Шведы приняли загадочный закон об обязательном разрешении на секс



21.12.2017 Фото:Shutterstock

Парламент Швеции утвердил правительственный законопроект, согласно которому любой половой акт должен осуществляться "по однозначному согласию". Текст законопроекта крайне абстрактен, что вызвало многочисленные критические отзывы.

Как отметил премьер-министр этой страны Стефан Лёвен, новый закон "во многом символичен", и его цель – "приучить людей к тому, что секс должен полностью добровольным".

Согласно новому шведскому закону, любой, кто осуществляет половой акт, должен перед этим "получить однозначное согласие партнера", и это требование касается "всех этапов акта". Если этого не будет, то секс, даже без какого-либо принуждения и угроз, будет считаться изнасилованием.

Вместе с тем, закон не оговаривает конкретные формы этого "однозначного согласия", что делает его сомнительным как с практической, так и с юридической точки зрения. Как отмечают критики этой инициативы, половой акт против воли одного из участников был запрещен и ранее, и если "однозначное согласие" будет даваться на словах, это ничем не поможет в судебном разбирательстве, когда один участник будет утверждать, что не давал согласия, а второй – что заручился этим согласием.

Кроме того, закон создает ситуацию, при которой оба партнера могут быть обвинены в изнасиловании друг друга, если приступили к занятиям любовью в молчании, оценив обоюдную готовность "на глазок".

Абсурдность закона усугубляется тем, что обязанность каждый раз в явной форме "спрашивать разрешения" распространяется даже на супружеские пары.

В шведской прессе появились недоуменные заметки и фельетоны, описывающие коллизии, которые создает такой закон. "Будем ли мы сношаться?" "М-м-м…" "Что?" "М-м-м…" "Извините, мне придется попросить у вас четкого ответа – да или нет. Вы не против, если я запишу на видео этот наш разговор?" – иронизирует обозреватель в газете "Афтенпостен". – "Хорошо, я собирался закончить начальную фазу похлопываний и переключиться на вашу грудь. Насколько я понял, мы пришли к взаимному согласию о том, что это может произойти. Я правильно интерпретирую ситуацию?"

Закон вызвал критику и в юридической коллегии Швеции, председатель которой обвинила законодателей в политическом популизме.

Несмотря на многочисленные голоса протеста, Риксдаг все же утвердил закон, сочтя, что его символическое значение важнее практических аспектов реализации при крайне туманной формулировке. Но обычным людям гораздо важнее как раз практические аспекты, поскольку "дьявол в деталях", и страх попасть под суд за изнасилование из-за расплывчатых определений сильнее впечатления от парадных речей политиков.

Это не первый "законодательный секс-скандал" в Швеции за последнее время. Несколько недель назад законодатели в этой стране утвердили еще один сомнительный закон, запрещающий шведам "приобретать сексуальные услуги, находясь за границей". Как отмечают комментаторы, этот закон нарушает базовые принципы юриспруденции, поскольку находясь в другой стране, подданный Швеции отвечает перед юридическими органами этой страны по ее законам. Например, покупая услуги проституток там, где это не запрещено, он не совершает правонарушения по законам данной страны. Если другие страны последуют примеру Швеции и станут карать за действия, совершенные вне их юрисдикции, то жителей Швеции смогут судить за границей и сажать в тюрьму за сделанный в Швеции аборт, за гомосексуализм и т. д.

Впрочем, на ультралевое шведское правительство подобные аргументы не действуют, и оно штампует нелепые законы, как и свойственно социалистам, не оглядываясь на народ, а делая то, что считает нужным. В последние годы в Швеции крепнет авторитет правых "Шведских демократов", придерживающихся антимиграционных принципов, и на парламентских выборах, которые состоятся в 2018 году, правительству, по оценке местных политических комментаторов, предстоит изрядно поправеть.

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