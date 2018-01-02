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Оппозиционные группировки в Сирии объединяются

В городе Аазаз прошло собрание командиров оппозиционных группировок и главы сирийского переходного правительства
 31.12.2017 ~ 01.01.2018

Около 30 группировок, связанных со Свободной сирийской армией (ССА), объединяются в «Национальную армию». Об этом заявил глава сирийского переходного правительства Джавад Абу Хатаб.
По  итогам встречи с лидерами группировок в городе Аазаз Хатаб заявил журналистам, что «Национальной армии» создается с целью  защиты народа от насилия режима Асада и террористических организаций  ДАИШ, PKK/PYD, а также сохранения  контроля в регионе, в котором была установлена безопасность в результате операции «Щит Евфрата».
Всего в армии 3 подразделения. На данный момент в состав «Национальной армии» входит 22 тыс. человек.
«В первое подразделение вошли те, кто прошел обучение в Турции.  Во второе и третье подразделения вошли 30 группировок. Самое главное для нас – объединить весь регион в одну армию. Это возможно при поддержке Турции», - сказал Хатаб.
«Турция до сегодняшнего дня оказывала поддержку сирийскому народу во всех областях жизни, в том числе проведя операцию «Щит Евфрата»», - сказал Хатаб, выражая благодарность Турции.
В результате объединения было сформировано три подразделения «Национальной армии»,  сообщил  начальник генерального штаба переходного правительства полковник Хейсем Эфейси. По его словам, эта армия в будущем охватит всю Сирию. «При поддержке Турции мы приняли решение, что сначала будут объединены группировки на территории, освобожденной в результате операции «Щит Евфрата»», - сообщил Эфейси.
«Национальная армия» будет освобождать всю территорию Сирии от сил режима Башара Асада и от террористических организаций ДАИШ и PKK/PYD, на освобождённых территориях будут формироваться подразделения, относящиеся к генеральному штабу переходного правительства.  
По словам Ейфеси,  целью армии является устранение от власти сил режима Асада, а таккже  борьба с террористами ДАИШ и PKK/PYD и сохранение целостности сирийской территории.

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теги: Сирия, Турция  
   
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