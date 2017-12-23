Нефть — $20, президент — Набиуллина

Россия после революции электрокаров и еще семь прогнозов из «справочника пессимиста» Bloomberg на 2018—2028 годы



Фото: kremlin.ru

Bloomberg опубликовал традиционный предновогодний «справочник пессимиста» на 2018 год — список 8 событий наступающего года, которые могут привести к глобальному кризису в ближайшее десятилетие. Удивительно, но России нет в заголовке ни одного из сценариев — традиционно, довольно фантастических. Главное, что, по версии Bloomberg, произойдет с нашей страной, — резкое падение стоимости электрокаров, которое убьет нефть и приведет в президентское кресло Эльвиру Набиуллину.

Второй срок Трампа

Дональд Трамп побеждает на выборах в 2020 году. К 2021 году ему удается отменить Obamacare, но не получается провести свою реформу здравоохранения. США впадают в рецессию. В 2024 году на выборах побеждают демократы, но им не удается сдерживать нарастающие бунты в городах из-за медицины. В 2028 году двухпартийная система фактически умирает из-за отсутствия доверия населения. На президентских выборах ни один из кандидатов от четырех партий не получает нужного количества голосов.

Мир фальшивых новостей

Fake News убивают Facebook. Соцсеть и другие техгиганты не справляются с наплывом фейковой информации, им не помогает даже специально разработанный для верификации данных искусственный интеллект. Мировые правительства вынуждены создать собственные «фабрики троллей» по примеру российской. Около половины новостей в Twitter — фейк. К 2028 году медиасреда фрагментируется на отдельные идеологические группы по интересам, из-за чего дезинформация только усиливается. Большинство россиян, например, верят, что Трамп стал президентом пожизненно.

Биткоин заменяет банки

В 2018 году американский региональный банк сообщает о кибератаке на свои сервисы и о потери всех денежных депозитов. Финансовая система в нынешнем виде перестает существовать, все больше стран признают биткоин национальной валютой. В 2025 году из-за трояна, который три года незаметно считывал данные с депозитов, начинается глобальный банковский кризис. В 2028 году мировая банковская система разрознена и автономна и работает только с криптовалютами (биткоин стоит $1 млн). За перевод денег отвечают Alibaba и Amazon.

КНДР атакует

В 2018 году ракеты КНДР падают в 20 км от западного побережья США. Трамп решает не отвечать, но встречается с Си Цзиньпином, после чего Китай закрывает границу с Северной Кореей. В 2019 году Ким Чен Ын внезапно умирает от сердечного приступа, новое марионеточное правительство страны соглашается на отказ от ядерной программы. США начинают поставлять вооружения Китаю, Си Цзиньпинь в 2025 году аннексирует Тайвань. Япония разрабатывает ядерное оружие, в азиатском регионе стартует гонка вооружений.

Лейбористы убивают Британию

Переговоры по Brexit выходят из-под контроля, Терезу Мэй снимают с должности, главой страны становится лидер лейбористов Джереми Корбин. Корбин продвигает социалистическую повестку и повышает налоги, ведущие банкиры бегут из Лондона. В 2023 году его избирают вновь, госдолг достигает 100% ВВП, в стране начинает резко расти инфляция. В 2028 году Великобритания близка к дефолту.

Европа разрушается из-за «войны поколений»

Сокращающееся трудоспособное население ЕС больше не может содержать пенсионеров, в 2024 году уровень безработицы среди молодежи в Европе составляет 50%, ЕС впадает в финансовый кризис, Каталония выходит из состава Испании, Бельгия распадается.

Китай начинает торговую войну

Китай тратит миллиарды долларов на переход на электрокары, США и Россия выходят из соглашения по снижению выбросов углекислого газа. Климат ухудшается, китайские реки начинают высыхать. Китай вводит санкции против стран, которые не сокращают выбросы СО2 — России, США, Австралии. Начинается мировая торговая война.

Электрокары убивают нефть

В 2018 году технологический прорыв позволяет начать массово производить дешевые электрокары, ОПЕК отменяет соглашение о сокращении добычи нефти. К 2021 году нефть стоит $20, на российских заводах начинаются бунты. В 2024 году Путин официально уходит из политики, но продолжает руководить страной через нового президента — Эльвиру Набиуллину. В Саудовской Аравии начинается экономический кризис, который распространяется на весь Ближний Восток. К 2028 году о Путине никто не слышал уже несколько лет. Набиуллина пытается сохранить единство страны. ОПЕК перестает существовать.





Артем Губенко, The Bell

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