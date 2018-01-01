Арест ФСБ Фроде Берга вызвал резонанс в норвежском приграничье

Чуть светлее стало полярной ночью, когда сотни людей прошли с факелами по улицам Киркенеса, арктического городка в нескольких километрах от границы с Россией.

Впечатляющее факельное шествие стало и убедительным знаком солидарности с Фроде Бергом, многоуважаемым отставным пограничным инспектором, в настоящее время оказавшимся за решёткой в Москве в связи с обвинением в шпионаже.

В демонстрации, стартовавшей в субботу на центральной площади и проследовавшей по улицам города с населением 4500 человек, приняло участие около 450 местных жителей. Краткая остановка была сделана у здания генерального консульства России – в качестве тихого протеста против действий российских властей, удерживающих местного жителя в московской тюрьме особого режима.

Проблемы для трансграничного сотрудничества

«Фроде должен вернуться домой, и норвежские власти должны сделать всё, чтобы его вызволить», – говорит мэр города Рюне Рафаэльсен, который допускает, что это дело может иметь негативные последствия для местных трансграничных отношений.



Мэр Киркенеса Рюне Рафаэльсен. Фото: Атле Столесен

«Это не хороший сигнал, когда такой позитивный и безусловный сторонник «наведения мостов», как Фроде, попадает за решётку, не хороший это знак, – подчеркнул Рафаэльсен в разговоре с Barents Observer’у, добавив, что только политическое решение может теперь разрешить ситуацию. – Люди не знают, что и думать, поскольку Фроде из тех, кто выступал за норвежско-российское сотрудничество, это не тот, чьего ареста можно было бы ожидать».

Дело Фроде Берга вызвало широкую реакцию в Киркенесе, за последние 30 лет завоевавшем позиции «столицы Баренцрегиона», места, где хорошо налажено трансграничное сотрудничество и непосредственные контакты «от человека к человеку» с соседней Россией. Дорожные указатели и уличные таблички в городе несут информацию на норвежском и русском языках, и русских здесь принимают хорошо. Соглашение о местном приграничном передвижении, заключённое в 2011 году, предоставило местным жителям из обеих стран возможность путешествовать в приграничье без визы.



Большая политика добралась до местного уровня

Отношения между Востоком и Западом, между Москвой и Осло в последние годы только ухудшались. Но множество жителей Киркенеса по-прежнему подчёркивает, что трансграничное сотрудничество с Россией идёт как раньше и что большая политика на него не влияет.

Здесь это своего рода мантра по сей день, но дело Фроде Берга, безусловно, добавляет напряжённости.



Роберт Неше - политик из муниципального совета. Фото: Атле Столесен

Как считает местный политик Роберт Неше, близкий друг Фроде Берга, для замкнутого местного сообщества дело будет иметь серьёзные последствия.

«Люди начинают бояться ездить в Россию, и это крайне негативно отразится на этом городе, который так зависит от трансграничного движения, – говорит он. – Если это укоренится в местном сообществе, я даже не берусь прогнозировать последствия».

В тоже время, подчёркивает Неше, местные русские не должны пасть жертвой ситуации. «Простых русских нельзя ни в чём винить, и никто из русских – ни из тех, кто живёт в Киркенесе, ни из тех, кто приезжает, – не должен пострадать».



Письмо в Москву

На митинге состоялось официальное вручение представителям местного генерального консульства открытого письма, адресованного МИД России. В письме, составленном организованным комитетом в поддержку Фроде Берга и озаглавленном «Помогите Фроде Бергу вернуться домой, поддержите сотрудничество от человека к человеку», говорится, что «Фроде Берг не шпион, но сторонник наведения мостов и активного сотрудничества между народами наших стран».



Сотрудник российского генконсульства Игорь Лапицкий принял письмо из рук Турбьёрна Брокса Веббера. Фото: Атле Столесен

«Жители Сёр-Варангера требуют помочь Фроде Бергу вернуться домой как можно скорее», – говорится в документе. Российский дипломат обещал оперативно переправить его в Москву и, как ни парадоксально, некоторое время прошёл с демонстрантами по городу.

На этой неделе МИД России впервые выступило с комментариями по этому делу. На еженедельной пресс-конфереции официальный представитлеь МИД Мария Захарова подчеркнула: «Что касается какого-то глобального удара по двусторонним отношениям, думаю, что это не тот случай, который можно так охарактеризовать. У нас развиваются отношения с Норвегией в различных областях. Такое случается, это неприятно. Законодательством нашей страны предусмотрены адекватные меры».

«Сотрудничество необходимо укреплять»

Турбьёрн Врокс Веббер, пастор, член комитета в поддержку Фроде Берга, один из составителей письма, считает, что норвежцы начинают задумываться, стоит ли отправляться за границу, но подчёркивает, что «людям не следует бояться ездить в Россию».

По словам Веббера, в Киркенесе не столько разгневаны, сколько огорчены ситуацией. При этом он подчёркивает, что сотрудничества должно быть больше.

«Очень важно, чтобы хорошее трансграничное сотрудничество сохранялось и укреплялось, – сказал он в разговоре с Barents Observer’ом. – Не должно развиваться конфликта между Осло и Москвой, поскольку на норвежской стороне также лежит значительная ответственность, и не только за возвращение Фроде Берга домой, но и за нормализацию отношений с Россией».

По мнению Веббера, и Фроде Берг, и Киркенес стали жертвами большой политики: «В очередной раз мы видим, как большая политика бьёт по нам, на местах, и мы требуем положить этому конец!»