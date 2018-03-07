Новые системы Путина – источник загадочной радиоактивности в атмосфере?

Если правда, что Россия испытала новые ракеты с ядерной силовой установкой, могли быть радиоактивные выбросы, считает норвежский эксперт по ядерной безопасности.

Thomas Nilsen марта 04, 2018

Поиграв ядерными мускулами как ещё никогда прежде, российский президент в ежегодном послании Федеральному собранию представил две новых системы доставки боеголовок с ядерной силовой установкой.

Несколько раз за последние несколько лет в Европе, особенно в странах Скандинавии, в атмосфере регистрировались следовые количества радиоактивного йода-131. Национальные ведомства по контролю за радиационной обстановкой не могли отследить источник выбросов, выдвигая широкий спектр предположений – от утечки на производстве изотопов медицинского назначения до утечки из действующего реактора.

В Норвегии и Финляндии радиоактивные изотопы обнаруживали на станциях мониторинга в январе и марте прошлого года, а также в январе и феврале нынешнего. Первое облако радиоактивности в прошлом году было зарегистрировано на станции в Сванходвне на норвежско-российской границе на севере, но за две недели оно распространилось почти на всю Европу – до Испании и Франции.

Власти подчёркивали, что концентрации почти неразличимы и не представляют никакой опасности для здоровья населения.

«Ничего подобного ни у кого в мире пока нет»

Отведя большую часть послания Федеральному собранию ядерному вооружению, Владимир Путин послал ясный сигнал США. В России разработаны новые ракеты и торпеды, которым нипочём противоракетные щиты и другие средства отражения ядерной атаки.

«Ничего подобного ни у кого в мире пока нет», – сказал Путин во время демонстрации анимации на больших видеоэкранах. В числе представленных Путиным образцов было две системы доставки с ядерной установкой.

О подводном беспилотном аппарате с ядерной энергоустановкой уже было известно, хотя нет никакой информации о том, насколько российские военные конструкторы продвинулись в применении подобных тяжёлых дронов.

Испытания в Арктике?

Больший интерес представляет крылатая ракета с ядерным двигателем. Использования атомной энергии сулит значительное увеличение дальности. У Путина в видеоанимации была показана ракета, летящая на юг через Атлантику и поворачивающая обратно на север у западного побережья Южной Америки.



В январе в долине реки Паз фиксировались микроскопические уровни антропогенного радиоактивного йода-131. Фото: Томас Нильсен

В четверг репортёр «Fox News» Лукас Томлинсон процитировал в твиттереамериканских чиновников: «Российская крылатая ракета с ядерной силовой установкой пока неработоспособна, находится в фазе разработки, недавно потерпела крушение при испытаниях в Арктике, вопреки сегодняшним заявлениям Путина».

На твит Томлинсона даётся ссылка в статье из «Washington Post».

Правда это или нет, проверить затруднительно. Источник, близкий к ВПК, рассказал газете «Ведомости», что радиационная безопасность при испытаниях ракеты была обеспечена – ядерную установку на борту представлял электрический макет.

Такое могло быть при наземных испытаниях, но маловероятно при реальных лётных испытаниях.

Рассказывая об успешных испытаниях, Владимир Путин уточнил, что ракета запускалась с ядерной установкой. «В конце 2017 года на Центральном полигоне Российской Федерации состоялся успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. В ходе полёта энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги», – сказал он под аплодисменты аудитории.

Вероятные радиоактивные выбросы

По мнению Нильса Бёмера, ядерного физика из организации «Беллона» (Осло), испытания крылатой ракеты с ядерной силовой установкой могли сопровождаться выбросом изотопов в измеримых концентрациях.

«Если правда, что Россия провела испытания новой ракеты с ядерной установкой, какой-то выброс радиоактивности мог произойти», – сказал он, припомнив наземные испытания реакторов для атомного самолёта в США, проводившиеся в 1950-х. Тот проект, по его словам, был свёрнут из-за высокого выброса радиоактивности из двигателей на полигоне в Айдахо Фоллса.

По его мнению, между таинственным йодом-131 и новой российской ракетой может быть связь: «Объяснением может быть секретное испытание новой российской ракеты на ядерной энергии. Из-за короткого – восемь дней – периода полураспада йода-131 его регистрацию в атмосфере можно объяснить только работой реактора. Другие изотопы, например, цезий-137 с периодом полураспада 30 лет, обнаруживаются в природе долгое время после выброса. Это может объяснить, почему регистрируется только йод-131 – цезий-137 маскируется выбросами Чернобыльской аварии».

У крылатой ракеты с компактным реактором, скорее всего, будет частично открытая наружу система охлаждения, позволяющая изотопам поступать в атмосферу на скорости.



Нильс Бёмер, «Беллона». Фото: Томас Нильсен

«Дегустатор изотопов»

С начала 2017 года американский самолёт WC-135, предназначенный для отбора проб воздуха на предмет наличия радиоактивных частиц, несколько раз появлялся на британской авиабазе в Суррее. Отсюда самолёт делал вылеты в сторону Норвегии и Балтийского моря для мониторинга уровня радиации, сообщала в феврале прошлого года газета «Independent».

WC-135 может регистрировать и идентифицировать радиоактивные изотопы, образующиеся при ядерных испытаниях, а также попадающие в атмосферу в результате утечек из ядерных реакторов или других источников.

Хотя Нильс Бёмер соглашается с заверениями властей северных стран, что замеряемый уровень радиации не представляет никакой опасности для здоровья населения, ситуация его беспокоит: «Из истории мы знаем, что когда военные учёные разрабатывают оружие, связанное с ядерными технологиями, соображения безопасности не всегда ставятся на первое место».

«Выбросы радиоактивности могут быть весьма высоки непосредственно в том месте, где испытывается ракета с ядерной силовой установкой, что может создать потенциальную угрозу здоровью местного населения, – сказал он. – Кроме того, Путин сказал, что в России разрабатывается подводный дрон с ядерной энергетической установкой. Информации о техническом устройстве этого дрона очень мало, но можно строить догадки, что и этот атомоход может стать источником радиоактивных выбросов».

Такие выбросы могут стать причиной заражения рыбопромысловых районов Баренцева моря, если там проходят испытания, отметил он.

Первая публикация Barents Observer’a о новом подводном беспилотном аппарате, известном под названием «Статус-6», датируется 2016 годом.

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