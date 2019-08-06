Директор компании "Самартранснефть-Терминал" попросил статус беженца в Литве

04 августа 2019

Вильнюсский суд вынес решение о трехмесячном задержании гражданина России Романа Ружечко, который попросил политического убежища в стране. Об этом сообщили литовские власти в прошедшую пятницу.

Российская прокуратура считает, что 40-летний россиянин был одним из вдохновителей предполагаемого заговора, который нарушил поставки нефти из России на запад, включая Польшу и Германию. В апреле чиновники обнаружили, что миллионы тонн сырой нефти были загрязнены органическим хлоридом. Скандал привел к тому, что массивный трубопровод "Дружба" был заблокирован на несколько недель. Россия пообещала выплатить компенсацию пострадавшим западным партнёрам, которая может составить миллиарды долларов. Ружечко был арестован в Литве на прошлой неделе по российскому международному ордеру. Российские власти также арестовали еще четырех человек и посадили пятерых под домашний арест из-за данного скандала.

Помимо Ружечко, генерального директора малой нефтетранспортной компании Самартранснефть-Терминал, Россия также выдала международный ордер на арест основателя нефтяной компании Petroneft Романа Трушева. Разговаривая с репортёром DW в апреле, Трушев сказал, что прокуратура просто «ищет козлов отпущения». Он добавил, что количество нефти, поставляемой его компанией, было слишком мало, чтобы нанести такой большой ущерб. «Я не понимаю, какое это имеет отношение ко мне», - сказал Трушев в онлайн-интервью, не раскрывая своего местоположения репортёру российской службы DW

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