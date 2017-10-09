А викинги, похоже, таки были мусульманами

STOCKHOLM





Как сообщило турецкое государственное информационное агентство Anadolu, при раскопках погребений викингов, шведские исследователи обнаружили погребальные одеяния с написанными на них словами “Аллах” и “Али”.

Мусульмане используют слово "Aллах" для обозначения Бога, а Али - это имя кузена и зятя Пророка Мухаммеда. Секта алевитов (не следует путать с Алавитами, примечание переводчика) обычно рассматриваемая как либеральная форма ислама, характеризуется глубокой преданностью Али, четвертому калифу ислама.

Викинги, возможно, находились под влиянием ислама и “идеи вечной жизни в раю после смерти” сказала агентству Anadolu Анника Ларссон, специалист-исследователь в области текстильной археологии Уппсальского университета.

Слова, написанные куфическим стилем (один из старейших видов арабского письма), были обнаружены на шелковых одеяниях в погребальных лодках и погребальных камерах при раскопках в историческом городе викингов - Бирка.

“В Коране написано, что обитатели рая будут носить одежды из шелка, это, наряду с текстовыми надписями, может объяснить широкое распространение шелковых одежд в могилах эры викингов” сказала Ларссон.

Подобные куфические знаки были также обнаружены на мозаиках погребальных монументов и мавзолеев, прежде всего в Средней Азии, говорится в заявлении университета.

В 2015 году, шведские исследователи из Стокгольмского университета, в могиле викинга девятого века, обнаружили кольцо с выгравированной надписью - “для Аллаха” или “Аллаху”.

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