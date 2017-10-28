Свобода слова и Russia Today

Nick Cohen 25 October 2017





Россия делает вещи намного худшие чем подавление диссидентских взглядов и распространение фальшивых новостей. Путин подстрекал и пособничал совершению многочисленных преступлений против человечества в Сирии. Террор погнал беженцев, они наводнили ЕС, и их присутствие помогло организовать выход Великобритании из Евросоюза и подъём европейских ультраправых: двойная победа Кремля, если вы посмотрите на то, как “патриотические” партии, от Франции до Балкан, ставят интересы России выше интересов своих стран.

Санкции и масштабная коррупция, которые организовал Путин и от которых он получает дивиденды, порождают огромную бедность. Этого было ожидаемо, но об этом не следует забывать. Также стоит вспомнить убийства оппонентов, преследование оппозиционных партий, законы против геев и одобрение домашнего насилия. Все это, и вторжение на Украину тоже.

Но для внесения в протокол (а поскольку мы знаем что в России дела фальсифицируются, мы обязаны записать это в каком-то другом месте) - вот как обстоит дело со свободой слова в сегодняшней России.

В своё время, в нишевых публикациях и онлайн, ещё было пространство для критики клептократов. Пока оппоненты не имели возможности достичь массовой аудитории, Путин не обращал на них внимания. Но у уличных протестов в Москве в 2011 г. было два последствия. Путин использовал старую политику диктаторов - отвлечение населения войной за рубежом и послал российские войска в Сирию и на Украину. В результате, базирующаяся в Париже организация “Репортеры без границ”, в 2014 году, поставила Россию, по индексу свободы прессы, на 152-е место из 180 стран

Можете убедиться в этом сами. Государственный контроль телевидения, или непосредственно или через послушные средства массовой информации. Агенты контролируют Интернет. Ранее на этой неделе человек, который ворвался в студию радиостанции Эхо Москвы, ударил заместителя редактора Татьяну Фельгенгауэр. Врачи поместили ее в искусственную кому. Каков мог бы быть повод? Ну, российское государственное телевидение осудило радиостанцию как агента иностранной державы, которая получает финансирование из связанных к США НПО, чтобы вести подрывную деятельность против России, “торгуя информационным оружием”. Говоря более конкретно, пропагандисты режима обвинили Фельгенгауэр в поддержке Алексея Навального, лидера оппозиции, который пытается выставить свою кандидатуру против Владимира Путина на президентских выборах следующего года, несмотря на то, что ему это запрещено.

Как теперь говорят московские интеллектуалы - “в России идёт борьба между телевидением и холодильником”. Пропагандисты вовсю трубят истории о возрождении имперского величия России, надеясь, что в этом году, году - 100-летия российской Революции, массы не заметят, что холодильник пуст.

При этих обстоятельствах абсурдно слышать как Афсин Ратанси (Afshin Rattansi), лицо Russia Today (RT) в Лондоне, говорит, что атаки на пропагандистскую сеть - это атаки на свободу слова.

Мало того что он унижает язык свободы эксплуатируя его на пользу своих работодателей, но он ещё и приглашает в студию всех фанатиков Великобритании, чтобы они распространяли свои конспирологические теории. Отчасти они приходят из-за денег – компания RT предлагает 500£ за появление в эфире, приблизительно в десять раз больше обычной ставки на Би-би-си. Но, в основном, они приходят потому что RT - единственная компания, где антизападным и анти-ЕСовским политикам левого и правого толка дают свободный эфир, если их ахинея совпадает с целями российской внешней политики. RT выставляет только одно условие: они никогда не критикуют их Большого Босса. Насколько я знаю, единственный репортер который нарушил это правило, американский писатель Джеймс Кирчик, позволил себе выступить с блестящей обличительной речью. (‘Я не знаю, как Вы, журналист, можете спать ночью, видя то, что происходит с журналистами в России’, сказал он как он на “разминке”)

RT больше не приглашало его снова.

Но если вы посмотрите на СМИ на Западе, а не в старом СССР, то RT в чем-то права. Ofcom*, который предназначен для контроля за деятельностью вещательных компаний, по долгу службы обязан гарантировать.

Новости, в любой форме, должны сообщаться с должной точностью и с должной беспристрастностью. .

Но кто верит в такие старопердунские разговоры сейчас? Правила Ofcom - из потерянного мира 20-го века. Они имели смысл, когда Би-би-си была единственной вещательной компанией, или на радиоволнах могла вещать только горстка национальных сетей в США. Справедливость требовала, чтобы законодатели настояли на беспристрастности. Теперь, в интернете, может работать неограниченное количество вещательных компаний. Почему у них не должно быть той же самой свободы быть столь же пристрастными или беспристрастными, как пресса?

Оставляя в стороне все другие соображения, одна и та же организация может перейти грань между регулируемым и нерегулируемым за секунду. Когда Spectator делает подкаст**, мы - радиостанция. Когда мы размещаем те же самые мнения в напечатанном виде, мы - газета. Какая разница, когда всё это - одно и то же?

Ofcom, кажется, думает, что игра закончилась. Он сделал выговор RT, но это все еще дает ему лицензию на вещание в Великобритании, как будто бы хакеры Путина поддерживают те же самые редакционные стандарты как ITN или BBC News. Возможно, регуляторы Ofcom - единственные люди на планете, которые думают, что канал работает с должной беспристрастностью и точностью. Но я подозреваю, что они просто признают технологию и спокойно отказываются от правил, которые относятся к современному телерадиовещанию также как лошадь, и телега - к современному транспорту.

Я могу могу привести моральные и практические доводы в пользу сохранения законов о телерадиовещании. Они - часть наших традиций – способ, которым мы делаем вещи здесь. Они не налагают никаких обременительных требований: просто обязательность того, чтобы один участник рынка идей должен продавать широкий ассортимент разнообразной продукции.

Впрочем, я признаю, однако, что первоначальная реабилитация ограничений свободы слова началась несколько десятилетий назад.

Но вот что злит меня почти столь сильно как тирания в России. Если мы должны отказаться от каких-то правил, то это должно быть наше решение. Это не должно произойти потому что Ofcom испытывает недостаток в уверенности в себе, чтобы сделать свою работу, или потому что Руперт Мердок хочет иметь британскую версию Fox News. И они, конечно же, не должны быть переписаны, потому что угодливые пропагандисты репрессивного и кровожадного государства хотят понравиться своим работодателям в Москве.

*В 2001 году в Великобритании был создан государственный медиарегулятор Ofcom (Управление по коммуникациям) - орган, регулирующий деятельность телекоммуникационных компаний, осуществляющих свою деятельность в этой стране. Этот орган занимается наблюдением за соблюдением Вещательного кодекса, принимает жалобы от телезрителей, выносит предупреждения в случае нарушения норм кодекса и законодательства, может применить к правонарушителям санкции, в т.ч. отозвать лицензию.[5][6].

**подкаст - оцифрованная запись или радиопередача, размещенная в интернете для загрузки на персональные аудиоплейеры

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