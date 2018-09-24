Guardian: Россия планировала тайно вывезти Ассанжа в Москву под Рождество

22 сентября 2018

Основатель сайта WikiLeaks проживает в посольстве Эквадора в Лондоне уже в течение почти шести лет

Газета Guardian опубликовала эксклюзивный материал о заговоре российских дипломатов в Лондоне, пытавшихся содействовать вывозу Джулиана Ассанжа за пределы Британии.

Как пишет газета, в конце 2017 года был разработан план тайной эвакуации основателя сайта WikiLeaks из посольства Эквадора в Лондоне, где Ассанж укрывается от британских властей с 2012 года. Его должны были вывезти из здания посольства на машине с дипломатическими номерами и переправить за границу.

Имеются основания полагать, продолжает газета, ссылаясь сразу на несколько своих источников, что Ассанжа планировалось доставить в Россию, где ему не угрожала бы выдача в США. Однако план, который должен был реализован в рождественские дни прошлого года, был в конечном итоге отменен как слишком рискованный.

Подробности заговора отрывочны. Два источника, знакомых с внутренним распорядком жизни эквадорского посольства в Лондоне, указывают, что связь с российскими дипломатами поддерживалась с помощью Фиделя Нарвеза, ближайшего помощника Ассанжа и его конфидента. Нарвез до недавнего времени занимал пост эквадорского консула в Лондоне.

Согласно другому источнику газеты, в переговорах с Москвой участвовал иной посредник - неназванный российский предприниматель. В плане рассматривалась также возможность того, что Ассанж будет вывезен из Британии в Эквадор на борту торгового судна.

Нарвез в разговоре с корреспондентами газеты отрицал свое участие в переговорах с российскими дипломатами. Однако известно, что он сыграл важную роль в организации приезда Эдварда Сноудена в Москву, после того как тот в 2013 году опубликовал тысячи секретных документов американского Национального агентства безопасности. Именно Нарвез выдал Сноудену дипломатический пропуск, которым тот воспользовался при покупке авиабилета из Гонконга в Москву.

Позже президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что Нарвез выдал пропуск для Сноудена без ведома правительства.

Известно также, что 15 декабря 2017 года в Лондон прибыл глава разведывательной службы Эквадора Ромми Вальехо, который должен был руководить операцией по вывозу Ассанжа. Однако за несколько дней до ее начала от операции отказались, и Вальехо отбыл обратно в Эквадор.

Согласно источникам, на которые ссылается газета, причиной отмены операции стал отказ британских властей признать дипломатический статус Ассанжа, который гарантировал бы ему неприкосновенность. Эквадорские дипломаты обратились с соответствующей просьбой к британскому Форин-офису, но ответа не последовало.

Газета пишет, что этот эпизод не был первым случаем, когда Ассанж рассматривал возможность бегства в Россию. На этой неделе агентство AP сообщило, что еще в 2010 году Ассанж пытался получить российскую визу. Он подписал доверенность на имя Израиля Шамира, который был его другом и сторонником, а затем принимал участие в передаче рассекреченных сайтом WikiLeaks американских документов московским журналистам. Шамир должен был доставить паспорт Ассанжа в российское консульство и забрать его после получения визы, говорилось в подписанном Ассанжем доверенном письме Ассанжа.

Основатель WikiLeaks является одной из центральных фигур в продолжающемся расследовании, которое ведет американский специальный прокурор Роберт Мюллер по делу о российских попытках вмешаться в исход президентских выборов 2016 года в США. В июле этого года он выдвинул обвинения против 13 сотрудников российского ГРУ, которые, по его сведениям, были причастны к взлому серверов Национального комитета Демократической партии в ходе предвыборной кампании.

В обвинительных заключениях упоминается, что после взлома более 50 тысяч похищенных документов были направлены на сайт WikiLeaks в виде зашифрованных файлов в электронных письмах, посланных из России. Ассанж отрицает факт получения таких документов.

Правительство Эквадора, как пишет Guardian, отказалось от комментариев. Российское посольство в Лондоне в пятницу опубликовало в "Твиттере" заявление, назвав публикацию в Guardian "еще одним примером кампании дезинформации в британских СМИ".

Russian Embassy, UK

✔@RussianEmbassy

Ещё один пример дезинформации и сфабрикованных новостей от британских медиа

7:40 - 21 сент. 2018 г.

21.09.18













Министерство иностранных дел

Российской Федерации









Британская газета «Гардиан» 21 сентября опубликовала материал под заголовком «Раскрыт секретный план побега Джулиана Ассанжа из Великобритании при помощи России». Со ссылкой на неназванные источники утверждается, что российские дипломаты проводили тайные переговоры с представителями Дж.Ассанжа в Лондоне с целью выяснить, могут ли они помочь ему сбежать из Соединенного Королевства. Статья содержит целый ряд подобных инсинуаций русофобского характера.

Со своей стороны подчеркнем, что российские дипломаты не выходили ни на сотрудников посольства Эквадора в Лондоне, ни на представителей господина Ассанжа для того, чтобы способствовать его выезду с территории Великобритании. Отдельно отметим, что попытки придать конспирологический характер встречам эквадорских дипломатов в российском посольстве не выдерживают критики. Посольство России в Лондоне поддерживает широкий круг контактов и проводит многочисленные и регулярные встречи с представителями аккредитованного в Великобритании дипломатического корпуса, что является нормальной дипломатической практикой в любой стране мира.

Хотели бы также обратить внимание на заявления, сделанные Министром иностранных дел России С.В.Лавровым в отношении ситуации вокруг Дж.Ассанжа в ходе ежегодной пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 15 января с.г.: «Я полностью согласен с тем, что эту проблему, конечно, нужно каким-либо образом урегулировать. Мы с пониманием воспринимаем те действия, которые предпринимают власти Эквадора. Надеюсь, что и все другие участники будут руководствоваться здравым смыслом, в т.ч. наши британские и шведские коллеги, которые вроде бы уже готовы проявить добрую волю и, наконец, разрешить эту проблему».

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