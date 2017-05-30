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дата публикации 30.05.17 04:57
скаут: Игорь Львович;
   
 

В поезде убиты двое мужчин вступившихся за мусульманок

В поезде убиты вступившиеся за мусульманок

США   27/05/2017

В США два человека, вступившиеся за мусульманок, стали жертвами убийцы. Инцидент произошёл в пятницу вечером в пригородном поезде в Портленде, штат Орегон. Трое пассажиров пытались утихомирить мужчину, оскорблявшего женщин, одна из которых была в хиджабе, но тот набросился на них с ножом, нанеся двоим смертельные ранения.

Говорит Пит Симпсон, сотрудник полиции Портленда: «Полицейские, дежурившие на платформе, зашли в поезд и обнаружили мужчину, получившего тяжёлые ранения. Они пытались оказать ему помощь прямо на месте, но не смогли спасти его, человек погиб. Были обнаружены ещё двое пострадавших, они были сразу же доставлены в больницу, но по прибытии один из них также скончался».

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Это  жертвы  резни  в  поезде:

• Taliesin Namkai-Meche, 23 года

• Ricky Best,  53 года https://www.buzzfeed.com/juliareinstein/these-are-the-victims-of-the-portland-train-stabbing-attack?bftwnews&utm_term=4ldqpgc#4ldqpgc …

5:50 PM - 27 May 2017

Нападавший сошёл на следующей станции и пытался скрыться, но вскоре был задержан полицией. Сообщается, что это 35-летний приверженец идеи господства белой расы Джозеф Кристиан. Ему предъявлены обвинения в убийстве. Он уже давно известен полиции: в 2002 году Джозеф Кристиан был осужден за ограбление и похищение и провел семь лет в тюрьме. Он предстанет перед судом во вторник.

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doug brown @dougbrown8

Подозреваемый  в  совершении  убийств  в  Портленде  известен  как  сторонник  превосходства  белой  расы.  На  фото  он  поднял  руку  в  нацистском  приветствии http://www.portlandmercury.com/blogtown/2017/05/27/19041594/suspect-in-portland-hate-crime-murders-is-a-known-white-supremacist …

8:37 AM - 27 May 2017


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