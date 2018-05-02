Шпионские игры в Киркенесе

April 29, 2018

Жители северного норвежского города Киркенеса говорят, что нет ничего необычного в том чтобы оказаться объектом внимания вербовщиков разведслужб. Самыми интересными для них являются люди, которые часто ездят в соседнюю Россию.

Заполярный норвежский город Киркенес, похоже, является излюбленным местом местом норвежских разведслужб для вербовки агентуры. PHOTO: newsinenglish.no

Тяжелая ситуация в которой оказался житель Киркенеса, Фроде Берг, внезапно высветила проблему вербовки. Берг, отставной инспектор погранохраны, находится в тюрьме в Москве, он арестован российской службой безопасности по обвинению в шпионаже. Берг отрицал шпионаж, но недавно признал, что, разведслужба Норвегии - Etterretningstjeneste, вероятно, использовала его в качестве курьера.

Норвежская телерадиовещательная компания (NRK) сообщила в воскресенье, что она вошла в контакт с несколькими норвежцами, живущими и работающими в Киркенесе, и они полагают, что ситуация Берга не уникальна. Киркенес - город, в котором, как они утверждают, очень активно действуют оперативники и российских и норвежских разведслужб.

Они имеют тенденцию обращать особое внимание на тех граждан, кто часто пересекает границу в Storskog, к востоку от Киркенеса. Постоянным жителям живущим в 30-километровой полосе вдоль границы, разрешают пересекать её свободно - для покупок или бизнеса. NRK было сказано, что норвежские разведслужбы крайне заинтересованы в установлении контактов с теми, кто часто ездит в Россию, главным образом для того чтобы они служили передатчиками информации, или наличных денег в качестве оплаты шпионам на той стороне.

Настырные

Некоторые потенциальные рекруты сказали NRK, что норвежские разведчики известны своей настырностью. Они обычно связываются с норвежцами работающими на гражданской работе, избегая тех, кто работает на вооруженные силы или полицию. Самые привлекательные [для спецслужб] кандидаты в курьеры работают в частном бизнесе или представляют Норвегию в какой-либо организации и имеют работу, которая требует регулярных поездок в Мурманск или другие области России.

У них, таким образом, есть законные причины для въезда в страну. Один норвежец сказал NRK, что нет, вероятно, ни одного делового человека, живущего в Восточном Финнмарке, с кем бы не связались чиновники из спецслужб Etterretningstjeneste (сокращенно E-tjenesten) или PST (Politiets sikkerhetstjeneste).

Ни один из тех, кого вербовали, не будет предавать это огласке, из страха реакции со стороны и норвежских и российских деловых партнеров. Один из них назвал некоторые попытки вербовки “дилетантскими”, потому что его лично пытались вербовать совершенно открыто - в кафе в российском городе.

Апелляция к патриотизму

Другой сказал NRK, что E-tjenesten пыталась заставить его помочь вывезти документы о Северном флоте полученные от русского, что мало чем отличалось от задания полученного Фроде Бергом. Потенциальный завербованный выразил удивление, что Берг утверждает, что не знал, что он выполнял, по меньшей мере, частично, миссию курьера. “Я лично отнесся к этому так, что он, вероятно, не знал о последствиях такого задания” сказал потенциальный рекрут репортеру NRK. “Мне ничего не говорили о степени риска, но человек, который со мной разговаривал, утверждал, что “Вы должны сделать это для страны, для Норвегии”.

Жители Киркенеса и русские долго гордились своим сотрудничеством, символом которого является российский военный памятник, возвышающийся в заполярном городе. Об освобождении Россией области Finnmark от нацистской оккупации во время Второй мировой войны не забыли, особенно в Киркенесе. PHOTO: newsinenglish.no

Другие говорят, что их регулярно вызывают для “разговоров” с PST. Один человек, который активно занимается народным “от-человека-к-человеку” сотрудничеством, которое очень важно в пограничной области, говорит, что ему не нравятся встречи с PST, потому что он боится, что российская разведка узнает о них и заподозрит его в шпионаже. Человек сказал, что его попросили “отслеживать” определенных людей во время его поездок в Россию и отчитаться перед PST.

“Я скажу даже, что PST и E-tjenesten могут навредить тому хорошему сотрудничеству, которое мы имеем с Россией в регионе Barents” сказал он NRK. “Те из нас, кто работает над гражданским сотрудничеством с Россией, полностью полагаются на доверие наших российских партнеров к нам”. Он волнуется о том, что раскрытие связей Фроде Берга с E-tjenesten уже повредили сотрудничеству.

Местный мэр Руне Рафелсен также расстроен, он сказал газете Aftenpostenthat, что уже критиковал методы работы PST в регионе восемь - девять лет назад. Тогда он был лидером Секретариата Barents, который служит агентством норвежского Министерства иностранных дел по гражданскому сотрудничеству с Россией.

“Я получил две жалобы от двух норвежцев, у которых была работа в Мурманске” сказал Рафелсен газете Aftenposten. “Они сказали, что PST попросило, чтобы они предоставляли информацию о норвежско-российских отношениях”.

Другой критик в Киркенесе сказал, что можно понять, что Норвегия должна собирать собственную информацию, “но тогда они должны взять на себя ответственность за тех, кого они принимают на работу. Я столкнусь с риском потери моей визы в Россию, если я буду сотрудничать с норвежской разведкой. Кто был бы ответственен за последующие потери на инвестициях в Россию?”

Фроде Берг был так расстроен, что открыто кричал на суде в Москве, что он ясно чувствует, что E-tjenesten теперь бросил его на морозе и он рискует провести следующие 20 лет в российской тюрьме. Никто из норвежских государственных чиновников не был готов прокомментировать его случай или принять на себя ответственность.

PST защищается

Представитель PST, Мартин Бернсен, сказал NRK, что сама природа агентства требует, чтобы “нам разрешили говорить с людьми”. Он подчеркнул, что работа PST состоит в том, чтобы предотвратить “незаконный шпионаж в Норвегии и удостовериться, что у страны есть самая оперативная оценка угроз в нашей сфере ответственности”. Чтобы сделать это “мы должны говорить с людьми, которые могут занимать различные позиции и роли. Это - то, как мы собираем информацию. Это - то, что мы всегда делали, это - то, что мы делаем сегодня, и это - то, что мы продолжим делать”.

Он не стал комментировать конкретные случаи, но утверждал, что PST не считает, что ставит людей, с которыми говорят чиновники PST в трудную ситуацию.

Ларс Роу, исследователь, специализирующийся на российских делах, который работает на Институт Фритьофа Нансена, сказал, что это не должно удивлять, что Норвегия собирает информацию, она делает это точно так же, как и другие страны. Он не выступает в защиту предполагаемых попыток вербовать людей, тем более тех кто не обучен собирать информацию или иметь дело с трудными ситуациями. В этих случаях спецслужбы просят, чтобы они выполняли задания, которые они должны сделать сами.

“Одно дело - собрать информацию от людей, которые работают в интересных областях”, сказал Роу NRK. “Но если этих людей просят исполнить функции курьера - перевезти и документы или деньги через границу, то, с моей точки зрения, это очень сомнительно, и неудачно”. Вероятно, никто, не был бы с этим более согласен, чем Фроде Берг.

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