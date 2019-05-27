Посол Индии в США намекнул на антироссийское военное направление

Разрекламированная политика «многоплановости» Индии все больше и больше напоминает прикрытие неубедительной маскировки стратегического альянса с США, особенно после того, как посол в Америке намекнул, что Моди возьмет антироссийское военное направление во время его второго срока.

Нет никаких сомнений в том, что Индия откажется от России, как это недавно сделал Иран. Ее посол в Америке намекнул на это в эксклюзивном интервью, которое он дал CNBC. Главный дипломатический представитель южноазиатского государства в США сказал:

«Существует традиция зависимости от военной техники России. Но если вы посмотрите на цифры SIPRI, то в 2008–2013 годах мы импортировали 76% нашей оборонительной техники из России. В следующем пятилетнем периоде, с 2013 по 2018 год, этот показатель снизился на 58%, и за тот же период наш импорт из США увеличился на 569%. Так что это само по себе говорит вам, что, когда у нас есть выбор ... мы, очевидно, диверсифицируем наши покупки».

Это сигнал того, что второй срок Моди будет посвящен определению приоритетов стратегического альянса его страны с США, особенно в военной сфере и, скорее всего, в ущерб как России, так и Китаю.

Эра «многоплановости» Индии, похоже, закончилась, хотя она поддерживает этот лозунг как прикрытие для неубедительной маскировки своего стратегического альянса с США. Такое изменение игры, безусловно, усложнит геополитическую ситуацию в стране, но, тем не менее, это также дает России стимул укрепить свои связи с Пакистаном для своего «Возвращения в Южную Азию».

статью прочитали: 67 человек