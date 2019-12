архив



опубликовано редакцией на Переводике 01.12.19 18:30 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “Antiwar.com”,

"The Real Bombshell of the Impeachment Hearings" США - 26 ноября 2019 г. Настоящая сенсация слушаний по импичменту Рон Пол, 26 ноября 2019 г. Наиболее шокирующим в отношении слушаний по импичменту в палате представителей на сегодня является не свидетель с "явной уликой", предоставивший неоспоримое доказательство quid pro quo (соглашения "ты мне я тебе" - прим. перев.). И не то, что президент Трамп, возможно, просил или не просил украинцев расследовать финансовые сделки между сыном тогдашнего вице-президента Байдена и украинским олигархом. Наиболее шокирующей вещью, выяснившейся на этих слушаниях, является на сегодня подтверждение, что вне зависимости от того, кто избирается президентом Соединенных Штатов, перманентное правительство не позволит изменить нашу агрессивную интервенционистскую внешнюю политику, особенно по отношению к России.

Даже более шокирующим является то, что ни республиканцы, ни демократы ничуть этим не обеспокоены! Возьмите для примера подполковника Виндмана, который заслужил похвалу в традиционных средствах массовой информации. Он не выступил с непосредственными доказательствами, что президент Трамп совершил какие-либо "особо тяжкие преступления" или "проступки", он подал жалобу на президента, потому что он был обеспокоен, что Трамп меняет политику США, отказываясь от предоставления наступательного оружия украинскому правительству!

Он не считал, что у президента США есть право приостановить помощь Украине, потому что он поддерживал предоставление помощи Украине. Согласно его показаниям, Виндман был встревожен по поводу "влиятельных лиц, продвигавших неверную точку зрения об Украине, которая не соответствовала согласованной межведомственной точке зрения". "Согласованная межведомственная точка зрения" - это синоним "глубинного государства". Виндман продолжил: "В то время как мои межведомственные коллеги и я были все более оптимистично настроены в отношении перспектив Украины, эта альтернативная точка зрения подрывала усилия правительства США по расширению сотрудничества с Украиной". Задумайтесь над этим на секунду: Виндман не был свидетелем каких-либо преступлений, он просто считал, что избранный президент Соединенных Штатов не имел никакого права менять политику США в отношении Украины или России! Аналогичным образом слова его начальника в Совете национальной безопасности, Фионы Хилл, звучали так, словно она только что прибыла из 1950-х с ее пылкой риторикой холодной войны. Ссылаясь на спорную "Оценку разведывательного сообщества" 2017 года, составленную "тщательно подобранными" аналитиками тогдашнего директора ЦРУ Джона Бреннана, она утверждала, что "президент Путин и российские спецслужбы стремятся противодействовать целям внешней политики США в Европе, включая в Украине". А кто принимает решения о целях внешней политики США в Европе? Не президент США, согласно правительственному бюрократу Фионе Хилл. На самом деле Хилл сказала Конгрессу, что "Если президент, или кто-то еще препятствует или подрывает национальную безопасность Соединенных Штатов, чтобы содействовать внутриполитическим или личным интересам, то это более чем заслуживает вашего внимания". Кто был начальником Фионы Хилл? Бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон, который, несомненно, был согласен, что у президента нет права менять внешнюю политику США. Болтон - тот, кто "объяснил", что когда Трамп сказал, что американские войска вернутся домой, это означает, что войска останутся на месте.

Один за другим, выступавшие перед председателем комитета палаты представителей по разведке Шиффом "свидетели" пели одну и ту же песню. Как выразился посол США в ЕС Гордон Сондленд, "в июле и августе 2019 года мы узнали, что Белый дом также приостановил помощь Украине в области безопасности. Я был решительно против любой приостановки помощи, так как украинцам нужны эти средства, чтобы воевать против российской агрессии". Тем временем и демократы и республиканцы в большинстве своем проголосовали за то, чтобы продолжить шпионить за остальными нас, продлив непатриотичный Патриотический закон (Patriot Act - Закон о борьбе с терроризмом, прим. перев.). Авторитаризм является настоящей двухпартийной философией в Вашингтоне. Перепечатано с сайта Института мира и процветания Рона Пола .