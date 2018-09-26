Спутниковые снимки говорят о масштабном перевооружении российского ВМФ на Кольском полуострове

Рост военной мощи на Крайнем Севере:





Thomas Nilsen

сентября 17, 2018









В губе Окольной в районе Североморска идет строительство около 50 новых крупных железобетонных бункеров для вооружений.

Это масштабное расширение хранилищ как для ядерных ракет, так и для обычных высокоточных крылатых ракет дальнего действия, приведет к значительному росту военной мощи России и укрепит ее оборонный потенциал в Баренцевом и Норвежском морях.

Сравнив спутниковые снимки годичной, двухгодичной и четырехгодичной давности с недавно ставшими общедоступными снимками Google Earth, Barents Observer обнаружил хорошо заметные изменения — как в губе Окольной, так и на расположенной примерно в 15 километрах западнее базе Гаджиево. Там, где четыре гола назад наблюдалось только начало дорожных работ, два-три года назад появились фундаменты, а сейчас у большинства бункеров уже возведены бетонные стены и крыша.

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Меры безопасности здесь беспрецедентны по сравнению с другими хранилищами вооружений. От несанкционированного доступа защищает двойной или даже тройной забор из колючей проволоки. На снимках на некоторых объектах также видны крайне большие по размеру автомобильные КПП, что указывает на то, что там, вероятно, хранится ядерное оружие. Площадь каждого бункера с бетонными многометровыми стенами составляет порядка 1000 квадратных метров, и они расположены примерно в 100 метрах друг от друга.

В прошлом году Barents Observer публиковал спутниковые снимки Гаджиево, где велись строительные работы. При взгляде на эту же долину сегодня создается впечатление, что десять бетонных бункеров практически готовы.

Хранилище вооружений и ракет в Гаджиево.

В Гаджиево базируются подлодки проектов 667БДРМ «Дельфин» («Дельта-IV» по классификации НАТО) и 955 «Борей». Рядом с новыми бункерами находятся входы в подземные туннели, где ядерные боеголовки или хранятся уже сейчас, или куда в случае роста напряженности они могут завезены с центрального хранилища, находящегося примерно в 20 километрах к северу от авиабазы в Оленегорске.

Считается, что сейчас на Кольском полуострове существует пять объектов для хранения ядерных боеголовок — Гаджиево, губа Окольная, Щукозеро, Большое Рамозеро и Нерпичья. Последняя находится всего лишь в 65 километрах от границы с Норвегией.

В северной части объекта в губе Окольной к северу от Североморска видны порядка 40 бункеров. При сравнении снимков, сделанных в конце июля этого года и несколько лет назад, здесь также можно заметить изменения. В дополнение к уже существующим бункерам здесь проведены взрывные работы еще на 10 участках аналогичного размера. Благодаря 50 бункерам в губе Окольной и 10 в Гаджиево у Северного флота появятся новые хранилища для вооружений площадью примерно 60 тысяч квадратных метров.

Губа Окольная в июле 2018 года (слева) по сравнению с 2015 годом, когда начались работы по строительству дорог и подготовке участка. Google Earth и Microsoft Bing.

Часть хранилища вооружений в губе Окольной, где идут строительные работы, называется Техническая территория №4. Однако строительство или расширение бункеров не ограничивается только ею. За сопкой, примерно в километре от берега, возводятся четыре новых 80-метровых бункера. Размер каждого бункера позволяет хранить в нем по 16 ракет «Булава», которые будут стоять на вооружении новых подлодок проекта «Борей». Три из восьми «Бореев» уже вошли в состав ВМФ, а строительство еще пяти в Северодвинске по плану должно закончиться до 2021 года.

Ни российский ВМФ, ни Министерство обороны, ни российское посольство в Осло не ответили на просьбу о комментарии. Пресс-служба Северного флота в Североморске придерживается политики не отвечать иностранными СМИ.

Четыре новых бункера на территории хранилища ракет подводных лодок.

Ракета «Булава» и ее носители АПЛ проекта «Борей» являются самым дорогостоящим оборонным проектом в истории России. После ее полного развертывания эта система станет краеугольным камнем национальной ядерной триады, сделав контроль над Баренцевым морем еще более стратегически важным.

Объект в губе Окольной площадью порядка 10 квадратных километров, оборудованный причалами для загрузки вооружений на подводные лодки и надводные корабли, давно является крупнейшим хранилищем вооружений на севере России.

Дату последних снимков Google Earth легко определить. При их увеличении на центральной площади Североморска, расположенного на другой стороне губы Окольной, можно увидеть сотни людей, пришедших посмотреть на корабли, демонстрирующие свои вооружения на параде в честь дня Военно-морского флота. В этом году день ВМФ пришелся на 29 июля.

Спутниковый снимок Североморска, сделанный в день ВМФ 2018 года.

На снимке видны «Дмитрий Донской» — единственная оставшаяся у России АПЛ проекта 941 «Акула» («Тайфун» в кодификации НАТО), а также АПЛ проекта 667БДРМ «Дельфин» («Дельта-IV»). Обе они были показаны в репортаже с Дня ВМФ телеканала «Россия 24». В день ВМФ в 2017 году «Тайфун» находился в Санкт-Петербурге.

Перевооружение на Кольском полуострове является плохой новостью для Норвегии, как страны НАТО, часть территории которой находится в пределах того, что Россия считает передним краем своей обороны, по двум причинам. Конфликты в других частях мира в случае их эскалации могут привести к установлению здесь военным командованием зоны ограничения и воспрещения доступа и манёвра, в которую попадут норвежское побережье в Баренцевом и Норвежском морях. Во-вторых, благодаря своим новым сверхзвуковым крылатым ракетам Россия сможет наносить точные удары по военным кораблям в Норвежском море или военным объектам в северной части Норвегии, Финляндии или Швеции непосредственно с Кольского полуострова или из российского сектора Баренцева моря.

