За границей становится тише. «Новатэк» свернул перевалку СПГ у берегов Норвегии

Перевалка СПГ в Сарнес-фьорде в районе норвежского Хоннингсвога. Фото: Хьель Бендик Педерсен / TSS

За несколько месяцев у побережья северной Норвегии в районе Нордкапа было перевалено несколько миллионов тонн сжиженного природного газа.

By Atle Staalesen

июля 06, 2019

«Стало тише», — признает портовый инспектор Ойвинд Ларссен.

«Особенно ощущается уход буксиров — они стали частью города», — говорит он Barents Observer.

Ларсен работает инспектором морского порта на Нордкапе, через который за последние полгода было перевалено несколько миллионов тонн сжиженного природного газа с российского завода «Ямал СПГ».

Операции по перевалке СПГ для российского производителя газа «Новатэка» велись здесь с конца прошлого года.

По словам Ларссена, последний танкер-газовоз вышел из Хоннингсвога 29 июня. И они больше не вернутся, уверен он.

«Похоже, они переезжают в Мурманск», — говорит он.

Первый российский газовоз пришел в Хоннингсвог 21 ноября 2018 года. С тех пор в местный Сарнес-фьорд для перевалки нескольких миллионов тонн СПГ зашло более 300 танкеров.

В какие-то моменты в перевалке в Сарнес-фьорде было задействовано до шести газовозов одновременно, при этом еще несколько танкеров ждали своей очереди по соседству.

Перевалку осуществляла норвежская компания Tschudi Shipping, заключившая в конце лета 2018 года соглашение с «Новатэком». Оно позволило российской энергокомпании снизить затраты на экспорт газа, добываемого на далеком арктическом месторождении. Танкеры ледового класса привозили СПГ из Сабетты в Хоннингсвог, где его переваливали на обычные газовозы, которые затем доставляли газ покупателям.

Главный исполнительный директор Tschudi Group Йон Эдвард Сунднес подтвердил Barents Observer, что соглашение с «Новатэком» закончилось.

Компании заключили соглашение, поскольку «Новатэку» было срочно необходимо увеличить экспортные мощности. В ноябре 2018 года на несколько месяцев раньше запланированного срока была запущена вторая технологическая линия завода «Ямал СПГ» и существующих газовозов ледокольного класса было недостаточно для доставки газа на рынки.

Сообщалось, что соглашение рассчитано на 2-3 года, но в начале 2019 года «Новатэк» дал ясно понять, что в течение этого года перенесет операции по перегрузке с судна на судно в российские воды.

В «Новатэке» говорили, что перевалка у острова Кильдин на входе в Кольский залив начнется до конца года.

Последний газовоз в Хоннингсвоге загрузили 29 июня, и теперь танкеры ледового класса везут СПГ из Сабетты напрямую потребителям

Перевалка в режиме борт-о-борт в любом случае будет временной мерой. В конечном итоге «Новатэк» планирует создать на Кольском полуострове постоянный комплекс для перевалки СПГ. Этот терминал, вероятно, будет расположен в использующейся военными губе Ура примерно в 50 км к западу от Мурманска. Его мощность составит 20 млн тонн в год.

В августе «Новатэк» обсуждал проект в губе Ура с представителями Минобороны и высшими чиновниками правительства.

Сообщается, что возглавит работу по созданию терминала французская компания Total.

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