архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 07.12.18 19:44 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “Russia Insider”,

"The World Can Not Afford a War Between the West and Russia" США - 03 декабря 2018 г. Мир не может позволить начаться войне между Западом и Россией Даже российские эксперты, которые в полной мере уважают огромный военный потенциал США, тем не менее, указывают, что Россия смогла бы осуществить ответные меры против ядерного первого удара и положить конец миру. Европейско-российский форум, Брюссель, 26 ноября 2018 года Большая часть того, что мы находим в западных средствах массовой информации, и даже в специализированных ежедневных дайджестах и периодических изданиях, посвященных российским делам, как правило, попадает в крайности «трепки России» подавляющим большинством или пророссийский чирлидинг крошечными группами, которые в противном случае недовольны глобальным господством США. В качестве примера я указываю на то, как на Западе было получено сообщение Владимира Путина о новейших и непревзойденных стратегических системах вооружений России на выступлении 1 марта 2018 года на заседании совместных палат российского парламента. Вскоре после этого многие комментаторы настаивали на том, что 20 Мах «Авангард» и другие ядерно-вооруженные системы, представленные в видеоклипах Путина, были обманом, направленным на его домашнюю аудиторию ради предстоящих президентских выборов, не направленных на Вашингтон; что Россия неспособна к таким прорывам в промышленном масштабе и не представляет никакой важной военной угрозы. Между тем, несогласные с однополярной мировой концепцией Вашингтона выразили радость по поводу требования россиян о восстановлении ядерного паритета с Соединенными Штатами, подтвердив баланс взаимно гарантированного уничтожения, который сохранял мир в течение последней половины столетия. На этой основе некоторые начали требовать от Путина более жесткой позиции в конфронтации с Западом вплоть до столкновения вооружений. 12-й европейско-российский форум, который только что проводился в Европейском парламенте, Брюссель придал отрезвляющий реализм, чтобы обсудить вопросы о том, войдем ли мы в войну с Россией, может ли она быть ограничена разрушительностью и региональными рамками или быстро перерастет в глобальный уровень с ядерными обменами, и оценить то, какие результаты мы можем ожидать. Выступления и обсуждение проходили прямо по нейтральной середине по всем этим вопросам и были необычно освещены. Прежде чем подробно остановиться на том, кто что сказал, я обязан обратить внимание на спонсоров этого мероприятия в Европейском парламенте и его участниках. Здание Европейского парламента представляет собой огромный комплекс, состоящий из офисов, обширной аудитории для своих пленарных заседаний и ряда небольших аудиторий и конференц-залов. В данном случае был сложный блок под названием «The Greens» / «European Free Alliance», который существовал в парламенте в течение двух десятилетий и составляет около 8% от числа членов этого дома. «The Greens» принимают Green партии из нескольких европейских стран, но не немецкие Green, которые действуют сами по себе и являются известными холодными воинами. «Наши» Greens имеют спокойный, рефлексивный взгляд на международные отношения и не могут автоматически участвовать в каких-либо конфликтах между Россией и Западом. Их основное внимание, как мы и ожидаем, сфокусировано на экологически безопасной политике, продвижению в Париже соглашения об изменении климата и закрытии атомных электростанций. Они также описывают себя как «прогрессисты» по другим социальным и экономическим вопросам и выступают за свободу граждан. Европейский Свободный альянс является гнездом для разных чемпионов европейских регионов, в который входят, среди прочего, шотландские, валлийские, каталонские, галицкие националисты, представляющие интересы непризнанных наций в великих государствах Европы. Он также считается частью Европейского парламента, стоящей за русскоязычные меньшинства в странах Балтии, включая выдающегося основателя Форума Татьяну Зданоку, депутата Европейского парламента из Латвии с 2004 по март 2018 года, когда она отказалась от участия в национальных политических соревнованиях в Риге. Ее преемник Мирослав Митрофанов