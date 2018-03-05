Вчера в Мерсине россияне проголосовали на выборах президента Российской Федерации

В течение следующих двух недель для российских избирателей, проживающих в отдаленных от российских диппредставительств местах, в различных городах и районах Турции будут открыты избирательные участки

04.03.2018 ~ 05.03.2018





Вчера в рамках президентских выборов в РФ, которые пройдут 18 марта 2018 года, на территории Турции в Мерсине прошло первое досрочное голосование. Об этом сообщило посольство РФ в Анкаре.

Голосование началось в 09.00 и завершилось в 19.00. Первыми свои голоса пришли отдать российские граждане, прибывшие в Турцию для работы на стройплощадке первой в стране АЭС "Аккую", а также другие россияне, постоянно проживающие в Мерсине и Адане.



В заявлении посольства отмечается, что голосование прошло в полном соответствии с Российским законодательством.

В течение следующих двух недель для российских избирателей, проживающих в отдаленных от российских диппредставительств местах, в различных городах и районах Турции будут открыты избирательные участки.

Голосование пройдет также в Дарыдже округа Коджаэли 9 марта с 17:00 до 21:00. В Аланье округа Анталья россияне смогут проголосовать 10 марта с 10:00 до 18:00. В Кемере в Антальи - 10 марта с 10:00 до 16:00. В Бурсе 10-11 марта избирательные участки будут открыты с 08:00 до 18:00. В Эскишехире 12 марта с 09:00 до 19:00 и в Измире 14-15 марта с 09:00 до 19:00.

Российские граждане, постоянно или временно проживающие на территории Турции, в день выборов, которые пройдут 18 марта, смогут оставить свои голоса в российском посольстве в Анкаре и в генконсульствах в Анталье, Стамбуле и Трабзоне с 08.00 до 20.00.



По данным Центральной избирательной комиссии России, в рамках президентских выборов в России в 145 странах будут установлены 385 избирательных урн.

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