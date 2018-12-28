Сторонники НАТО начали новую холодную войну с Россией

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Путин реагирует на агрессивные действия Запада, а не наоборот.

Когда историки исследуют первые несколько десятилетий так называемой эпохи после холодной войны, они, вероятно, удивляются неуклюжей и провокационной политике, которую Соединенные Штаты и их союзники по НАТО проводили в отношении России. Проницательные историки придут к выводу, что многочисленные бесчувственные действия этих правительств, отравивших отношения с Москвой, и последних лет правления Обамы, привели к началу новой холодной войны. Во времена правления Трампа все стало еще хуже, и эта холодная война угрожала обострением.

Поскольку история нашей эры все еще пишется, у нас есть возможность избежать такого катастрофического исхода. Однако поведение американской политической и СМИ элиты в ответ на последнюю ссору между Россией и Украиной по поводу Керченского пролива говорит о том, что они ничему не научились от своих предыдущих ошибок. Хуже того, они, похоже, полны решимости усилить и без того контрпродуктивную жесткую политику в отношении Москвы.

Лидерам США удалось испортить отношения с Россией всего через несколько лет после распада Советского Союза в конце 1991 года. Одним из немногих должностных лиц, который уловил природу негативной работы Запада и как он разжигал напряженность, был Роберт Гейтс, который служил министром обороны в последние годы правления Джорджа Буша и в первые годы правления Барака Обамы. В своих удивительно искренних мемуарах «Служба: мемуары военного министра» Гейтс вспоминает свой доклад Бушу после заседания Совета безопасности в Мюнхене в 2007 году, на котором президент России Владимир Путин высказал свое мнение о нарушениях безопасности Запада, в том числе о запланированном развертывании системы противоракетной обороны в Центральной Европе.

«Когда я доложил президенту о своей позиции на мюнхенской конференции, я поделился своим убеждением, что с 1993 года Запад, и в особенности Соединенные Штаты, сильно недооценили масштабы унижения России в результате проигрыша в холодной войне ...». Однако даже эта грубая оценка, данная Бушу, не полностью отражает взгляды Гейтса по этому вопросу. «Я не сказал президенту, что считаю, что отношения с Россией были плохо урегулированы после того, как Буш покинул свой пост в 1993 году. Добиться, чтобы Горбачев согласился на объединенную Германию как члена НАТО, было огромным достижением. Но такое быстрое движение после распада Советского Союза, чтобы включить так много его бывших покоренных государств в НАТО, было ошибкой ».

Конкретные действия США, по мнению Гейтса, также были необдуманными. «Соглашения США с правительствами Румынии и Болгарии о развертывании войск через базы в этих странах были ненужной провокацией».

Его список глупых или высокомерных действий Запада продолжался. Ссылаясь на военные интервенции НАТО в Боснии и Косово во время правления Билла Клинтона, Гейтс отметил, что «у русских были давние исторические связи с Сербией, которые мы в значительной степени игнорировали». И в неявном упреке своему нынешнему начальнику Гейтс заявил, что «попытка привести Грузию и Украину в НАТО была по-настоящему перенапряжена». Этот шаг был случаем « безрассудного игнорирования того, что россияне считали своими жизненно важными национальными интересами ». Действительно, события в отношении Украины после того, как Гейтс завершил свои мемуары, продемонстрировали, что высокомерие США и вмешательство практически не знали границ. Должностные лица США открыто встали на сторону демонстрантов, которые свергли выбранное пророссийское правительство Украины, а затем отреагировали шоком и гневом, когда Россия ответила захватом и аннексией Крыма.

Общая оценка Гейтсом политики Запада, особенно США, в отношении России в эпоху после окончания холодной войны была неумеренно суровой и невероятно точной: «Когда Россия была слабой в 1990-е и последующие годы, мы не воспринимали интересы России всерьез». К сожалению, Гейтс был одной из редких аномалий в американской внешней политике в отношении политики, направленной на Россию.

Его критика, хоть и резкая, все еще преуменьшает безрассудство политики, которую Соединенные Штаты и их союзники по НАТО проводили в отношении Москвы. Обращение трех последовательных администраций США с новой капиталистической, демократической Россией было ужасно недальновидным. Еще до прихода к власти Владимира Путина - и задолго до того, как Россия превратилась в нелиберальную демократию, а затем в авторитарное государство - западные державы считали страну фактическим врагом. Страны НАТО участвовали в ряде провокаций, хотя Москва не вела себя агрессивно.

Решимость противостоять России росла с годами, о чем свидетельствует нынешняя напряженность в отношении Керченского пролива. Когда российские силы безопасности открыли огонь по трем украинским военно-морским кораблям, которые пытались взять силой проход через Керченский пролив, Соединенные Штаты и их НАТО союзники яростно отреагировали. Посол США в ООН Никки Хейли назвал поведение России «незаконными действиями».

Много американских законодателей выступают за крайне провокационные шаги в ответ.

Председатель комитета Сената по вооруженным силам Джеймс Инхоф пригрозил новыми санкциями в отношении России и призвал к согласованным ответным действиям между Соединенными Штатами и их европейскими союзниками. «Если Путин продолжит запугивания в Черном море, - заявил Инхоф, - Соединенные Штаты и Европа должны рассмотреть вопрос о введении дополнительных санкций против России, расширении присутствия США и НАТО в Черноморском регионе и увеличении военной помощи Украине».

Роберт Менендез повторил эти взгляды. Менендез призвал к ужесточению санкций, дополнительным учениям НАТО на Черном море и большей помощи США в области безопасности Украине, «включая смертоносное морское оборудование и оружие».

Слишком много западных (особенно американских) исследований прямо или косвенно показывают как будто бы Соединенные Штаты и их союзники по НАТО усердно работали над установлением теплых отношений с Россией, но были вынуждены проводить жесткую политику исключительно из-за чрезмерно агрессивного поведения России. Это искаженное, корыстное изображение от сторонников НАТО. Это ложно изображает Запад как чисто реагирующего игрока - что инициативы НАТО никогда не были бесчувственными, провокационными или агрессивными. Нет ничего более далекого от правды. Действия России, исходя из расчета времени и агрессии, были реакцией на агрессивные западные инициативы. К сожалению, сторонники НАТО, похоже, полны решимости играть по крупному, настаивая на том, что администрация Трампа проводит еще более бескомпромиссную политику.

Утверждать, что Москва виновата в ухудшении отношений между Востоком и Западом из-за своих военных действий в Грузии и Украине, как это делают политики США, формирующие общественное мнение, особенно неправильно. Проблемы начались намного раньше, чем события в 2008 и 2014 годах. Расширение НАТО и подавление интересов России на Балканах были важнейшими ранними мерами, которые подорвали дружественные отношения.

Такая недальновидная политика напоминала о том, как победившие жестоко обращались с побежденной, недавно демократической Веймарской Германией после Первой мировой войны. Силы НАТО рассматривают Россию как врага, и теперь существует серьезная опасность того, что страна становится одинокой. Такое развитие событий было бы особенно трагическим обстоятельством накликанной беды.

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