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опубликовано редакцией на Переводике 28.10.17 07:02
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Свобода слова и Russia Today

Nick Cohen   25 October 2017


Россия делает вещи намного худшие  чем подавление диссидентских  взглядов  и распространение  фальшивых новостей. Путин подстрекал  и  пособничал  совершению  многочисленных  преступлений  против человечества в Сирии. Террор  погнал  беженцев,  они   наводнили  ЕС, и их присутствие помогло  организовать  выход Великобритании из Евросоюза и  подъём  европейских  ультраправых: двойная победа  Кремля,  если  вы  посмотрите на то, как  “патриотические”  партии,  от Франции до Балкан,   ставят  интересы России  выше  интересов  своих стран.

Санкции и  масштабная  коррупция,  которые  организовал  Путин  и  от  которых  он  получает  дивиденды,  порождают  огромную  бедность. Этого  было ожидаемо,  но об  этом  не  следует  забывать. Также стоит  вспомнить  убийства  оппонентов, преследование оппозиционных партий, законы против геев и одобрение  домашнего  насилия.  Все это,   и  вторжение на  Украину  тоже.

Но для внесения   в   протокол  (а  поскольку  мы  знаем  что в России  дела  фальсифицируются, мы  обязаны  записать  это в  каком-то  другом месте)  -  вот  как  обстоит  дело  со  свободой  слова  в  сегодняшней России.

В своё  время,  в  нишевых  публикациях   и  онлайн, ещё   было пространство для критики клептократов. Пока оппоненты  не  имели  возможности достичь  массовой аудитории, Путин  не  обращал  на  них  внимания. Но у уличных протестов в Москве в 2011 г.  было два последствия. Путин  использовал  старую  политику  диктаторов - отвлечение  населения  войной  за  рубежом  и послал российские войска в Сирию и  на  Украину. В результате,  базирующаяся в Париже  организация “Репортеры без границ”,  в  2014 году,  поставила  Россию,   по  индексу  свободы  прессы,  на  152-е   место   из 180 стран

Можете  убедиться  в этом сами. Государственный контроль телевидения,  или непосредственно или через послушные средства массовой информации. Агенты контролируют Интернет. Ранее на этой неделе человек, который ворвался в студию  радиостанции Эхо Москвы,  ударил заместителя редактора Татьяну Фельгенгауэр.  Врачи поместили ее в искусственную  кому. Каков мог бы быть повод? Ну, российское государственное телевидение осудило  радиостанцию как агента иностранной державы, которая получает  финансирование из связанных к США НПО, чтобы вести  подрывную деятельность  против  России, “торгуя информационным оружием”. Говоря более  конкретно, пропагандисты режима обвинили Фельгенгауэр в поддержке Алексея Навального, лидера оппозиции, который пытается  выставить  свою  кандидатуру  против Владимира Путина на президентских выборах следующего года, несмотря на то, что  ему  это  запрещено.

Как  теперь говорят московские интеллектуалы - “в России   идёт  борьба  между  телевидением и холодильником”.  Пропагандисты вовсю  трубят  истории о  возрождении  имперского   величия России, надеясь, что в этом году,  году  -  100-летия  российской Революции,  массы не заметят, что холодильник  пуст.

При этих обстоятельствах абсурдно  слышать  как  Афсин Ратанси (Afshin Rattansi), лицо Russia Today (RT) в Лондоне,  говорит, что атаки на пропагандистскую сеть -  это атаки  на свободу слова.

Мало  того что  он  унижает  язык   свободы  эксплуатируя  его  на  пользу  своих работодателей, но  он  ещё  и  приглашает  в  студию всех  фанатиков  Великобритании, чтобы  они распространяли  свои  конспирологические теории. Отчасти  они приходят  из-за денег – компания RT предлагает 500£  за появление  в  эфире,  приблизительно в десять раз больше  обычной  ставки  на  Би-би-си. Но,  в  основном, они приходят потому что RT - единственная  компания, где антизападным и анти-ЕСовским  политикам левого и правого  толка  дают свободный  эфир, если их  ахинея  совпадает  с  целями российской внешней политики. RT  выставляет только одно условие: они никогда не критикуют их  Большого  Босса. Насколько я  знаю,  единственный  репортер   который  нарушил это  правило,  американский писатель Джеймс Кирчик,  позволил  себе  выступить  с  блестящей  обличительной  речью. (‘Я не знаю, как  Вы,  журналист,  можете  спать  ночью, видя то, что происходит с журналистами в России’, сказал он как он  на  “разминке”)

RT больше  не  приглашало  его снова.

