Российско-пакистанский космический пакт – важный шаг в их стратегическом партнерстве

Великие державы подписали документ, обязывающий их сделать все возможное для предотвращения милитаризации космоса после того, как Трамп объявил о создании так называемой «космической силы» США, а Индия провела испытания противоспутниковой ракеты.

Космический пакт

Россия и Пакистан подняли свое стратегическое партнерство на новый уровень, заключив недавно космический пакт, обязывающий каждого из них сделать все возможное для предотвращения милитаризации космоса. Вот документ, подписанный двумя великими державами, согласно пресс-релизу, выпущенному для журналистов Исламабадом (текст, выделенный шрифтом, из оригинала):

«Российская Федерация и Исламская Республика Пакистан,

Отмечая значение космической деятельности как важного фактора социального, экономического, научного и технического развития государств, а также ее роль в поддержании национальной и глобальной безопасности,

Веря в то, что космическое пространство должно использоваться в соответствии с международным правом на благо всех наций, независимо от уровня их экономического, научного или технического развития,

Вновь подтверждая свою приверженность принципу, закрепленному в статье 2 Устава Организации Объединенных Наций, - воздерживаться в международных отношениях от угрозы силой или ее применения, в том числе в космической деятельности, - и исходить из того, что все государства будут строго придерживаться этой политики,

Подчеркивая, что достижение международного договора о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, а также о запрещении размещения или использования оружия в нем является приоритетом для международного сообщества,

Заявляем, что они ни в коем случае не будут первыми размещать оружие любого вида в космическом пространстве, что они приложат все возможные усилия, чтобы космическое пространство не стало ареной для военных столкновений и чтобы обеспечить безопасность в космическом пространстве. Российская Федерация и Исламская Республика Пакистан призывают космические державы последовать их примеру.

Совершено 22 мая 2019 года в Бишкеке».

Важно отметить международный контекст, в котором был создан этот пакт: Трамп объявил о создании так называемых «Космических сил» в прошлом году, а Индия провела испытания противоспутниковой ракеты всего несколько месяцев назад. Кроме того, Россия не отреагировала так, как ожидала Индия, на второе упомянутое развитие событий, и фактически призвала своего советского партнера присоединиться к многостороннему механизму наряду с Китаем, чтобы предотвратить милитаризацию космоса.

«Уравновешивание» против Индии

Вероятно, из-за того, что Индия проигнорировала действия России, Москва подписала свой космический пакт с конкурентами Нью-Дели в Исламабаде в рамках своей стратегии «уравновешивания», которую она сейчас применяет в этой части мира после недавнего «Возвращения в Южную Азию». Кроме того, Москва больше не доверяет Нью-Дели после того, как посол солгал об отказе от международного посредничества во время последнего кризиса, а Трамп сделал Моди заманчивую сделку о замене S-400 на THAAD во избежание санкций. Более того, Москва также очень обеспокоена тем, что так называемая «Индо-Тихоокеанская» стратегия - это просто «искусственно навязанная» проамериканская концепция использования Индии для «сдерживания» Китая. Поэтому отказ Индии серьезно рассмотреть предложение России о многостороннем космическом пакте было, скорее всего, воспринято Кремлем как подтверждение того, что Нью-Дели выполняет приказы Вашингтона, и на него нельзя больше полагаться.

Укрепление российско-пакистанского стратегического партнерства

Эти стратегические соображения объясняют, почему Россия предприняла беспрецедентный шаг: космический пакт с Пакистаном.

Это доказывает, что их стратегическое партнерство ускоряется такими темпами, которые не мог предвидеть даже самый оптимистичный наблюдатель.

Риторическое противостояние США и Индии

В целом российско-пакистанский космический пакт показывает первый случай, когда обе страны совместно противостояли США и Индии, по крайней мере, риторически и косвенным образом. Несмотря на всю свою геополитическую ненадежность, Индия по-прежнему является одним из самых важных партнеров России, потому что их военные и ядерные энергетические сделки стоимостью в несколько миллиардов долларов обеспечивают ценные доходы, освобождающие от санкций кремлевскую казну. Москве пока не нравится прямая конфронтация с Нью-Дели из-за страха, что южноазиатское государство будет шантажировать его, используя эти соглашения в политических целях. Это объективно говорит об одностороннем партнерстве между ними и об их удивительно противоположных ролях в этих отношениях, но, тем не менее, важно то, что Россия, наконец, начала «мягко» оттеснять Индию и не использует для этого никого, кроме Пакистана.

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