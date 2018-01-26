Ну, “С Богом” ребята….

New York Times: Турки выпустили ракету по территории где находятся американские войска

На фоне очень плохих двусторонних отношений между Турцией и Соединенными Штатами, Турция выпустила ракету по территории, где присутствуют американские силы, пишет Нью-Йорк таймс (от переводчика: и в статье в Нью-Йорк таймс, и в данной статье написано что был выпущен shell - снаряд, но из контекста следует, что с самолета была пущена ракета).

“В Сирии турецкий военный самолет выпустил ракету, которая упала около северного города Манбидж, где войска Соединенных Штатов занимаются обучением и оснащением курдских сил, удерживающих этот стратегический город” было написано в сообщении.

“Американские чиновники все больше и больше волнуются по поводу того, что широкомасштабная атака на Maнбидж может привести к прямому конфликту американских и турецких войск”.

В статье процитирован представитель Военного Совета Манбиджа, который заявил, что ракета ничего не поразила и что, в целом, на линии фронта сохранялась тишина.

Напряженность в отношениях между этими двумя странами остается высокой, пишет Нью-Йорк таймс.

“Она усилилась после того, как неудавшаяся попытка переворота 2016 года в Турции вынудила (президента Турции Реджепа Тайипа) Эрдогана ужесточить режим в стране и повысить накал риторических атак на Соединенные Штаты и Европу. Турецкое правительство заявило, что переворот был организован Фетхуллахом Гюленом, исламским священнослужителем, который живет в изгнании в Соединенных Штатах”.

Телефонный звонок в среду американского президента Дональда Трампа Эрдогану также ознаменовал негативный поворот в американских отношениях с Турцией.

“Изменение тона в Белом доме стало следствием того, что чиновники описали в среду как разочарование накопившееся за месяцы неудавшихся усилий успокоить г-на Эрдогана, включая изменения в военной стратегии и разъяснения значения курдов в боевых действиях” пишет газета.

“И это отметило конец года ухаживания за г-ном Эрдоганом, которого г-н Трамп неоднократно хвалил несмотря на применение турецким лидером авторитарных, суровых мер в своей стране”.





Пентагон: Несмотря на конфронтационные заявления Турции, никаких изменений в дислокации американских войск не будет





Пентагон заявил, что, несмотря на угрозы Турции расширить военные действия в сирийском курдском анклаве Африн до Манбиджа, где присутствуют американские войска, никаких изменений в их дислокации не будет.

Агентство АР процитировало начальника секретариата Комитета начальников штабов Министерства обороны США, генерал-лейтенанта Кеннета Ф. Маккензи-мл., который сказал, что Соединенные Штаты отслеживают движение турецких войск, и что США тесно координируют свои действия с турецкими силами на местах.

Возможные угрозы американским войскам Маккензи оценил как низкие, но все же отметил, что, при необходимости, они защитят себя, пишет AP.

Дана Вайт, главный представитель Пентагона, сказала, что ей известны сообщения в новостях, что Турция попросила, чтобы американские войска покинули Манбидж, но не знает ни о каких прямых переговорах об этом, цитирует АР её слова. На данном этапе Пентагон не знает ни о каких изменениях в дислокации американских войск там, говорится в сообщении AP.





Высокопоставленный офицер Свободной сирийской армии: Мы будем сражаться с американцами в Манбидже, если это будет необходимо





Заместитель начальника Генерального штаба Свободной армии Сирии (FSA) заявил в интервью исламистской газете Yeni Şafak, что, если возникнет необходимость защищать территорию Манбидж в Сирии, то его группировка готова сражаться с американскими силами.

“Мы расцениваем Манбидж, как такой же стратегически важный город как и Африн, поэтому, как Национальная армия Сирии, мы объявили войну формированиям Курдистанской Рабочей партии (PKK) в Манбидже”, сказал Хайтам Афейси.

“США - более насущная проблема чем РКК. В ситуации когда турецкие вооруженные силы и FSA должны войти в Манбидж, США, как это было сделано в Африне, должны прекратить поддержку террористов. Если они этого не сделают, мы будем сражаться против американских сил, развернутых в том регионе тоже”.

FSA не остановится, пока очистит всю территорию, контролируемую в Сирии родственной PKK партией - партией Демократический Союз (PYD), сказал Афейси.

“США и страны Запада предпочли горстку террористов PKK сирийцам” сказал он.

“Практически создав PKK с нуля, они имплантировали её в регионе. В этом отношении операция “Оливковая ветвь”, начатая в Африне, является исчерпывающим ответом на их попытку измены”.

FSA готовы сражаться за провинцию, сказал Афейси.

“У нас нет недостатка в смысле оружия, боеприпасов или бойцов, и морально мы готовы тоже” сказал он. “10 тысячная мощь готова к борьбе за Манбидж”.





By DAVID BOTTI and BARBARA MARCOLINI | Jan. 24, 2018

Турецкий президент сказал, что он хочет чтобы его войска взяли сирийский город Манбидж. Проблема в том, что Соединённые Штаты уже там.

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