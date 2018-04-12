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опубликовано редакцией на Переводике 12.04.18 15:29
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Косовска-Митровица: вслед за Солсбери новое Сараево?


Сегодня один из главных фронтов новой «холодной войны» и потенциальный фронт войны горячей, как в 1914 году, проходит по южнославянским землям. Убийство влиятельного политика из числа косовских сербов Оливера Ивановича и арест местным спецназом главы сербской правительственной канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурича вызвали ожидаемый эффект в Белграде и различных сербских общинах. Новый всплеск евроскептических настроений в Сербии, обращение руководства за консультациями к России – именно то, чего должны были ожидать инициаторы расправ. В свою очередь, оперативность и согласованность реакции ряда авторитетных СМИ свидетельствует, что данный информационный повод был создан с конкретной целью: спровоцировать Сербию на воспроизведение российско-украинского конфликта в миниатюре и продемонстрировать на ее примере, какая судьба ждет нарушителей глобального миропорядка.

Меньше чем через два дня после телефонного разговора президентов Вучича и Путина Международное французское радио распространило заявление главы пронатовского Центра евроатлантических исследований в Белграде Елены Милич о том, что поддержка Москвой автономии косовских сербов «позволит ей оправдать аннексию Крыма и посеять нестабильность на Балканах». Одновременно ту же мысль начали на разные лады перепевать другие влиятельные информагентства. Фактически в сознание международной аудитории заблаговременно помещена установка: вина за последующее кровопролитие лежит на России, Запад обязан любыми средствами противодействовать неизбежной сербской агрессии и продемонстрировать по косовскому вопросу такое же единство, как в деле Скрипаля. Если данная тема не получит дальнейшего развития, не будет новых провокаций и Сербию не вынудят тем или иным образом вступиться за соотечественников в Косово, средства на информационное сопровождение показательной порки «прихлебателей и подражателей Кремля» окажутся потрачены впустую.
 Надо отметить, что превращение бывшей Югославии в пример для России – беспроигрышный выбор. Значительной части россиян, той, которая впоследствии сформировала ядро сторонников Путина, именно натовские бомбардировки едва ли не последней дружественной страны в 1999 году открыли глаза на истинные итоги холодной войны. До этого, несмотря на начавшееся в марте четвертое расширение НАТО, среди политически активного населения преобладало убеждение, что русские – такие же победители авторитарного советского режима, как американцы, даже в большей степени, поскольку именно они добровольно принесли основные жертвы – погибшими, политическим влиянием, территорией, людьми – для всемирной победы либеральной демократии. Упавшие на Белград бомбы, позорное игнорирование протестов высшего руководства России не позволили поддерживать прежний самообман сколько-нибудь дольше.
 Крайняя болезненность косовского вопроса не только для официальной Москвы, но и для российского общества в целом может подтолкнуть Кремль к менее взвешенной реакции на откровенное провоцирование, чем в других подобных случаях. Примерно такой же, какой великие державы, словно инфекцией, заражали друг друга после событий в Сараево в 1914 году.

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теги: Сербия, Косово, Война, НАТО  
   
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