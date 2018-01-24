Комментарий: Агрессия Анкары и постыдное молчание Запада

Турецкие танки на севере Сирии

Турция отвергает все обвинения. Доклады Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR) о гражданских жертвах турецкого вторжения в контролируемый курдами регион Африн на севере Сирии Анкара назвала "черной пропагандой". Мишенью воздушных налетов стали лишь вооруженные боевики, утверждают турецкие власти, а целью операции являются исключительно "террористы".

Миф о "чистой войне" является одним из самых затасканных на фоне насилия, бушующего в Сирии уже семь лет. Второй миф еще более бесстыден: в нем утверждается, что все члены курдских повстанческих "Отрядов народной самообороны" (YPG) - поголовно террористы. Действительно, повстанцы YPG близки к Курдской рабочей партии (КРП), считающейся в Турции и ЕС террористической организацией. Но КРП и YPG не идентичны. Кроме того, ополченцы "Отрядов народной самообороны" не первыми напали на Турцию. Ракеты, летящие с их территории на турецкую Анатолию, это ответ на нападение Анкары.

Курды - разменная монета международной политики

На протяжении ста лет курды являются разменной монетой в международной политике. Последнюю главу в историю циничного отношения к ним вписала война в Сирии, в ходе которой курды проявили себя как наиболее эффективная сила в борьбе против "Исламского государства" и других джихадистских группировок.

Курдские военизированные отряды, поддерживаемые и вооруженные Соединенными Штатами, внесли решающий вклад в то, чтобы "Исламское государство" не закрепилось на севере Сирии. Битву за город Кобани в 2014 году вряд ли удалось бы выиграть без помощи курдов. Курдские ополченцы сражались против ИГ и в Ираке - попутно спасая жизни тысяч бегущих от войны езидов.

Разумеется, территория, контролируемая курдами на севере Сирии, не является образцом демократии. Но она служит примером и выгодно отличается от остальных регионов страны, где власть принадлежит как светским, так и религиозным группировкам.

У каждой из сторон конфликта в Сирии свои интересы

Тем постыднее то, что сирийских курдов в очередной раз бросили на произвол судьбы. Соединенные Штаты, оказывавшие курдам вооруженную поддержку и совсем недавно даже намеревавшиеся создать и вооружить новое погранформирование численностью в 30 тысяч человек в северосирийском Идлибе, чтобы не допустить возвращения в Сирию "Исламского государства", молчат в ответ на нападение Турции. Похоже, США страшит конфликт с партнером по НАТО, ведь Вашингтон и Анкару объединяет желание добиться ухода с политической сцены Башара Асада. И ради этой цели Соединенные Штаты, похоже, готовы пожертвовать курдами.

Не ясно также, насколько соответствуют действительности данные о том, что Россия отвела свои войска от Африна. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров недавно опроверг это сообщение. Очевидно лишь то, что в очередной раз нарастающая напряженность между партнерами по НАТО - США и Турцией - может быть на руку Москве. В особенности то обстоятельство, что лояльность Вашингтона по отношению к своим союзникам - на этот раз курдам - вновь вызывает обоснованные сомнения. Что опять-таки идет на пользу репутации Москвы.

Из Европы, в свою очередь, раздается лишь сдержанная критика. Наиболее четкое на сегодняшний день заявление сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, призвавший провести заседание Совета Безопасности ООН. Правительство ФРГ, напротив, воздерживается от каких-либо высказываний. Оно даже не отреагировало на сообщения о том, что в своей операции Турция использует немецкие танки Leopard 2.

Турция - агрессивный и непредсказуемый партнер

Молчание Запада постыдно. Кроме того, оно рискованно. Ведь оно развязывает руки правительству, которое ведет крайне агрессивную политику как у себя в стране, так и за ее пределами. На критические замечания в адрес своей военной кампании Анкара, как сообщают турецкие СМИ, ответила, арестовав около 30 человек.

Следует отметить, что правительство Эрдогана продолжает свой агрессивный внешнеполитический курс: вначале его объектом оказалась Россия, затем - Израиль, США, в течение нескольких месяцев им была и Германия. Теперь целью атаки Анкары - на этот раз не словесной, а военной - стали сирийские курды. Турецкое правительство практически непредсказуемо в качестве стороны конфликта, а как партнер, как минимум, ненадежно.