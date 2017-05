архив



опубликовано редакцией на Переводике 10.05.17

"This Russian sailor convinced an enemy garrison to surrender – after they took him prisoner" США - 08 мая 2017 г. Этот русский моряк заставил сдаться огромный вражеский гарнизон By Blake Stilwell May. 8, В феврале 2017 года у берегов Норфолка, штат Вирджиния был обнаружен российский разведывательный корабль “Виктор Леонов”. Этот корабль был назван в честь одного из самых прославленных героев России - дважды Героя Советского Союза Виктора Леонова. За свои выдающиеся боевые заслуги он также был награжден орденом Ленина и двумя орденами Красного Знамени. Леонов справа. Леонов начал свою военную карьеру службой на подводной лодке Красного флота. Вторжение Гитлера в 1941 году в Советский Союз заставило его переменить специальность. Он стал морским спецназовцем, боевым пловцом-диверсантом, выполнявшим разведку позиций, взрывавшим нацистские корабли и проводившим подрывные операции против войск противника вблизи береговой линии - примерно 50 операций в год только на Восточном фронте. Воюя с нацистами, Леонов руководил боевыми группами, которые скрытно захватывали зенитные батареи, брали в плен сотни солдат и офицеров противника и даже провели двухдневный рейд по суше, чтобы захватить фашистские огневые точки и использовать их против других позиций немецкой артиллерии Советские спецназовцы в кирасах (толщина металла - 3,5 мм). Их называли «раки». После капитуляции нацистов в мае 1945 года Советский Союз объявил войну императорской Японии на востоке, и советские спецназовцы первыми прибыли на новый театр военных действий. Вот где Виктор Леонов наводил страх на врагов. Он приземлился на японском аэродроме недалеко от корейского порта Вонсан с группой из 140 человек с высокопоставленным офицером во главе. Предполагалось, что аэродром защищен слабо, но, на самом деле, его гарнизон насчитывал 3500 солдат. Окруженные многократно превосходящими силами, 10 офицеров спецназа были вынуждены сдаться. Командир российской армии запросил переговоры с командующим японским гарнизоном. Когда начались переговоры, Леонов сердито прервал их, сказав: «Мы провоевали всю войну на западе и имеем достаточно опыта, чтобы оценить обстановку, что заложниками мы не будем, а лучше умрем, но умрем вместе со всеми, кто находится в штабе. Разница в том, добавил я, что вы умрете, как крысы, а мы постараемся вырваться отсюда. " Затем он вытащил гранату и пригрозил убить всех, включая своих соотечественников. Японцы сдались на месте. Русские захватили 2200 солдат, три артиллерийские батареи, пять самолетов и много боеприпасов. Леонов в мундире, вскоре после Второй мировой войны.

За этот подвиг старший лейтенант Виктор Леонов получил вторую Золотую звезду.

Легендарный морской спецназ "Холуай": мифы и правда о самой секретной части ТОФ

Предисловие "Внезапно для противника мы высадились на японском аэродроме и вступили в переговоры. После этого нас, десять человек, японцы повезли в штаб к полковнику, командиру авиационной части, который хотел сделать из нас заложников. Я подключился к разговору тогда, когда почувствовал, что находившегося с нами представителя советского командования капитана 3-го ранга Кулебякина, что называется, "приперли к стенке". Глядя в глаза японцу, я сказал, что мы провоевали всю войну на западе и имеем достаточно опыта, чтобы оценить обстановку, что заложниками мы не будем, а лучше умрем, но умрем вместе со всеми, кто находится в штабе. Разница в том, добавил я, что вы умрете, как крысы, а мы постараемся вырваться отсюда. Герой Советского Союза Митя Соколов сразу встал за спиной японского полковника. Герой Советского Союза Андрей Пшеничных запер дверь на ключ, положил ключ в карман и сел на стул, а Володя Оляшев (после войны — заслуженный мастер спорта) поднял Андрея вместе со стулом и поставил прямо перед японским командиром. Иван Гузенков подошел к окну и доложил, что находимся мы невысоко, а Герой Советского Союза Семен Агафонов, стоя у двери, начал подбрасывать в руке противотанковую гранату. Японцы, правда, не знали, что запала в ней нет. Полковник, забыв о платке, стал вытирать пот со лба рукой и спустя некоторое время подписал акт о капитуляции всего гарнизона". Так описывал морской разведчик Виктор Леонов, дважды Герой Советского Союза, всего лишь одну боевую операцию, в которой горстка дерзких и храбрых морских разведчиков Тихоокеанского флота буквально без боя принудила крупный японский гарнизон сложить оружие. Позорно капитулировало три с половиной тысячи японских самураев. Виктор Леонов и товарищи после боя за Сейсин. Фото: из архива Красной Звезды Это был апофеоз боевой мощи 140-го морского разведывательного отряда, предвестника современного морского спецназа, который сегодня все знают под непонятным и загадочным названием "Холуай".

Истоки А все началось еще в годы Великой Отечественной войны. Тогда на Северном флоте успешно действовал 181-й разведывательный отряд, выполняющий различные специальные операции в тылу вражеских войск. Венцом деятельности этого отряда стал захват двух береговых батарей на мысе Крестовом (которые закрывали вход в бухту и могли запросто разгромить десантный конвой) при подготовке высадки десанта в порт Лиинахамари (Мурманская область — прим. ред.). Это, в свою очередь, обеспечило успех проведения Петсамо-Киркенесской десантной операции, ставшей залогом успеха в освобождении всего Советского Заполярья. Сложно даже представить, что отряд численностью в несколько десятков человек, захватив всего несколько орудий немецких береговых батарей, фактически обеспечил победу во всей стратегической операции, но, тем не менее, это так – для того разведывательный отряд и создавался, чтобы малыми силами жалить врага в самое уязвимое место… Командир 181-го разведывательного отряда старший лейтенант Виктор Леонов и еще двое его подчиненных (Семен Агафонов и Андрей Пшеничных) за этот короткий, но важный бой стали Героями Советского Союза. ............................................

