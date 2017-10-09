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опубликовано редакцией на Переводике 09.10.17 04:26
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

А викинги, похоже, таки были мусульманами

STOCKHOLM


Как  сообщило   турецкое  государственное  информационное  агентство Anadolu, при  раскопках  погребений  викингов,  шведские исследователи  обнаружили  погребальные  одеяния  с  написанными  на  них  словами “Аллах”  и  “Али”.

Мусульмане используют слово "Aллах" для  обозначения  Бога,  а  Али - это  имя кузена и зятя Пророка Мухаммеда. Секта  алевитов (не следует путать с Алавитами,  примечание переводчика) обычно рассматриваемая как  либеральная  форма ислама, характеризуется  глубокой  преданностью Али, четвертому калифу ислама.

Викинги, возможно,  находились  под влиянием ислама и “идеи вечной жизни в раю после смерти” сказала агентству Anadolu Анника Ларссон, специалист-исследователь в области текстильной археологии  Уппсальского  университета.

Слова, написанные  куфическим стилем (один из старейших видов арабского письма),  были  обнаружены на  шелковых одеяниях  в  погребальных  лодках  и  погребальных  камерах  при  раскопках  в историческом городе  викингов - Бирка.

“В Коране  написано, что  обитатели  рая  будут носить  одежды  из  шелка, это,  наряду с текстовыми надписями,  может объяснить широкое  распространение  шелковых  одежд  в могилах эры  викингов” сказала Ларссон.

Подобные куфические   знаки  были также  обнаружены  на  мозаиках  погребальных  монументов  и  мавзолеев, прежде всего в Средней Азии, говорится  в  заявлении университета.

В 2015 году,  шведские исследователи из Стокгольмского  университета,   в  могиле  викинга  девятого  века,  обнаружили кольцо   с  выгравированной  надписью -  “для Аллаха” или “Аллаху”.

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теги: Швеция  
   
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