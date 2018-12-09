Нет, американские и российские войска не стреляют друг в друга в Сирии, уточнил официальный представитель США
By JEFF SCHOGOL November 28, 2018
Бывают промахи, бывают ошибки, бывают эпические провалы, но Специальный представитель США по Сирии берет приз Отца всех косяков, за намёки на то, что американские и российские войска стреляют друг в друга в Сирии, а они - нет.
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Давайте подведем итоги. Посол Джеймс Джеффри недавно заявил российским СМИ (согласно стенограмме интервью, которое было размещено на сайте российского посольства), что американским войскам «около десятка раз» приходилось защищаться в Сирии.
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Когда репортер спросил Джеффри, связан ли какой-либо из этих инцидентов с российскими силами, он ответил: «Как я уже сказал, были различные столкновения, некоторые из которых включали перестрелку, некоторые нет».
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По сообщениям СМИ, Джеффри объявил, что США и Россия ведут тихую войну в Сирии. Это не лишено оснований, учитывая, что российские частные военные контрактники напали на американские войска и их сирийских союзников в феврале - и они были почти полностью уничтожены.
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В среду, правительство США предприняло меры по минимизации ущерба [от высказываний своего представителя], объяснив, что хотел сказать Джеффри.
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«Посол говорил в общем о силах США в Сирии, об их действиях для победы над ИГИЛ, и об их праве защищать себя, когда им угрожают», - заявил представитель США в интервью «Task & Purpose». «Посол Джеффри не подтверждал того, что между российскими и американскими силами в Сирии» произошли «многочисленные инциденты».
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На данный момент Третья мировая война предотвращена.
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