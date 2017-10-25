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опубликовано редакцией на Переводике 25.10.17 21:08
скаут: amark.tvenov;
 
 

Фонтанка.ру запуталась в собственных заявлениях

Вчера вечером стало известно о том, что официальный сайт петербургского СМИ Фонтанка.ру заблокирован. Позже представители издания сообщили о взломе сервера, при этом редакция газеты указала на ошибку главы Group-IB Ильи Сачкова, который заявил об атаке вирусом-шифровальщиком. Главред Фонтанки Горшков пригрозил назвать всех поименно, кто причастен к взлому их сервера.


Каково было наше удивление сегодня увидеть материал на сайте СМИ, где говориться о том, что после взлома сайта, читатели интернет-газеты рисковали подхватить вирус BadRabbit. «Злой кролик». Это тот самый тип вирусов, который шифрует данные на персональном компьютере, а затем, для разблокировки требует выплатить определенную сумму. Иными словами, то, о чем говорил Сачков, оказалось правдой. В то же время, исходя из материала, становится понятно, что речь идет о массовой корпоративной атаке, а не о конкретном нападении на издание.


Журналисты Фонтанки изрядно постарались, чтобы описать способы защиты в случае, если на ПК пользователей начнется похожая атака. Вот только своими непонятными метаниями они запутали своих читателей и, очевидно, запутались сами. Никто так и не ответил на вопрос: что же на самом деле произошло вчерашним вечером? Представители издания противоречат сами себе, заявляя о беспрецедентном нападении на их сервера, а потом называют случившееся корпоративной атакой.


Шлейф недоверия, который тянется за редакцией, становится все ощутимей. Видимо работники СМИ забыли, что ложь это не тот прибор, которым должен пользоваться настоящий журналист.

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теги: Россия, СМИ  
   
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