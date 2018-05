архив



опубликовано редакцией на Переводике 04.05.18 06:14 скаут: Игорь Львович “Barents Observer”,

"Бурение у границы с Россией откладывается из-за токсичного газа" Норвегия - 24 апреля 2018 г. Бурение у границы с Россией откладывается из-за токсичного газа

Карта/фото: The Barents Observer

Бурения в 2018 году не будет – сначала необходимо изучить вопрос токсичного и легковоспламеняющегося сероводорода. By

By Thomas Nilsen апреля 24, 2018 Официальный представитель Aker BP Уле-Юхан Фарет подтвердил Barents Observer, что на одном из самых широкоизвестных участков в Арктике бурение в этом году будет отложено. «Бурение скважины Стангнестинд состоится в 2019 году. Решение было принято перед Пасхой», ― рассказал Фарет. Стангнестинд станет первой скважиной на лицензионном участке №858 на своде Федынского в Баренцевом море, располагающемся в максимальной близости от морской границы между Норвегией и Россией. По итогам сейсморазведки Норвежский директорат нефти заявлял о том, что месторождения углеводородов в этом районе могут простираться по обе стороны норвежско-российской границы. По заявлениям Aker BP, бурение необходимо отложить на год из-за опасности, которую представляет содержащийся в пластах сероводород. Это токсичный и легковоспламеняющийся газ, высокие концентрации которого могут представлять одну из самых серьезных опасностей в нефтегазовой отрасли. Сероводород также крайне взрывоопасен. «Aker BP откладывает начало бурения, чтобы уделить достаточно времени тщательному планированию и обеспечению наличия как запасной буровой, так и оборудования, специального подготовленного для этой скважины», ― пояснил Фарет. «Мы также вступили в переговоры с операторами других месторождений, сталкивающимися с подобными сложностями. Мы хотим сотрудничать с ними по внедрению лучших стандартов для правил проведения работ». Сложности, связанные с сероводородом, хорошо известны по другим месторождениям нефти и газа. Однако у операторов, работающих на норвежском континентальном шельфе, мало опыта работы с этим токсичным газом. Фарет заверил, при планировании бурения скважины Стангнестинд на своде Федынского Aker BP соберет максимум имеющейся в отрасли информации по этому вопросу. Aker BP выступает в качестве оператора месторождения с долей в 40%, в то время как на крупнейшую российскую негосударственную нефтяную компании «Лукойл», «Статойл» и Petora приходится по 20%. Там же на своде Федынского, но по другую сторону границы, ENI и «Роснефть» объединили усилия для совместной разведки, но текущие санкции со стороны ЕС запрещают участие любых европейских компаний в морском бурении в российской Арктике. «Роснефть» уже провела в районе сейсморазведку, но из-за текущего режима санкций будущее участие ENI в проекте остается под вопросом. На прошлой неделе представители крупнейшей норвежской нефтяной компании «Статойл», часть которой принадлежит государству, заявили Barents Observer, что компания отложит бурение на одном из двух запланированных на 2018 год участков в восточной части норвежского сектора Баренцева моря до следующего года. В зависимости от наличия буровых или Корпфьелль, или Йёкосен подождут до 2019 года. В прошлом году в Aker BP заявляли, что в 2018 году компания будет бурить на двух лицензионных участках в Баренцевом море ― Стангнестинд на востоке и Сванефьелль на западе. «Сванефьелль будет пробурена в этом году. Работы начнутся в мае», ― сказал Фарет. статью прочитали: 2 человек Комментарии