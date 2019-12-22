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Человек, который хоронил банки

Из российского ЦБ ушел Василий Поздышев

Елизавета Подшивалова, Алексей Ильин, Ольга Шамина

Би-би-си   20 декабря 2019 

  Василий Поздышев

ARTUR LEBEDEV/TASS

Василий Поздышев получил репутацию человека, который хоронит банки

Заместитель председателя Банка России Василий Поздышев с начала 2020 года покидает ЦБ. Бывшие владельцы банков, у которых была отозвана лицензия, обвиняли его в обострении их проблем и даже в "массовой травле". Теперь Поздышев займется оздоровлением банков.

Поздышев работает в центральном банке с 2012 года и все эти годы занимается банковским надзором, в том числе он принимал решения об отзыве лицензий у банков и назначения процедуры санации - набора мер по оздоровлению банков.

Последние годы оказались периодом, когда ЦБ отозвал несколько сотен лицензий у банков. Это связано с приходом в ЦБ в 2013 году нового председателя Эльвиры Набиуллиной, которая начала зачистку банковской системы. Поздышев в этом играл важную роль: он часто лично объяснял журналистам, почему тот или иной банк был лишен лицензии.

По статистике ЦБ, в России на начало декабря 2019 года было всего 444 банка. В начале 2012 года, в год прихода Поздышева в ЦБ и за полтора года до прихода в ведомство Набиуллиной, в России было 978 банков.

В 2017 году ЦБ создал Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Это специальная структура, которая занимается финансовым оздоровлением банков, которые слишком крупные, чтобы безболезненно для всей системы лишить их лицензии. В 2017 году проблемы возникли у нескольких крупных частных банков - Бинбанка, Промсвязьбанка, "Открытия" и других. Фонд занялся их оздоровлением, а они перешли под контроль государства.

Поздышев покинет ЦБ с начала 2020 года и возглавит как раз ФКБС, об этом рассказала в пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Фактически он займется оздоровлением банков и контролем за их деятельностью, а также продажей банков.

Из-за санации крупных частных банков значительная доля банковского сектора оказалась в руках государства. Многие эксперты сомневаются, что сейчас возможно найти покупателя на столь крупные активы.

"Кроме того, в задачи входит координация работы в части исков к бывшим контролирующим лицам банков", - заявил журналистам сам Поздышев (цитата по Forbes).

Претензии банкиров

В декабре 2017 года центральный банк решил санировать Промсвязьбанк - тогда это был один из крупнейших частных банков в России. Слухи о проблемах банка и возможной санации ходили давно.

На момент санации банком владели братья Дмитрий и Алексей Ананьевы. Дмитрий был еще и председателем правления банка.

Через несколько дней после решения о санации он покинул Россию, а затем дал интервью "Ведомостям", где обрушился с критикой на ЦБ и лично на Поздышева. Интервью было по Skype, а бывший банкир не раскрыл, где он находился.

"Он и медиаменеджер, способный развернуть массовую травлю, и оценки он дает заранее, кто что сделал, кто сбежал, а кто нет. Давайте эти полномочия останутся у правоохранительных органов. А то заявления ЦБ возводятся в ранг доказательств. Нет у ЦБ таких полномочий", - так Ананьев отреагировал на заявление Поздышева, что из банка пропали кредитные досье на 109 млрд рублей.

"И так у регулятора огромные полномочия: он сам и пишет музыку, и сам в зале ее слушает, сам дирижирует и сам себе хлопает. Еще Василий Анатольевич начинает давать оценки, что и как происходило: пускай подает заявления в правоохранительные органы, там будут разбираться", - добавил он.

В сентябре 2019 года Басманный суд Москвы заочно арестовал обоих братьев.

Недавно похожие претензии к Поздышеву высказал Борис Минц, основатель и бенефициар О1 Group. Банк "Траст", который также принадлежит ЦБ, подал на Минца и его сыновей иск в Высокий суд Лондона из-за сделок с банком "Открытие", которые были незадолго до санации банка. В "Трасте" сейчас собраны все плохие активы банков, которые были санированы регулятором.

В начале декабря в Высоком суде Лондона Минц заявил, что руководство ЦБ - первый зампред Дмитрий Тулин и зампред Василий Поздышев, а также руководители банков "Открытие" и "Траст" (оба банка принадлежат ЦБ) развернули против него кампанию с целью нанести ущерб.

Сам Поздышев в интервью Forbes так объяснял свои непростые отношения с владельцами банков: "Человеку, который привык видеть себя в списках Forbes, летать на частном самолете, кататься на яхтах, вести на протяжении последних 10-15 лет жизнь олигарха, очень трудно признать, что на самом деле он финансово не состоятелен, что он, скорее всего, банкрот, если свести все его активы и пассивы. Это редко вызывает положительные эмоции".

Что изменит уход Поздышева?

Мнения экспертов о том, что может означать это кадровое решение, разделились.

Старший аналитик группы компаний "АТОН" Михаил Ганелин назвал переход Поздышева логичным.

"Теперь господин Поздышев будет следить, как [подвергшиеся санации] банки возвращаются к жизни. На самом деле он фактически продолжит их курировать, только уже в другом статусе", - считает Ганелин. По словам эксперта, Поздышев разбирался в этих банках и знает их проблемы.

Увольнение Поздышева стало для многих неожиданным, рассказывает собеседник Би-би-си на банковском рынке. Он не ждет резких изменений: "Департаменты, которые он курировал, остаются, и остаются их руководители и сотрудники".

Однако, по словам собеседника Би-би-си, Поздышев был активным сторонником внедрения рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору, то есть усиления требований к капиталу банка и ликвидности. Теперь, возможно, рекомендации будут приниматься медленнее.

"Так как Василий Поздышев получает не пост генерального директора, обладающего реальной властью в ФКБС, а номинальную должность председателя совета директоров, то эта синекура - значительное карьерное понижение", - уверен начальник аналитического управления БКФ Максима Осадчего. Он считает, что это "мягкая отставка".

Осадчий связывает отставку с некоторыми событиями в банковском секторе. "В апреле был арестован начальник банковского отдела управления "К" ФСБ полковник Кирилл Черкалин и двое его коллег - полковники ФСБ Фролов и Васильев. Вскоре после этого, в июне, ушел в отставку директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов. Затем из России сбежал замглавы АСВ Валерий Мирошников. И вот сейчас уходит в отставку Поздышев. Возможно, это звенья одной цепи", - размышляет он.

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теги: Россия  
   
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