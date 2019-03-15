В глазах этого нет…

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Человек, который смотрит прямо на вас, вероятно, смотрит на ваш рот. Эндрю Мастерсон сообщает.

Коммуникативная сила зрительного контакта вполне может быть мифом, если верить недавнему австралийскому эксперименту.

Зрительный контакт между людьми считается настолько эффективным способом общения, что он уже давно перешел в область клише. Люди влюбляются, когда смотрят друг другу в глаза; продавцы заключают сделки, когда смотрят друг другу в глаза;

Однако исследования, проведенные психологом Шейном Роджерсом из Университета Эдит Коуэн в Западной Австралии, показывают, что особая привлекательность зрительного контакта, возможно, является мифом. Вполне возможно, что настоящая любовь вспыхивает, когда незнакомцы смотрят друг другу в рот. Или на уши.

Роджерс и его коллеги организовали четырехминутные интервью с 46 добровольцами. Как исследователь, так и доброволец одевали очки с технологией отслеживания глаз.

23 добровольцам исследователь смотрел прямо в глаза, остальным – в рот.

Затем добровольцев просили оценить, как прошла беседа и как, по их мнению, исследователь смотрел им в глаза.

«Группа, которой смотрели на рот, получила столько же зрительного контакта и наслаждалась разговорами так же, как и вторая группа», - рассказывает Роджерс.

Он предполагает, что, несмотря на большое количество более или менее поэтической литературы, превозносящей силу и важность непосредственного зрительного контакта, люди на самом деле не очень хорошо определяют, когда это происходит.

«Люди не очень чувствительны к тому, на какую часть лица смотрит собеседник; вместо этого они воспринимают прямой взгляд в лицо как зрительный контакт », - отмечает он.

Это открытие, добавляет он, можно рассматривать как хорошие новости для людей, которые страдают от социальной тревожности и считают, что поддержание зрительного контакта вызывает стресс.

В целом, однако, если результаты подтвердятся другими экспериментами, то можно считать, что Роджерс и его коллеги сильно ударили по самоуважению романтиков.

«Поддержание зрительного контакта считается важным навыком общения в западных культурах», - отмечает Роджерс.

«Люди верят, что если вы не хотите вступать во взаимный зрительный контакт, то в лучшем случае вам не хватает уверенности, а в худшем - надежности. Тем не менее, большое внимание к зрительному контакту, не подтверждается научными данными».

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