Режим Асада и ДАИШ продолжают координировать свои действия в Сирии

ДАИШ, благодаря авиаударам России, за последние два дня отвоевала у оппозиционеров и вооруженной группировки «Хейет Тахрир Шам» деревни Тарфави, Азизие, Джуб Осман, Лувейбиде, Хава, Мусайтибах к востоку от Хамы 10.01.2018 ~ 11.01.2018





В сирийском Идлибе Сирии режим Башара Асада и террористическая организация ДАИШ продолжают координировать свои действия.

Террористическая организация ДАИШ, благодаря авиаударам России, за последние два дня отвоевала у оппозиционеров и вооруженной группировки «Хейет Тахрир Шам» деревни Тарфави, Азизие, Джуб Осман, Лувейбиде, Хава, Мусайтибах к востоку от Хамы.

В воскресенье силы режима Башара Асада вместе с силами, подконтрольными поддерживающему их Ирану, захватили район Синджар Идлиба и приблизились к аэропорту Эбу Зухур примерно на 9 километров.

Представитель Джейшул Насыр в составе Свободной сирийской армии Мухаммед Рашит в своем заявлении о последних событиях отметил: «ДАИШ, совершая нападения вместе с Россией, режимом Асада и иностранными наемниками, поддерживаемыми Ираном, пытается прорваться к Идлибу».

«Асад, Россия, ДАИШ и поддерживаемые Ираном иностранные боевики начали операцию в Идлибе. В то время как режим Асада пытается прорваться к аэропорту Абу Зухр, ДАИШ продвигается к Идлибу к северо-востоку от Хамы. Россия оказывает поддержку с воздуха. Таким образом, зрасширяя нашу линию защиты, вынуждают нас разделиться», сказал Рашид.

В ходе последних переговоров в Астане 21-22 декабря 2017 года под руководством Турции и России делегация военной оппозиции показала на карте одновременные атаки режима, России и ДАИШ.

В соответствии с этим, режим, открывший дорогу террористам ДАИШ из района Хунайфис на востоке Хамы, обеспечивает им переход в районы Идлиба, подконтрольные оппозиционерам и вооруженной группировке «Хейет Тахрир Шам». В ответ на это ДАИШ позволяет войскам режима из района Ханесир на пути в Хаму из южного Алеппо добираться до Идлиба.

статью прочитали: 403 человек