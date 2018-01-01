Арест ФСБ Фроде Берга вызвал резонанс в норвежском приграничье
Пока отставной пограничный инспектор Фроде Берг находится в московском СИЗО в связи предъявляемыми ФСБ обвинениями в шпионаже, жители норвежского приграничного Киркенеса вышли на демонстрацию по лозунгом «Поможем Фроде Бергу вернуться домой!»
Чуть светлее стало полярной ночью, когда сотни людей прошли с факелами по улицам Киркенеса, арктического городка в нескольких километрах от границы с Россией.
Впечатляющее факельное шествие стало и убедительным знаком солидарности с Фроде Бергом, многоуважаемым отставным пограничным инспектором, в настоящее время оказавшимся за решёткой в Москве в связи с обвинением в шпионаже.
В демонстрации, стартовавшей в субботу на центральной площади и проследовавшей по улицам города с населением 4500 человек, приняло участие около 450 местных жителей. Краткая остановка была сделана у здания генерального консульства России – в качестве тихого протеста против действий российских властей, удерживающих местного жителя в московской тюрьме особого режима.
Проблемы для трансграничного сотрудничества
«Фроде должен вернуться домой, и норвежские власти должны сделать всё, чтобы его вызволить», – говорит мэр города Рюне Рафаэльсен, который допускает, что это дело может иметь негативные последствия для местных трансграничных отношений.
«Это не хороший сигнал, когда такой позитивный и безусловный сторонник «наведения мостов», как Фроде, попадает за решётку, не хороший это знак, – подчеркнул Рафаэльсен в разговоре с Barents Observer’у, добавив, что только политическое решение может теперь разрешить ситуацию. – Люди не знают, что и думать, поскольку Фроде из тех, кто выступал за норвежско-российское сотрудничество, это не тот, чьего ареста можно было бы ожидать».
Дело Фроде Берга вызвало широкую реакцию в Киркенесе, за последние 30 лет завоевавшем позиции «столицы Баренцрегиона», места, где хорошо налажено трансграничное сотрудничество и непосредственные контакты «от человека к человеку» с соседней Россией. Дорожные указатели и уличные таблички в городе несут информацию на норвежском и русском языках, и русских здесь принимают хорошо. Соглашение о местном приграничном передвижении, заключённое в 2011 году, предоставило местным жителям из обеих стран возможность путешествовать в приграничье без визы.
Большая политика добралась до местного уровня
Отношения между Востоком и Западом, между Москвой и Осло в последние годы только ухудшались. Но множество жителей Киркенеса по-прежнему подчёркивает, что трансграничное сотрудничество с Россией идёт как раньше и что большая политика на него не влияет.
Здесь это своего рода мантра по сей день, но дело Фроде Берга, безусловно, добавляет напряжённости.
Как считает местный политик Роберт Неше, близкий друг Фроде Берга, для замкнутого местного сообщества дело будет иметь серьёзные последствия.
«Люди начинают бояться ездить в Россию, и это крайне негативно отразится на этом городе, который так зависит от трансграничного движения, – говорит он. – Если это укоренится в местном сообществе, я даже не берусь прогнозировать последствия».
В тоже время, подчёркивает Неше, местные русские не должны пасть жертвой ситуации. «Простых русских нельзя ни в чём винить, и никто из русских – ни из тех, кто живёт в Киркенесе, ни из тех, кто приезжает, – не должен пострадать».
Письмо в Москву
На митинге состоялось официальное вручение представителям местного генерального консульства открытого письма, адресованного МИД России. В письме, составленном организованным комитетом в поддержку Фроде Берга и озаглавленном «Помогите Фроде Бергу вернуться домой, поддержите сотрудничество от человека к человеку», говорится, что «Фроде Берг не шпион, но сторонник наведения мостов и активного сотрудничества между народами наших стран».
«Жители Сёр-Варангера требуют помочь Фроде Бергу вернуться домой как можно скорее», – говорится в документе. Российский дипломат обещал оперативно переправить его в Москву и, как ни парадоксально, некоторое время прошёл с демонстрантами по городу.
На этой неделе МИД России впервые выступило с комментариями по этому делу. На еженедельной пресс-конфереции официальный представитлеь МИД Мария Захарова подчеркнула: «Что касается какого-то глобального удара по двусторонним отношениям, думаю, что это не тот случай, который можно так охарактеризовать. У нас развиваются отношения с Норвегией в различных областях. Такое случается, это неприятно. Законодательством нашей страны предусмотрены адекватные меры».
«Сотрудничество необходимо укреплять»
Турбьёрн Врокс Веббер, пастор, член комитета в поддержку Фроде Берга, один из составителей письма, считает, что норвежцы начинают задумываться, стоит ли отправляться за границу, но подчёркивает, что «людям не следует бояться ездить в Россию».
По словам Веббера, в Киркенесе не столько разгневаны, сколько огорчены ситуацией. При этом он подчёркивает, что сотрудничества должно быть больше.
«Очень важно, чтобы хорошее трансграничное сотрудничество сохранялось и укреплялось, – сказал он в разговоре с Barents Observer’ом. – Не должно развиваться конфликта между Осло и Москвой, поскольку на норвежской стороне также лежит значительная ответственность, и не только за возвращение Фроде Берга домой, но и за нормализацию отношений с Россией».
По мнению Веббера, и Фроде Берг, и Киркенес стали жертвами большой политики: «В очередной раз мы видим, как большая политика бьёт по нам, на местах, и мы требуем положить этому конец!»
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