Россия встала на сторону Пакистана в испытаниях ракет в Южной Азии по принципу «око за око»

AP Photo / Inter Services Public Relations

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков стойко защищал «суверенное право Пакистана заботиться о его безопасности» на фоне ракетных испытаний в Южной Азии по принципу «око за око». Причем это беспрецедентное заявление не только свидетельствует о силе российско-пакистанского стратегического партнерства, но и потенциально является ответом на недавний намек посла Индии в США о том, что его страна будет устанавливать приоритеты, принимая антироссийское военное направление во время второго срока Моди.

Испытания ракет «око за око» – не новая тенденция в мире, но испытания в Южной Азии привлекли внимание всего мира из-за напряженной ситуации. В феврале Пакистан нанес Индии поражение: военное злоключение Моди закончилось неудачей после падения, по крайней мере, одного из военных самолетов его страны. Это, в свою очередь, побудило Моди сделать анти-пакистанскую враждебность одной из основных платформ его перевыборной кампании. В итоге он выиграл, но Пакистан послал ему сообщение о том, что он не должен думать о продолжении риторики своей кампании: он испытывал новую ракету с ядерной боеголовкой в тот же день, когда Моди объявил о победе.

Не знающие люди, возможно, предсказывали, что Россия осудит Пакистан за «разжигание военной истерии» против союзника Москвы советской эпохи. Но на самом деле заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отстаивал «суверенное право Пакистана заботиться о своей безопасности». Эта позиция не должна удивлять тех, кто следит за Российским «Возвращением в Южную Азию».

Тем не менее, многомиллиардные сделки России с Индией по поставкам вооружений вносят значительный вклад в национальный бюджет и становятся все более важными из-за все более строгих санкций. Однако на самом деле именно из-за надвигающейся угрозы санкций CAATSA Индия может отказаться от сделки S-400 с Россией и заменить вместо этого свои столь необходимые противовоздушные системы американскими THAAD, особенно если судить по намеку посла Индии в США в день переизбрания Моди. Он ясно дал понять, что Индия намерена установить приоритеты, принимая антироссийское военное направление во время второго срока Моди.

Если все произойдет достаточно быстро и параллельно с ужесточающимся режимом санкций США, то это может навредить планам социально-экономического развития Кремля, которые, как предполагается, должны быть реализованы в течение того же периода времени. Также это значительно повысит вероятность того, что России придется пойти на многочисленные «уступки», которые США требуют от нее в обмен на «новую разрядку». Россия понимает игру, в которую играют США и Индия, и именно поэтому она неуклонно диверсифицирует своих военных партнеров в течение последних нескольких лет, с тех пор как стало очевидно, что индо-американский альянс наносит ей стратегический ущерб. Все это соответствующим образом завершилось сближением с Пакистаном.

Великая стратегия России XXI века заключается в том, чтобы стать высшей «уравновешивающей» силой в Афро-Евразии, для чего она склоняется в военном отношении к Пакистану больше, чем Индия к США.

Существует высокая вероятность того, что альянс Индии с Америкой продолжит вести себя агрессивно, поскольку США подбадривают ее, чтобы оправдать увеличение продаж оружия второму по величине клиенту в мире, что, несомненно, нарушит баланс сил. В ответ Россия, естественно, рассмотрит вопрос о продаже своих собственных товаров Пакистану, чтобы восстановить вышеупомянутый баланс, который США и Индия разрушили.

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