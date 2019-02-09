Иран в безвыходном положении

Тьерри Мейсан

Соединённые Штаты готовятся реорганизовать Ближний Восток без участия своих военных. Они намерены воспользоваться просчётами, допущенными Ираном за последние пять лет, и создать военный альянс иудеев с суннитами, направленный против шиитов и прозванный в прессе «арабским НАТО».

СЕТЬ ВОЛЬТЕР | ДАМАСК (СИРИЯ) | 5 ФЕВРАЛЯ 2019

Слева направо: аятолла Ахмад Джаннати (председатель Совета экспертов - 86 религиозных деятелей, возглавляющих Иран); аятолла Садек Лариджани (глава судебной системы Ирана); аятолла Али Хаменеи (лидер Революции); шейх Хассан Рохани (президент Исламской Республики); Али Лариджани (брат второго и председатель Национальной Ассамблеи).

В то время, когда Пентагон покидает «Большой Ближний Восток» и направляется в Карибский бассейн, Белый дом готовится к проведению реорганизации своих союзников в этом регионе. С этой целью 14 и 15 февраля в Варшаве состоится «министерская встреча по обеспечению мирного будущего и безопасности на Ближнем Востоке». Все союзники США примут в ней участие. Россия и Китай от участия во встрече оказались.

10 января во время конференции в американском университете в Каире госсекретарь Майк Помпео заявил о целях этой встречи:

противостоять «иранскому режиму» и «его официальным представителям»,

создать стратегический еврейско-суннитский альянс против шиитского Ирана [1].

Возвращение в политику Эллиотта Абрамса

Трудно оставаться равнодушным, глядя на то, как США используют религию в политических целях. С возвращением в госдеп США Эллиотта Абрамса [2] после 30 лет отсутствия использование религии во внешней политике ещё более усилится. Троцкист Абрамс, сблизившийся в 1980 г. с президентом Рейганом, является одним из основателей движения неоконсерваторов. Он также один из инициаторов политической теологии – идеологии, связывающей евреев и сионистских христиан, согласно которой на Земле будет мир тогда, когда всем будет управлять мировое правительство из Иерусалима [3].

В противоположность распространённой идее, неоконсерваторы не являются ни врагами Ирана, ни чьими-то союзниками. Они считают, что необходимо поддерживать баланс сил между арабами и персами. Например, Эллиотт Абрамс принимал участие в «операции Иран-Контрас» по продаже израильского оружия через шейха Хассана Рохани (действующий президент Ирана) аятолле Хашими Рафсанджани (который становится после этого самым богатым человеком в своей стране) для противодействия атаке со стороны Ирака (она была заказана Вашингтоном). Эта операция проводилась без ведома Конгресса, поэтому Эллиотт Абрамс был приговорен к тюремному заключению, а затем амнистирован президентом Бушем ст.

Всё это время он принимал участие в массовых убийствах в Гватемале, Сальвадоре и Никарагуа.

Троцкисты из журнала Commentary, рупора Американского еврейского комитета, которые, как и Эллиотт, сблизились с Рейганом, намеревались, продолжая борьбу Льва Троцкого с Иосифом Сталиным, бороться против СССР и совершить мировую революцию, если эта концепция не лишена смысла. Кроме того, Эллиотт Абрамс участвовал в создании Американского института мира (который под видом гуманитарной помощи продвигает империализм) и Национального фонда за демократию (который осуществляет цветные революции), в которых он до сих пор является одним из директоров. То есть политическую теологию следует рассматривать как религиозное оправдание захвата власти над всем миром.

По данным испанской юстиции Учредительный съезд политтеологов финансировался Измайловской ОПГ, в которую в то время входили Михаил Черной, Олег Дерипаска и Искандер Махмудов [4].

Во время президентства Буша мл. Абрамс незаметно возвращается в Белый дом и работает под началом Лиз Чейни (дочь вице-президента Чейни). В Совете национальной безопасности он контролирует госпереворот в Венесуэле против президента Уго Чавеса [5]. Позднее он выступал против дисбаланса, созданного Вашингтоном, который устранив одновременно талибов и Саддама Хуссенйна, предоставил Тегерану возможность превратиться в региональную державу. Он работал в составе Группы по политике и операциям в Иране и Сирии (Iran Syria Policy and Operations Group), затем возглавил организацию «Стратегия глобальной демократии» [6]. Также он был главным экспертом при советнике по национальной безопасности Кандолине Райс во время войны Израиля против Ливана в 2006 г.

Конференция в Варшаве

На «Министерской конференции по мирному будущему и безопасности Ближнего Востока» сопредседателями будут госсекретарь США Майк Помпео и Заместитель Председателя Правительства Польши Беата Шидло, абсолютно некомпетентная в данном вопросе.

Впредь, Израиль, исходя из того, что участие стран в войне против Сирии всячески поощряется, будет брать на себя ответственность за проводимые им против Сирии операции, которые он до этого отказывался комментировать. Начальник Генштаба армии обороны Израиля Гади Эйзенкот заявил, что еврейское государство с самого начала поддерживало джихадистов, снабжало их оружием и оказывало военную поддержку, нанося воздушные удары по сирийским правительственным войскам. То есть всё, о чём мы говорили все последние восемь лет, теперь заявлено официально. Обеспокоенная решениями, которые могут быть приняты в Варшаве, Москва направила в Тель-Авив представительную делегацию, чтобы прозондировать Израиль.

Просчёты Ирана

Напомним, что Соединённые Штаты никогда не воевали против собственно Ирана, они всегда старались привести к власти своего человека. Так в 1941 г. они помогли британцам сместить шаха Резу и привести к власти Мохамеда Резу Пехлеви. Они же в 1953 г. вынудили шаха отказаться от националиста Мохаммада Моссадыка и поставить на его место нациста генерала Фазлоллу Захеди. Они же в 1979 г. вынудили шаха отказаться от власти и организовали возврат аятоллы Рухоллы Хомейни и т. д.

