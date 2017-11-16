Военная разведка Литвы не установила, кто в Facebook пишет за командарма







Разведчики и контрразведчики из вооружённых сил Литвы не смогли установить, кто именно в социальных сетях распространяет от имени командующего литовской армией генерал-лейтенанта Йонаса-Витаутаса Жукаса (Jonas Vytautas Žukas) несоответствующую фактам информацию.



Об этом сообщает сегодня, 15 ноября, военный обозреватель BALTNEWS.ltсо ссылкой на собственные источники в главном офисе Минобороны и в военной полиции.

По их информации, более года работы профессионалов из Второго оперативного департамента (военная разведка и контрразведка) министерства обороны прошли впустую. Источник, распространявший fake news, не найден. Сделано лишь предположение, что он может находиться вне территории Литвы на любой, так называемой, фабрике троллей. Однако это допущение тоже ничем не подтверждено.

Как известно, летом 2016 года капитан Миндаугас Неймонтас, пресс-атташе командующего литовской армией, заявил прессе, что 9 июля за генерал-лейтенанта кто-то написал в мировой паутине, что NATO — это угроза безопасности Литвы.

В другом случае командующий литовской армией, якобы, заявлял, что "никакой угрозы со стороны России не было, и нет, никакие её группировки у государственной границы [Литвы] не концентрируются. А появление на литовской территории рот [иностранных армий] – угроза Литве, а не помощь со стороны NATO".

Командарм Жукас утверждал в 2016 году, что никогда не говорил ничего подобного.

Как ранее сообщал портал BALTNEWS.lt, литовские специалисты и эксперты в области кибернетической безопасности говорят, что атаки в мировой паутине на госучреждения страны – обычное дело. И таких атак очень много, не менее 10 в сутки.

Однако впервые хакеры делают громкие заявления от имени конкретного литовского государственного служащего. Тем более – от имени командарма. Такие деяния можно рассматривать и классифицировать, как диверсию с целью подрыва авторитета командующего армией и деморализации её личного состава. В первую очередь – офицерского корпуса.

Генеральный директор департамента государственной безопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис (Darius Jauniškis) считает, что уровень защищённости страны от кибернетических атак – со знаком минус.

"Kibernetinio saugumo centras įvardijo mūsų galimybes apsisaugoti nuo kibernetinio išpuolio kaip neigiamas. Manau, kad tam kreipiame per mažai dėmesio ir per mažai skiriame resursų. Tendencijos yra negeros, pasaulis turės vis labiau saugotis nuo kibernetinių išpuolių", – рассказал об опасных тенденциях Гендиректор ДГБ.

Он понимает, что ДГБ должен стать важным звеном в системе кибернетической безопасности Литвы, хотя и не призван отбирать роль флагмана у центра кибернетической безопасности министерства обороны.

BALTNEWS.lt продолжает следить за развитием событий.

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