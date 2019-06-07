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дата публикации 07.06.19 03:05
скаут: Игорь Львович;
   
 

О жизни российских пенсионеров в приграничном китайском городке

Чанчунь, 6 июня /Синьхуа/ -- 73-летний Олег Павлович Синявский-Жуков уже почти девять лет живет в г. Хуньчунь /пров. Цзилинь, Северо-Восточный Китай/. На первый взгляд все абсолютно как обычно, он точно так же ходит на работу, гуляет с женой после обеда, но только все это происходит в Китае, куда он приехал наслаждаться жизнью на склоне лет.

Хуньчунь -- город уездного уровня, расположенный недалеко от границ Китая, России и КНДР. В течение многих лет Олег работал моряком, и после выхода на пенсию он выбрал местом, где можно уйти на покой, именно китайский Хуньчунь, хотя он побывал во многих других городах.

Олег говорит, что Хуньчунь и Финляндия -- два его самых любимых места, но Хуньчунь находится ближе к родным местам. Из китайского городка до его родного города Владивостока требуется всего лишь около семи часов езды, что очень удобно, так как он может и наслаждаться прекрасными условиями проживания в Хуньчуне, и периодически встречаться со своими родными и близкими в России.

После приезда в Китай Олег стал работать редактором в газете Тумэньцзянбао - одной из местных газет в г. Хуньчунь. Газета отличается от других китайских газет уездного уровня тем, что кроме выпуска обычных газет на китайском языке, она ежедневно издает 3 тыс. экземпляров на русском языке, что позволяет быть в курсе новостей местным жителям, знающим русский язык, а также туристам из России.

Для россиян почти не существует языкового барьера в Хуньчуне. На улицах города часто встречаются знаки на русском языке, очень легко встретить здесь людей, кто свободно скажет пару слов по-русски, что, по словам пенсионера, дает ему своего рода "чувство принадлежности".

Спокойная, комфортная и удобная -- так оценивает Олег свою жизнь в Хуньчуне. На базаре города есть знакомые ему торговые места, владельцы которых хорошо знают, какие продукты ему нравится покупать. Из местных банкоматов он может сразу снять свою пенсию, используя российскую банковскую карту. Все это создает ощущение, что нет ни малейшего отличия между жизнью в двух странах.

Ежегодно Хуньчунь посещает более 200 тыс. россиян, в частности, все больше пожилых людей приезжают в город как в место, где можно вольготно встретить старость.

66-летняя Людмила из российского Пскова также поселилась в Хуньчуне. Здесь она не только наслаждается счастливой старостью, но и вышла замуж за местного жителя Лю Шиина.

На стене в доме Людмилы весят государственные флаги Китая и России, а на стене напротив висит каллиграфическая работа с китайским иероглифом "шоу". Людмила знает, что его значение - "долголетие".



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теги: Китай  
   
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