Но если  вы  посмотрите на СМИ на Западе, а не  в  старом СССР,  то  RT в  чем-то  права. Ofcom*, который предназначен  для  контроля  за  деятельностью  вещательных  компаний,  по   долгу  службы  обязан  гарантировать.

Новости,  в любой форме,   должны  сообщаться  с должной точностью и  с  должной  беспристрастностью.  .

Но  кто верит в такие  старопердунские  разговоры  сейчас? Правила Ofcom  -  из   потерянного мира 20-го века. Они имели смысл, когда Би-би-си была единственной вещательной компанией, или на  радиоволнах  могла  вещать  только горстка  национальных сетей в США. Справедливость требовала, чтобы законодатели настояли на беспристрастности. Теперь,  в интернете,  может  работать  неограниченное количество вещательных компаний. Почему у них не должно быть той же самой свободы быть столь же  пристрастными   или беспристрастными,  как пресса?

Оставляя в стороне все другие соображения, одна и та же  организация может перейти  грань  между  регулируемым и   нерегулируемым  за  секунду. Когда Spectator  делает подкаст**, мы - радиостанция. Когда мы  размещаем те же самые  мнения  в  напечатанном  виде, мы - газета. Какая  разница, когда  всё  это - одно и то же?

Ofcom, кажется, думает, что игра закончилась. Он  сделал  выговор RT, но это все еще дает ему лицензию  на  вещание  в Великобритании, как будто  бы  хакеры  Путина поддерживают те же самые редакционные стандарты как ITN или BBC News. Возможно, регуляторы Ofcom - единственные люди на планете, которые думают, что канал работает с должной беспристрастностью и точностью. Но я подозреваю, что они просто признают технологию и спокойно отказываются от правил, которые относятся к современному телерадиовещанию  также   как лошадь, и телега  -   к современному транспорту.

Я могу могу  привести  моральные  и  практические  доводы  в  пользу  сохранения  законов  о   телерадиовещании. Они - часть наших традиций – способ, которым мы делаем вещи здесь. Они не налагают никаких обременительных  требований: просто обязательность  того, чтобы один  участник  рынка идей должен  продавать  широкий ассортимент  разнообразной  продукции.

Впрочем, я  признаю, однако, что  первоначальная  реабилитация  ограничений   свободы  слова  началась несколько десятилетий назад.

Но вот что  злит  меня почти столь  сильно  как  тирания в России. Если мы должны отказаться от каких-то  правил,  то  это  должно быть  наше решение.  Это  не  должно  произойти  потому что Ofcom испытывает недостаток в уверенности в себе, чтобы сделать свою  работу, или  потому  что  Руперт Мердок хочет  иметь  британскую версию Fox News. И  они, конечно  же, не должны быть переписаны, потому что угодливые пропагандисты репрессивного и  кровожадного  государства хотят понравиться своим  работодателям  в Москве.



*В 2001 году в Великобритании был создан государственный медиарегулятор Ofcom (Управление по коммуникациям) - орган, регулирующий деятельность телекоммуникационных компаний, осуществляющих свою деятельность в этой стране. Этот орган занимается наблюдением за соблюдением Вещательного кодекса, принимает жалобы от телезрителей, выносит предупреждения в случае нарушения норм кодекса и законодательства, может применить к правонарушителям санкции, в т.ч. отозвать лицензию.[5][6].


**подкаст - оцифрованная запись или радиопередача, размещенная в интернете для загрузки на персональные аудиоплейеры


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теги: Великобритания  
   
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