это время как-то забылось не одно десятилетие оккупации Северного Кипра, и также Брюссель почему-то закрыл глаза на явные манипуляции и нарушения в ходе проведения референдума в Турции.

Одновременно с этим риторика в отношении Москвы принципиально иная, отмечает автор. Что в крайней степени непонятно, ведь если Евросоюз просто выступает за честное соблюдение демократических норм и стандартов, то в глазах европейских политиков Россия должна быть если даже не выше, то хотя бы на одном уровне с Турцией.

Однако же автор статьи и вовсе убежден в том, что с Россией Евросоюз должен выстраивать взаимовыгодные партнёрские отношения, а Турции диктовать условия, в случае невыполнения которых, оказывать на неё дипломатическое давление. Свое мнение автор материала обосновывает тем, что без России ЕС будет крайне сложно выстроить эффективную систему безопасности в Европе, если вообще возможно, в то время как Турция её наоборот дестабилизирует. И с ним сложно не согласиться по ряду объективных причин!

Прежде всего стоит отметить, Россия взаимодействует с оппозицией и, скажем так, несогласными журналистами в стране строго в рамках правового поля (не без эксцессов, конечно, но в целом все именно так). Также политика РФ в украинском вопросе стоится на твердом фундаменте из фактов, глубинного понимания исторических связей и здравого смысла (абсолютное большинство опытных политиков по всему миру это понимают, просто говорить об этом открыто…). Но несмотря на все это риторика в адрес Москвы принципиально иная, чем в адрес Анкары. Это однозначно свидетельствует о применение так называемых двойных стандартов и деления по принципу «свой – чужой»!

Евгений Радугин