Сегодня такие крылатые ракеты, например сверхзвуковой «Калибр», имеющий радиус действия 1500 километров и показавший возможность поражения целей с высокой степенью точности, размещены на борту фрегатов и подводных лодок Северного флота. Эта ракета — лишь один пример современных вооружений, которые будут поставляться и храниться в больших количествах на новых объектах в районе Североморска.

Выступая в пятницу в Осло на ежегодной конференции по России, проводимой Норвежским институтом внешней политики (NUPI), министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде, заявила, что наращивание Россией военной мощи вкупе с продемонстрированным желанием использовать эту военную силу привело к неопределенности в отношении ее намерений.

Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде. Фото: Томас Нильсен

«Кольский полуостров остается базой для значительной части стратегических сил России, и хотя мы не считаем Россию военной угрозой для Норвегии, очевидно, что эти силы являются стратегическим вызовом для НАТО. Возрождение Россией концепции оборонительного бастиона делает эту территорию более важной для России и с военно-стратегической точки зрения. Это одна из причин, почему Норвегия идет в авангарде и пытается адаптировать НАТО к новым реалиям».

Министр иностранных дел заявила, что осознает, что эти действия военных в основном не направлены на Норвегию, но подчеркнула опасения в отношении наращивания Россией военной мощи, развертывания новых систем вооружений и ее более жесткой позиции, проявляющихся в непосредственной близости на севере.

«Мы не можем игнорировать то, что происходит в такой близости от нашей территории», — сказала Эриксен Сёрейде, приведя пример имитации российскими реактивными истребителями атаки по целям на территории Норвегии во время прошлогодних учений. «Это не способствует улучшению отношений и не снижает напряженность», — сказала министр.

Мы не можем игнорировать то, что происходит в такой близости от нашей территории.

На конференции по России также присутствовала профессор Норвежского университетского оборонного колледжа Катаржина Зиск. Она рассказала Barents Observer, что во время крупномасштабных учений Россия уже несколько раз продемонстрировала возможные варианты реализации концепции оборонительного бастиона. «При моделировании конфликта с НАТО Россия использовала концепцию оборонительного бастиона, создавая несколько уровней обороны, задействующих различные силы и средства для обеспечения выживания и свободы действий для стратегических атомных подводных лодок и для предотвращения доступа военно-морских сил противника в районы, находящиеся в непосредственной близости от военных баз на Кольском полуострове», — сказала Зиск.

Военные корабли у причалов в Североморске. Фото: Томас Нильсен

По ее словам, помимо важной роли российский ядерных вооружений в обеспечении сдерживания, обычные средства с модернизированным вооружением играют все большую роль в обеспечении сдерживания, обороны и принуждения. «Российские власти обещают обеспечить полное неядерное сдерживание за счет расширения неядерных стратегических вооружений в четыре раза к 2021 году», — говорит Зиск.

Размещенные на кораблях Северного флота крылатые ракеты, вроде «Калибра» и Х-101, привели к значительному увеличению потенциала точности и дальности удара.

Также Россия доказала, что Северный флот будет играть важную роль в достижении поставленной государством цели стать глобальной военной державой, осуществляющей деятельность вдали от родных баз. За последние несколько лет корабли Северного флота побывали в различных точках мира, приняв активное участие в боевых ударах по целям в Сирии с акватории на востоке Средиземного моря.

Старший научный сотрудник NUPI Ньорд Вегге является экспертом по безопасности и военным отношениям в Арктике. По его словам, динамика безопасности на севере напрямую связана с тем, что происходит в мире, и с взаимоотношениями между Востоком и Западом в целом. «После аннексии Россией Крыма в 2014 году затруднения в отношениях между Восток и Западом распространились и на север», — поясняет Вегге.

«В то, что вероятность начала конфликта на Крайнем Севере велика, верят лишь немногие комментаторы — наиболее вероятным потенциальным риском, скорее, представляется опасность быть затронутыми инцидентами, происходящими в более южных регионах».

В то, что вероятность начала конфликта на Крайнем Севере велика, верят лишь немногие комментаторы

Вегге, однако, не верит в высокий потенциал для конфликта. «Есть также признаки того, что климат сотрудничества в Арктике лучше, чем в других местах, особенно в рамках структур Арктического совета, где вопросы безопасности исключены из повестки дня, что приводит к улучшению климата для диалога».

«Также есть регулярные контакты на уровне береговой охраны и военных штабов между Северной Норвегией и Россией, и это снижает риск недопонимания», — говорит Вегге.

Тем не менее, как видно по новым спутниковым снимкам, Кольский полуостров становится все более и более важным для российских военных.

«Поскольку Баренцево море является ключевым районом патрулирования для российских стратегических подводных лодок, также важно обеспечить наличие надводных кораблей для повышения объединенного военного потенциала на этом важном театре военных действий для России», — говорит Вегге.

Ученый согласен, что о России сейчас часто говорят как о государстве с четкими великодержавными амбициями. «Для великих держав военно-морской потенциал, например большие надводные корабли, важен с двух сторон — он играет символическую роль, а также представляет с собой инструмент для демонстрации силы, которая часто ассоциируется со статусом великой державы. Наконец, современный флот крайне важен для России и исключительно для целей обороны, что в значительной степени связано с ролью защиты ее стратегических атомных подводных лодок», — пояснил Вегге.

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