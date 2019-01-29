Как питаться, чтобы спасти нашу планету

«Цивилизация в кризисе»: наука говорит нам, как питаться, чтобы спасти нашу планету

Человечество должно радикально поменять свою диету, чтобы не наносить катастрофический ущерб планете, в том числе сократить потребление красного мяса более чем наполовину, предупредил крупный международный консорциум.

Наши пристрастия к диетам с большим количеством мяса, сахара и обработанных пищевых продуктов вредят земле и угрожают существованию людей и других видов, сказали эксперты по продовольственной безопасности и устойчивому развитию.

Комиссия EAT-Lancet разработала первые в мире научный план «здоровой всемирной диеты», о которой говорится в отчете под названием «Food in the Anthropocene», опубликованным в четверг.

«Цивилизация находится в кризисе», - написал The Lancet в редакционной статье, сопровождающей доклад комиссии.

«Пока мы сохраняем равновесие ресурсов планеты, мы больше не можем кормить людей здоровой пищей», - сказали они, добавив, что решение проблемы отсутствия продовольственной безопасности было «неотложной задачей».

Наш основной источник белка должен быть на растительной основе. Красное мясо должно составлять от нуля до не более 14 граммов в день в соответствии с целями Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития, направленными на ликвидацию голода, и Парижским соглашением об изменении климата.

Примерно 35 процентов наших калорий должны поступать из цельного зерна, в то время как потребление бобовых, орехов, овощей и фруктов должно удвоиться, говорится в отчете комиссии.

Исследователи пишут, что диета следует сходным принципам средиземноморской и окинавской диет.

«Диета мира должна кардинально измениться», - сказал д-р Уолтер Уиллетт из Гарвардского университета, со-руководитель комиссии - сотрудничество из 37 экспертов в области здравоохранения, питания, экологической устойчивости, продовольственных систем, экономики и политики из 16 стран, включая Австралию.

Авторы комиссии заявили, что за последние 50 лет выгоды от увеличения производства продуктов сводятся на нет глобальными сдвигами в сторону нездорового питания с высоким содержанием калорий, сахара и продуктов животного происхождения.

Мировое производство мяса находится на бесконечной траектории. Оно внесло основной вклад в изменение климата, говорится в сопроводительном комментарии.

Население мира к 2050 году составит 9,8 миллиарда человек.

Комиссия утверждала, что накормить нас всех будет невозможно без фундаментального изменения современных привычек питания, улучшения способов производства продуктов и сокращения отходов.

«Цена наших неисправных систем питания состоит в том, что почти 1 миллиард человек голодны, и почти 2 миллиарда человек едят слишком много неправильной пищи», - пишет комиссия.

Авторы сделали ряд рекомендаций по изменению способа производства продуктов и изменению питания, чтобы оставаться в пределах «безопасных» границ для планеты. Также это поможет избежать потенциальной экологической катастрофы от изменения климата и разрушения биоразнообразия, земли и пресной воды.

У австралийцев одна из самых вредных систем питания для планеты в мире: выбросы более чем на 200 процентов выше, чем в сопоставимых регионах, из-за потребления мяса.

Австралийцы потребляют в среднем 95 кг мяса в год, что значительно больше, чем в среднем по ОЭСР (69 кг), и мы производим около 3,1 млн. тонн пищевых отходов в год.

«Представьте, что вы придете домой к обеду после долгого рабочего дня, но ваша семья объявляет, что на ужин нечего есть… опять. Ну, в общем, ничего хорошего», - сказала независимый эксперт Соня Наттман из Школы здравоохранения и социального развития в Университете Дикина.

«Вы голодны, ваши дети голодны, еда дорогая, а изменение климата мешает работать фермерам. В новостях сообщается об очередном засушливом годе, засохшем Мюррее и опреснительных установках для воды, которые пытаются удовлетворить спрос».

Проблема продовольственной безопасности в Австралии, как ожидается, обострится, сказал д-р Наттман. «Серьезность данной проблемы можно сравнить с климатической чрезвычайной ситуацией».

Соавтор доклада комиссии Тим Ланг из Лондонского университета сказал, что пища, которую мы едим, и то, как мы ее производим, определяют здоровье людей и планеты.

«В настоящее время мы серьезно ошибаемся», - сказал он.

«Всемирная здоровая диета» улучшила бы потребление питательных веществ и микроэлементов и могла бы предотвратить от 10,9 миллионов до 11,6 миллионов преждевременных смертей в год, согласно комиссии.

Профессор Ланг сказал, что человечество никогда не пыталось радикально изменить систему питания с такой скоростью или масштабом.

Это потребует беспрецедентного глобального сотрудничества, пишет он.

Комиссия разработала несколько стратегий для преобразования глобальных продовольственных систем и ускорения перехода к устойчивому производству продуктов питания, включая сокращение вдвое пищевых отходов, переход от больших объемов сельскохозяйственных культур к различным культурам, богатым питательными веществами, и принятие политики, побуждающей людей делать более здоровый выбор продуктов питания.

Австралийские эксперты по окружающей среде и продовольственной безопасности положительно оценили этот доклад. Некоторые утверждали, что контроль роста численности населения в мире имело бы решающее значение, а переход на диету, основанную преимущественно на растениях, «весьма амбициозен».

Профессор Билл Лоранс из Университета Джеймса Кука сказал, что продовольственная безопасность «вероятно, станет глобальной проблемой номер один в этом столетии».

Но любая кампания по сокращению потребления мяса должна быть направлена на здоровье, а не на экологические выгоды, сказал он.

«Опыт показал, что на самом деле мало кто будет избегать гамбургеров, чтобы спасти тропические леса», - сказал он.

статью прочитали: 27 человек