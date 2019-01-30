Сомнения по поводу соблюдения Россией сокращений ОПЕК +

AFP

Эр-Рияд: Цена на нефть марки Brent незначительно снизилась до 61,64 доллара за баррель в конце прошлой недели на фоне опасений, что Россия может быть не в состоянии оперативно выполнить согласованные в декабре сокращения добычи ОПЕК +.

в последнем ежемесячном отчете ОПЕК по рынку нефти (MOMR) прогнозировалось, что Россия не будет полностью соблюдать соглашение о сокращениях в первой половине 2019 года.

Из-за своей старой нефтяной инфраструктуры и нефтяных месторождений Россия не может быстро сократить добычу нефти - и рынок ждет, чтобы посмотреть на то, где находится ее уровень добычи в первой четверти 2019 года.

В отличие от Саудовской Аравии, где Aramco является единственным государственным производителем нефти, в России много крупных нефтяных компаний. К ним относятся крупнейший производитель нефти Роснефть, добывающая более 4 миллионов баррелей в сутки, наряду с Лукойлом, Сургутнефтегазом, Газпромом и другими.

В ходе встречи ОПЕК в Вене в декабре 2018 года Роснефть объявила, что ее прогнозы по добыче нефти на первые шесть месяцев 2019 года останутся без изменений. Это главным образом потому, что Роснефть стремится увеличить добычу на трех новых месторождениях, которые она открыла в Сибири в 2018 году. Это заставило некоторых участников рынка усомниться не только в соблюдении Россией нового соглашения ОПЕК +, но и в отношении других производителей, не входящих в ОПЕК.

Участники рынка смущены некоторыми заявлениями России в отношении энергетической политики и соблюдения сокращений производства ОПЕК +. В отличие от того, что наблюдается у производителей ОПЕК, заявления министра энергетики России иногда отличаются от заявлений руководителей нефтяных компаний страны.

Соблюдение согласованных сокращений добычи (члены ОПЕК и другие крупные производители нефти, включая Россию, договорились сократить свою совокупную добычу сырой нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января, чтобы остановить снижение цен на нефть) будет иметь ключевое значение для сбалансирования рынка в 2019 году.

Несмотря на сомнения по поводу соблюдения Россией этой сделки, ОПЕК в 2018 году успешно справилась с различными задачами и в целом смогла изменить свою стратегию производства, исходя из потребностей рынка.

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