Сегодня Иран находится во власти собственных противоречий. Прежде всего, между тем, что говорится, и тем, что делается. Исламская Республика не прекращает представлять Израиль и Саудовскую Аравию абсолютными врагами. Однако факты противоречат как риторике Ирана, так и риторике Тель-Авива и Рияда. Например, все три страны с 1992 по 1995 г. г. выступали на стороне НАТО вместе с мусульманами Боснии-Герцеговины. Или компания СЕАП, в ведении которой находится нефтепровод Эйлат-Ашкелон, является совместной собственностью Ирана и Израиля [7].

Во-вторых, одни иранские лидеры поддерживают Лидера Революции (аятоллу Али Хаменеи) или президента Республики (шейха Хассана Рохани), а другие - главу оппозиции (бывшего президента Республики (Махмуда Ахмадинежада, в течение года находящегося под домашним арестом, а его главные сторонники отбывают тюремные наказания по приговорам закрытых судов) [8].

В конце второго мандата Ахмадинежада президент Обама вёл тайные переговоры с командой Рафсанджани-Рохани. В результате была заключена сделка по ядерной программе. Аятолла Хаменеи при помощи аятоллы Ахмада Джаннати снял на президентских выборах кандидатуру Ахмадинежада и способствовал избранию шейха Рохани, возможно игнорируя при этом некоторые аспекты секретного соглашения с американскими демократами. Забегая вперёд, он обещал избирателям снятие санкций и наступление счастливого будущего. Но после избрания он дезорганизовал систему обхода санкций и сделал вид, что ведёт в Швейцарии переговоры с великими державами по вопросам, которые уже были решены сделкой с США. После подписания соглашения 5+1 снятия санкций так и не последовало. Иранская экономика, не имея возможности обойти санкции, рухнула. Дональд Трамп сразу после прихода в Белый дом разорвал соглашение с Ираном, что ввергло команду Рохани в панику. Последняя совершила ошибку, считая, что новый президент долго не продержится, и к власти снова придут демократы. Она отвергла предложение Дональда Трампа о проведении переговоров, и Иран сегодня экономически задушен.

Шейх Хассан Рохани, который во время кампании 2013 г. постоянно твердил о том, что его страна не должна расходовать ни одного риала для освобождения Палестины и поддержки Хезболлы, после своего избрания никаких мер не предпринял. Постепенно Стражи Революции перестали защищать Сирию и оказывали помощь Дамаску лишь тогда, когда нужно было защитить шиитское меньшинство. Почти два года в Дамаске не было иранского посла. Лишь в 2018 г. в Сирию были направлены ответственные работники иранского правительства. Тогда были подписаны соглашения о предоставлении кредитов на пять лет, но они совершенно не соответствуют сегодняшним нуждам сирийцев.

Чтобы вынудить аятоллу Али Хаменеи вывести из Сирии Стражей Революции, президент Хассан Рохани наладил отношения с Турцией (с которой его союзники поддерживают прекрасные отношения) и Россией. А шейх Рохани вёл переговоры с Соединёнными Штатами и Австрией о поставке иранской нефти в Европу вместо российских углеводородов. Как бы то ни было, все три страны сблизили свои точки зрения. Однако последняя встреча в Тегеране с президентами Владимиром Путинным и Реджепом Тайипом Эрдоганом окончилась неудачей. За ней последовала российско-турецкая встреча, на которой все разногласия были разрешены без участия Ирана.

Экономические и финансовые трудности Ирана не позволяют Стражам Революции оказывать поддержку вооружённым формированиям в Ираке и Хезболле. Последняя не в состоянии оплачивать своих комбатантов. В январе им выплачено только 60% от положенных сумм.

Вот уже несколько месяцев подряд Израиль наносит воздушные удары по иранским целям в Сирии, при этом российские ПВО им на помощь не приходят. За последние несколько недель Москва поставила Дамаску ЗРК С-300 и обещала обеспечивать противовоздушную оборону страны. При этом израильские бомбардировки иранских формирований продолжаются. В январе согласно турецкому агентству Анадолу два подразделения сирийской арабской армии вступили друг с другом в бой. В первом подразделении были российские, а во втором иранские советники.

Конференция в Варшаве проходит в то время, когда демократы в США занимают большинство мест в Палате Представителей. Однако шейха Рохани они спасать не будут. Не исключено, что его страна дорого заплатит за просчёты в своей политике.

Тьерри Мейсан

Перевод

Эдуард Феоктистов

[1] “Mike Pompeo’s Remarks at the American University in Cairo”, by Mike Pompeo, Voltaire Network, 10 January 2019.

[2] « Элиот Абрамс, "гладиатор", увлекшийся "религиозной политикой" », Тьерри Мейсан, Сеть Вольтер, 14 февраля 2005.

[3] « Sommet historique pour sceller l’Alliance des guerriers de Dieu », Réseau Voltaire, 17 octobre 2003.

[4] Сенатская комиссия во Франции расследует дело сотрудника президентской администрации Александра Беналлы о получении им вознаграждения от Искандера Махмудова во время работы на президента Эммануэля Макрона. На данный момент доказаны только денежные выплаты Махмудова Винсенту Крассу.

[5] « Opération manquée au Venezuela », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 18 mai 2002.

[6] Преступления глубинного государства. От 11 сентября до Дональда Трампа, Тьерри Мейсан, AST, 2018.

[7] « Israël et l’Iran exploitent ensemble le pipeline Eilat-Ashkelon », Réseau Voltaire, 2 janvier 2018.

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