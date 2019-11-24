El Pais: В Испании начато расследование из-за предполагаемого участия РФ в дестабилизации ситуации в Каталонии

21.11.2019

Судья Верховного суда Испании Мануэль Гарсиа-Кастельон открыл расследование по факту деятельности группы лиц, связанных, вероятно, с разведслужбами России. Эта деятельность предшествовала неудавшемуся референдуму о независимости Каталонии 1 октября 2017 года.

По данным источников El Pais, упор в расследовании сделан на элитной военной группе под названием "подразделение 29155", которую разведслужбы ряда стран связывают с дестабилизирующей активностью в Европе.

Расследование поручено подразделению испанской полиции, специализирующемуся на борьбе с терроризмом. Детали расследования держатся в секрете.

El Pais отмечает, что "подразделение 29155" считают причастным к неудавшемуся перевороту в Черногории в октябре 2016 года, а также к кампании по дестабилизации ситуации в Молдавии.

1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции. Автономию тогда возглавлял Карлес Пучдемон. Испанские власти обвиняют политика в растрате госсредств и мятеже из-за референдума. Суд в Испании выдал ордер на арест Пучдемона сразу после того, как реальные тюремные сроки получили другие каталонские политики, причастные к событиям вокруг референдума в Каталонии в октябре 2017 года.

В настоящее время Пучдемон находится в Бельгии, передает "Интерфакс". Власти Испании требуют его экстрадиции. В октябре 2019 года сообщалось, что Брюссельский суд согласился на просьбу защиты Пучдемона о переносе на 16 декабря слушаний по вопросу его выдачи Мадриду.

По данным газеты, следствие заинтересовал неоднократный приезд в Каталонию офицера ГРУ Дениса Сергеева, который въезжал в Испанию по паспорту, выданному на имя Сергея Федотова. Первый раз он прибыл в Барселону 5 ноября 2016 года, а через шесть дней вернулся в Москву через Цюрих. 29 сентября 2017 года Сергеев-Федотов снова прибыл в Каталонию. Это произошло за два дня до проведения референдума, который Мадрид объявил незаконным. Российский разведчик пробыл в Испании до 9 октября, а затем вернулся в Москву через Женеву.

Сергей Федотов также "засветился" в Великобритании при подготовке химатаки в Солсбери, в результате которой были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Также Гражданская гвардия Испании подозревает в связях с российскими спецслужбами бывшего секретаря Демократической конвергенции Каталонии (националистическая партия, преобразованная в 2016 году в Каталонскую европейскую демократическую партию) Виктора Терраделласа, который был близок к Пучдемону и убеждал его ускорить процесс обретения независимости. При этом Терраделлас уверял Пучдемона, что он может рассчитывать в этом случае "на поддержку эмиссара президента России Владимира Путина".

Добавим, на войсковую часть 29155, которая подчиняется Главному управлению Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ), в октябре обратила внимание газета The New York Times. По ее данным, военнослужащие этой части занимаются "дестабилизацией Европы".

Впервые западные спецслужбы обратили внимание на подразделение после провалившейся попытки госпереворота в Черногории в 2016 году, но оценивать масштаб деятельности начали только в 2018 году - после отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Поначалу британские власти определили двух подозреваемых - это Анатолий Чепига и Александр Мишкин (известные также, как Александр Петров и Руслан Боширов).

По словам двух источников газеты, за год до этого отравления три сотрудника подразделения 29155 прилетали в Великобританию. Это были Мишкин, а также два человека, которые путешествовали под псевдонимами Сергей Павлов и Сергей Федотов. Позже выяснилось, что Павлов и Федотов были участниками операции, в рамках которой была совершена попытка отравить болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева в 2015 году.

Офицер ГРУ в отставке, знакомый с работой подразделения 29155, подтвердил, что специализация его сотрудников - "диверсионные" миссии, которые совершаются в группах или по одному, включая "взрывы и убийства - все, что угодно". "Это серьезные ребята", - отметил он. В 2012 году подразделение 29155 стало одним из трех подразделений, которое стало получать от Минобороны бонусы за "специальные достижения на военной службе". Среди них было также подразделение 74455, которое США обвиняли в причастности к вмешательству в выборы в 2016 году, и подразделение 99450, офицеры которого, как считается, участвовали в действиях в Крыму в 2014 году. В итоге Украина потеряла контроль над полуостровом, после чего там был организован референдум, давший формальное основание присоединить Крым к Росссии.