принял председательство в Форуме, а также ее место в парламенте. Это была 12-я итерация Форума и была, по мнению ее давних участников, самой лучшей. Лучшая с точки зрения структуры программы, сфокусированной на самом жизненном вопросе нашего времени: войне и мире. Также наилучшим с точки зрения уровня участников и их вклада. В программе Форума, прилагаемой к этому отчету, читатель может найти имена и краткое упоминание о текущих должностях спикеров. В ряде случаев им следует следить за их публикациями в Википедии, которые свидетельствуют о практическом опыте работы с Форумом на самых высоких уровнях в рамках их организаций и правительств. Выступающие могут быть отсортированы по трем категориям, в которых справедливо участвовали как ЕС, так и Россия: парламентарии; эксперты по разоружению и военному стратегическому планированию; и активисты из гражданского общества. По большей части наиболее ценные речи были сделаны экспертным контингентом именно потому, что они были инсайдерами для обсуждений, которые создают переговорные позиции на российской и американо-европейской сторонах постоянного противостояния. Парламентарии и активисты, хотя и выступавшие, были более важны как аудитория для экспертов, поскольку только они имеют возможность мобилизовать общество и политическую элиту, чтобы что-то сделать с опасностями, выявленными экспертными показаниями. Был достигнут консенсус всех ораторов о том, кто виноват в ухудшении отношений России с Западом с тех безмятежных дней после подписания Парижской хартии в ноябре 1990 года, формально положившей конец холодной войне. Это ухудшение с той же скоростью переместилось за последнее десятилетие, что привело нас сегодня к самой низкой точке отношений после кубинского ракетного кризиса 1962 года. Мы слышали от спикера о том, что США были виновны и виноваты, начиная с расширения НАТО на восток в середине 1990-х годов и проходящего через регулируемый США государственный переворот в Киеве 20 октября 2014 года, что установило агрессивное антироссийское правительство в Украине. Это пересекло все красные линии Москвы и ускорило повторное включение Крыма в Российскую Федерацию в следующем месяце, что привело, в свою очередь, к реакции Запада, которую мы видим по сей день: санкции, безостановочная информационная война и обострение конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке, где Россия и Запад поддерживают посредников, которые находятся в конфликте. Нам напомнили, что соглашения об ограничении вооружений, достигнутые во время холодной войны, были отменены и сегодня аннулируются по инициативе только одной стороны, Соединенных Штатов, и что есть все возможности, что соглашение о NEW START, достигнутое в рамках президентства Обамы, прекратит свое действие в 2021 году. Все это способствует глобальной незащищенности и отменяет процедуры контроля и укрепления доверия между ядерными сверхдержавами, для достижения которых потребовались десятилетия. Однако, переходя от страшного уровня нынешних Восточно-Западных отношений к оценке рисков войны, позиции спикеров были более детализированы. То же самое можно сказать и об их оценках относительной силы России и НАТО, вступающих в какой-либо обобщенный конфликт, если дело доходит до этого. Кроме того, имело место несколько примечательных разногласий относительно того, могут ли предполагаемые новые гонки вооружений в нескольких разных аспектах стать причиной войны и могут ли региональные конфликты, такие как вокруг Косово, вокруг Сирии и Украины, затронуть общие конфликты. Одним из наиболее убедительных и наиболее подготовленных спикеров был Павел Золотарев, заместитель директора Института исследований США и Канады, профессор Академии военных наук, член Совета по внешней политике и политике безопасности и ... генерал-майор в резервах. Ниже я резюмирую его обзор текущих реалий и факторов риска: Сегодня мы видим восстановление США тех же линий политики сдерживания, которую они проводили в отношении Советского Союза в настоящей «холодной войне»: Ядерная конфронтация. Соединенные Штаты сохраняют за собой право на первое использование. Русская доктрина не используется первой, если существование страны не подвергается угрозе обычного нападения. В период холодной войны НАТО нуждался в тактическом ядерном