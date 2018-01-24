Комментарий: Агрессия Анкары и постыдное молчание Запада

Керстен Книпп
Турция вновь демонстрирует непредсказуемость, напав в Сирии на курдские "Отряды народной самообороны". На этом фоне молчание партнеров Анкары выглядит еще циничнее, считает Керстен Книпп.
Турецкие танки на севере Сирии
Турция отвергает все обвинения. Доклады Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR) о гражданских жертвах турецкого вторжения в контролируемый курдами регион Африн на севере Сирии Анкара назвала "черной пропагандой". Мишенью воздушных налетов стали лишь вооруженные боевики, утверждают турецкие власти, а целью операции являются исключительно "террористы".
Миф о "чистой войне" является одним из самых затасканных на фоне насилия, бушующего в Сирии уже семь лет. Второй миф еще более бесстыден: в нем утверждается, что все члены курдских повстанческих "Отрядов народной самообороны" (YPG) - поголовно террористы. Действительно, повстанцы YPG близки к Курдской рабочей партии (КРП), считающейся в Турции и ЕС террористической организацией. Но КРП и YPG не идентичны. Кроме того, ополченцы "Отрядов народной самообороны" не первыми напали на Турцию. Ракеты, летящие с их территории на турецкую Анатолию, это ответ на нападение Анкары.
Курды - разменная монета международной политики
На протяжении ста лет курды являются разменной монетой в международной политике. Последнюю главу в историю циничного отношения к ним вписала война в Сирии, в ходе которой курды проявили себя как наиболее эффективная сила в борьбе против "Исламского государства" и других джихадистских группировок.
Курдские военизированные отряды, поддерживаемые и вооруженные Соединенными Штатами, внесли решающий вклад в то, чтобы "Исламское государство" не закрепилось на севере Сирии. Битву за город Кобани в 2014 году вряд ли удалось бы выиграть без помощи курдов. Курдские ополченцы сражались против ИГ и в Ираке - попутно спасая жизни тысяч бегущих от войны езидов.
Разумеется, территория, контролируемая курдами на севере Сирии, не является образцом демократии. Но она служит примером и выгодно отличается от остальных регионов страны, где власть принадлежит как светским, так и религиозным группировкам.
У каждой из сторон конфликта в Сирии свои интересы
Тем постыднее то, что сирийских курдов в очередной раз бросили на произвол судьбы. Соединенные Штаты, оказывавшие курдам вооруженную поддержку и совсем недавно даже намеревавшиеся создать и вооружить новое погранформирование численностью в 30 тысяч человек в северосирийском Идлибе, чтобы не допустить возвращения в Сирию "Исламского государства", молчат в ответ на нападение Турции. Похоже, США страшит конфликт с партнером по НАТО, ведь Вашингтон и Анкару объединяет желание добиться ухода с политической сцены Башара Асада. И ради этой цели Соединенные Штаты, похоже, готовы пожертвовать курдами.
Не ясно также, насколько соответствуют действительности данные о том, что Россия отвела свои войска от Африна. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров недавно опроверг это сообщение. Очевидно лишь то, что в очередной раз нарастающая напряженность между партнерами по НАТО - США и Турцией - может быть на руку Москве. В особенности то обстоятельство, что лояльность Вашингтона по отношению к своим союзникам - на этот раз курдам - вновь вызывает обоснованные сомнения. Что опять-таки идет на пользу репутации Москвы.
Из Европы, в свою очередь, раздается лишь сдержанная критика. Наиболее четкое на сегодняшний день заявление сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, призвавший провести заседание Совета Безопасности ООН. Правительство ФРГ, напротив, воздерживается от каких-либо высказываний. Оно даже не отреагировало на сообщения о том, что в своей операции Турция использует немецкие танки Leopard 2.
Турция - агрессивный и непредсказуемый партнер
Молчание Запада постыдно. Кроме того, оно рискованно. Ведь оно развязывает руки правительству, которое ведет крайне агрессивную политику как у себя в стране, так и за ее пределами. На критические замечания в адрес своей военной кампании Анкара, как сообщают турецкие СМИ, ответила, арестовав около 30 человек.
Следует отметить, что правительство Эрдогана продолжает свой агрессивный внешнеполитический курс: вначале его объектом оказалась Россия, затем - Израиль, США, в течение нескольких месяцев им была и Германия. Теперь целью атаки Анкары - на этот раз не словесной, а военной - стали сирийские курды. Турецкое правительство практически непредсказуемо в качестве стороны конфликта, а как партнер, как минимум, ненадежно.
Автор: Керстен Книпп, обозреватель DW
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