Российский посол назвал фейком информацию о "русском следе" в событиях в Каталонии

Посол России в Испании Юрий Корчагин заявил, что возмущен публикациями в испанской газете El Pais о России, в том числе о существовании некой группы в Каталонии, которая якобы может быть связана с российскими спецслужбами. В одной из статей также говорилось, что власти Испании отказываются от предложения России по созданию совместной группы для обеспечения безопасности в киберпространстве.

"Я прочел статьи "Паис", в которых так или иначе содержатся фейковые новости в отношении России, и могу сказать, что моя реакция - это возмущение, - указал посол. - Я читал публикации в газете "Паис", меня не удивляет, что есть силы, которые хотят подорвать динамично позитивно вот уже пять веков развивающиеся дружественные двусторонние отношения между Россией и Испанией. Меня удивляет, как уважаемая газета идет на поводу у этих сил и фактически сотрудничает с ними, предоставляя свои страницы для разного рода ложных новостей".

По мнению дипломата, этому могут быть разные объяснения - может быть, газета теряет рейтинг и "так пытается заработать себе сомнительное внимание" или это "удачная операция тех деструктивных сил, которые пытаются разрушить" отношения РФ и Испании.

"Причем в газете вышло сразу несколько статей. Начинают писать о каком-то "отравленном предложении" России создать группу по кибербезопасности с испанцами, провести консультации", сказал дипломат. "Ведь в 2017 году мы говорили об этом исключительно потому, что та же самая газета генерировала фиктивные новости о якобы российском вмешательстве в каталонский процесс. Именно для этого и было сделано предложение созвать экспертов, специалистов, чтобы они реально посмотрели, что за этим стоит. Я думаю, что как раз вот эти вот генераторы фейковых новостей настолько напуганы возможностью, что соберутся эксперты и выяснят, кто же на самом деле стоит за этим, что они пытаются заранее обвинить и российскую, и испанскую стороны, что они пытаются такую группу создать", - подчеркнул посол России в Мадриде.

Комментируя статью газеты о существовании некой группы, которая якобы может быть связана с российскими спецслужбами, Корчагин заявил: "Мы абсолютно не понимаем, о чем идет речь". "В медийном пространстве, особенно Западной Европы и США, циркулируют разного рода фантазии по поводу каких-то групп", - сказал он.

Российский дипломат призвал испанцев одуматься. "Мне представляется, что испанцы, которые не страдают политической близорукостью, должны задуматься, что эта раскрутка может иметь не только внешнюю, но и внутреннюю проекцию, - добавил Корчагин.

- Применительно к так называемому вмешательству, хотел бы напомнить об официальной позиции России, сформулированной в заявлении МИД еще в 2017 году, где сказано, что Министерство иностранных дел РФ, руководствуясь основополагающими принципами международного права, рассматривает события в Каталонии как внутреннее дело Испании. Там также сказано, что Россия выражает надежду, что ситуация будет урегулирована через диалог строго в рамках испанского законодательства в интересах единой и процветающей Испании при соблюдении гарантий прав и свобод всех граждан этой страны".

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель назвал "чистой выдумкой" сведения о том, что Мадрид якобы прекращает сотрудничество с Москвой в борьбе против дезинформации. "Все, что сказано в отношении министерства иностранных дел, является чистой выдумкой", - уточнил дипломат. Его слова приводит ТАСС.

Что касается статьи о существовании какой-то группы, которая якобы могла действовать в Каталонии, Боррель уточнил, что "не имеет ни малейшего представления" о таких сведениях. И. о. главы МИД Испании отметил, что не знает, является ли автор статьи так хорошо информирован, либо речь идет о "плоде его воображения".

В конце прошлого года глава МИД России Сергей Лавров по итогам визита в Мадрид заявил, что РФ предложила Испании создать совместную группу для обеспечения безопасности в киберпространстве. "Мне показалось, что наши испанские партнеры заинтересовались идеей создания двусторонней рабочей группы по взаимодействию в сфере обеспечения кибербезопасности", - сказал тогда министр на пресс-конференции с Боррелем.

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