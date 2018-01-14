Да неужели!?!? Какая неожиданность!!!

По словам президента, часть вооружения, поставленного (США – ред) на север Сирии воздушным транспортом и тысячами грузовиков, уже сегодня продается на черном рынке, а часть начала использоваться против Турции

13.01.2018 ~ 14.01.2018





Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары к борьбе с терроризмом в регионе и раскритиковал политику США в Сирии.

Осознав, что террористы уже не в силах активно действовать на турецкой территории, враги Анкары задействовали новый план по созданию вдоль южных границ Турции зоны, подконтрольной террористам, сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган в провинции Элазыг.

По словам президента, благодаря операции ВС Турции в сирийской провинции Идлиб, Анкара добилась разрушения западной части данной зоны. Если террористы, засевшие в районе Африн, не сложат оружия, то и они будут уничтожены, предупредил Эрдоган.

Президент Турции напомнил, что в рамках операции «Щит Евфрата», проведенной на севере Сирии при поддержке ВС Турции, с августа 2016 года по март 2017 года были уничтожены до трех тысяч террористов.

«На территории от Джераблуса до Эль-Баба были ликвидированы тысячи боевиков. Если понадобится, то завтра Турция уничтожит еще 3 тыс. террористов. Анкара полна решимости, так или иначе, покончить с терроризмом в регионе», – подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что надев на террористов униформу и водрузив над зданиями, где они орудуют, флаги своих стран, вы не меняете реалий.

По словам президента, часть вооружения, поставленного (США – ред) на север Сирии воздушным транспортом и тысячами грузовиков, уже сегодня продается на черном рынке, а часть начала использоваться против Турции.

«США занимаются самообманом, полагая, что сотрудничество с террористами не нанесет вреда их национальным интересам. Это выбор Вашингтона, Турция же следует иному пути», - сказал Эрдоган, подчеркнув, что ВС Турции в течение недели уничтожат армию, которую создают США в Сирии на базе отрядов террористов, которых считают своими приспешниками. /Агентство Anadolu/

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