потенциале, чтобы противостоять обычным советским наземным атакам. Сегодня Россия нуждается в этой поддержке из-за превосходящей силы НАТО. Если США покидают INF и размещают ракеты в Европе, это уменьшает время предупреждения всего на 3 минуты. Это заставляет Россию полагаться на компьютерные запрограммированные ответы, решение «мертвой руки». Вопрос о войне в Европе зависит только от одного фактора: смогут ли Соединенные Штаты и Россия договориться на постсоветском пространстве. Это пример Украины. Мы не можем быть уверены, что Соединенные Штаты могут сдержать Порошенко. Если Порошенко продолжит, Россия может выйти из добровольцев в регулярные войска в региональной войне. В дальнейшем процесс может быть непредвиденным, что приведет к ядерной войне. Но даже если мы разрешим проблему с Украиной, мы все еще находимся в переходном процессе, то есть это опасное время с непредсказуемыми событиями. Как сказал Владимир Козин из Центра военных и политических исследований в МГИМО в Москве: бюджет США на новую ядерную триаду и другие системы вооружения огромен, и ни у одной другой страны нет этого потенциала. С большей спецификой Алексей Подберезкин, директор того же Центра в МГИМО, рассказал о том, как Соединенные Штаты уже охватили почти всю территорию России военно-морскими крылатыми ракетами дальностью в 3500 км с высокой точностью. Он считает, что если США покинут договор INF, в этом диапазоне будет массовое производство широкого класса ракет, что нарушит стратегический баланс. Он идентифицирует тактическую цель США как уничтожение «путинского режима», а его стратегическая цель – уничтожить Россию. Тем не менее, в различных российских презентациях мало сомнений в том, что асимметричный оборонительный ядерный потенциал страны и ее меры по обеспечению ответного удара даже в условиях первой американской ядерной забастовки означают, что сценарий конца света будет реализован. Все российские военные эксперты согласились с необходимостью возобновить диалог с Соединенными Штатами по вопросу о контроле над вооружениями. Это так, даже если они, похоже, не считают, что системы вооружения, как таковые, могут стать причиной великой войны, тогда как политический конфликт будет. Среди западных экспертов Анджела Кейн, бывший Высокий представитель ООН по вопросам разоружения, мало надеялась, что пожелания о переговорах по безопасности с Соединенными Штатами будут возобновлены во время пребывания Дональда Трампа. Если Трамп когда-либо желал таких переговоров, его руки были связаны внутриполитическими врагами. И с момента своего возвышения до советника по национальной безопасности Джон Болтон активно призывал президента вывести страну из международных договоров об ограничении вооружений и многое другое. В заключение я обращаю внимание на двух спикеров из активистского контингента, которые передали сообщения, направленные на то, чтобы дать возможность собраться в ближайшие дни и месяцы. Джульетто Кьеза – известный итальянский политик и широко издаваемый журналист, который принимал участие в Форуме с самого начала. Он был доволен тем, что участники этого года все догнали его давно существующее чувство тревоги по поводу направления глобальных дел и неизбежного риска войны. Кьеза сказал: Это не холодная война II. Это подготовка к большой разрушительной войне. Мы должны бить барабаны – идет война. Тем не менее, настроение Кьезы было вызвано предстоящими европейскими выборами в мае 2019 года, которые вполне могут увидеть отказ избирателей от сторон войны, которые сейчас верховодят в парламенте. Лучшим примером является замечательное коалиционное правительство «крайних» правых и левых в Италии, которое никто не мог предсказать, так что путь открыт для новых инициатив. Другое сообщение, которое я процитирую, – это Рэй Макговерн, бывший аналитик ЦРУ и репортер ежедневной разведки для американских президентов, ставший антивоенным борцом национального значения. Рэй неоднократно посещал демонстрации в Европе и в Вашингтоне, округ Колумбия, против американских баз, против установки мучителей во главе Агентства. Рэй сказал: Это момент Ноя. Теперь нам нужны не только синоптики, рассказывающие нам о предстоящем дожде, но и строители ковчега.

статью прочитали: 54 человек Комментарии Сегодня статей опубликовано не было.