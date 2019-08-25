Atlantic Council: Строительство новых газопроводов можно использовать против самой России

23.08.2019,

Для США открывается коридор между Украиной и Грецией.

Основные СМИ сосредоточились на завершении строительства двух российских газопроводов: «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Однако, вне поля зрения остаются изменения в Юго-Восточной Европе, которые могут бросить вызов региональному доминированию и геополитическому давлению Москвы.

Эти изменения могут помочь установить двусторонний северо-южный коридор, который будет соединять Грецию, Турцию и Украину через Трансбалканский трубопровод. Об этом в статье для Atlantic Council, (перевод - unian.net) пишет доктор Аура Сабадус, добавляя, что этот коридор десятилетиями был главной артерией для поставок газа из России в Болгарию, Грецию, Северную Македонию и Турцию через Украину, Молдову и Румынию. Однако, долгосрочный контракт на транзит газа между украинским «Нафтогазом» и российским «Газпромом» подходит к концу. А Москва пытается направить экспорт энергоносителей через первую и вторую ветку «Турецкого потока» - абсолютно новый транспортный маршрут через Черное море. Поэтому Трансбалканский трубопровод скоро станет пустым.

Важно то, что окончание действия украинско-российского контракта совпало с подъемом экспорта сжиженного газа из США в Грецию и Турцию. Это несет беспрецедентные изменения в газовую динамику региона. Это открывает редкое окно возможностей для Юго-Восточной Европы, которая стала наиболее зависимой от российского газа. Теперь страны в регионе могут транспортировать американский сжиженный газ с юга на север через Трансбалканский трубопровод. Для запуска реверсного потока странам придется увеличить давление, обновить станции и согласовать правила транспортировки и международной торговли энергоресурсами. Цена этих шагов будет относительно низкой, а на все изменения понадобится меньше времени, чем на постройку нового газопровода с нуля. Сложность лишь в том, чтобы страны согласились работать вместе быстро и конкретно, прежде чем окно возможностей закроется, я Россия укрепит свою хватку.

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