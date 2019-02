архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

дата публикации 25.02.19 01:25 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Russia Today”,

"This Russian airport is listed among the world’s best (PHOTOS)" Россия - 16 февраля 2019 г. Этот российский аэропорт признан одним из лучших в мире (фото) Published time: 16 Feb, 2019 © Facebook / Platov International Airport Один из новейших российских аэропортов, Международный аэропорт “Платов” в городе Ростов-на-Дону, получил высшую оценку британской рейтинговой организации Skytrax, став первым пятизвездочным российским аэропортом. Получение пяти звезд от Skytrax считается самой престижной международной наградой для аэропортов и авиакомпаний. После недавней проверки терминала, организация добавила «Аэропорт Платов» в список, в который входят только девять других аэропортов из разных стран. Специалисты Skytrax посетили аэропорт в январе как обычные пассажиры, чтобы своими глазами увидеть работу сотрудников аэропорта, продолжительность очередей за регистрацией и отношение к посетителям. Они прошли паспортный контроль и проверку безопасности, а также посетили объекты внутри терминала. © Facebook / Platov International Airport «Ни один аэропорт в России ранее не получал пятизвездочный рейтинг Skytrax. Сейчас аэропорт Ростова-на-Дону находится на одном уровне с аэропортами Токио, Гонконга, Сингапура, Сеула и Мюнхена », - сказал Евгений Чудновский, генеральный директор холдинга «Аэропорты регионов», управляющего компанией «Аэропорт Платов». Он также отметил, что такой высокий рейтинг является своего рода «проблемой», поскольку все транспортные узлы холдинга должны соответствовать высоким стандартам обслуживания. © Facebook / Platov International Airport Аэропорт открыл свои двери для пассажиров 7 декабря 2017 года в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, когда город был выбран для проведения некоторых матчей. Терминал, спроектированный лондонским бюро Twelve Architects, принял в прошлом году более трех миллионов пассажиров. Business lounge © Facebook / Platov International Airport “Платов” первым [из российских аэропортов] получил высший рейтинг Skytrax, ранее агентство сертифицировало три других российских аэропорта присвоив им четырехзвездочный рейтинг - аэропорт Кольцово в столице Урала Екатеринбурге, международный аэропорт Курумоч в Самаре, а также международный аэропорт Казани. © Facebook / Platov International Airport Между тем, московский аэропорт Шереметьево, который в настоящее время имеет только трехзвездочный рейтинг от Skytrax, также хочет подняться выше в списке, его терминал B, твердо намерен получить пять звезд. В прошлом году заместитель директора аэропорта сообщил газете «Ведомости», что рейтинговая организация собирается проверить Шереметьево, которое инвестировало более 7,6 млн долларов для выполнения рекомендаций Skytrax. © Facebook / Platov International Airport



От переводчика: Красавец! Очень рад за родной Ростов, тем более, что, в своё время (охренеть, больше 40 лет прошло!!!), будучи молодым специалистом, принимал участие в закреплении просадочных грунтов под зданиями теперь уже “старого” аэропорта. И.Л.



статью прочитали: 35 человек Комментарии