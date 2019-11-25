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дата публикации 25.11.19 00:08
скаут: Игорь Львович;
   
 

Перевооружение и социальное обеспечение, как основные перспективы развития российской армии


АНДРЕЙ ВОРОНОВ   23 НОЯБРЯ 2019

В последнее время в российской армии активно идут положительные процессы, в свете которых уже довольно четко можно предугадать дальнейшие перспективы ее развития. Это и перевооружение, и улучшение социальных стандартов военнослужащих, касающихся как денежных выплат, так и других государственных программ, направленных на улучшение качества жизни российских военных, например, обеспечения жильем.

Перевооружение, одна из главных перспектив российской армии

Оснащению российской армии современными вооружениями, а также их совершенно новыми типами государство уделяет особое внимание, сообщает comandir.com. В планах российского военно-политического руководства стоит цель увеличить уровень оснащения вооруженных сил современными и перспективными вооружениями до 70 процентов. Хотя в последнее время доля нового оружия в российской армии увеличилась почти в 4 раза и составила более 60 процентов. Об этом заявляли и президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

А в Кремле уже думают о будущем, разрабатывая план развития вооруженных сил на предстоящие 10 лет, опять-таки с упором на перевооружение перспективными системами и комплексами. В первую очередь это касается авиации, ПВО, ракетных войск, военно-морского флота и космических систем.

Улучшается и социальное положение военнослужащих, за прошедший год уровень выплат военным вырос почти на 10 процентов. Ударными темпами решается и жилищный вопрос для военных, постоянное жилье получили почти 50 тысяч семей, почти 300 тысяч обзавелись жильем служебным. Только на жилье за период прошедших 3 лет было потрачено полтриллиона рублей. И в дальнейшем российское руководство не намерено снижать социальные стандарты для военнослужащих, наоборот, они будут только расти.

Чем вооружают и планируют вооружать российскую армию

Перевооружение российской армии идет полным ходом, но его темпы в будущем не только не планируют снижать, а предполагают даже нарастить. В войска постоянно поступает новая техника, предприятия ОПК загружены заказами на несколько лет вперед. Армия получает новую бронетехнику, автотранспорт, боевых и разведывательных роботов. Авиация принимает новые самолеты, в том числе 5-го поколения, ВМФ – новые корабли и подводные лодки. А РВСН и другие ракетчики готовы к приему новой материальной части, в том числе и гиперзвуковой.

Особое внимание уделяется ПВО. Ходят устойчивые слухи, что новые ЗРК С – 500 уже стоят на вооружении, по крайней мере, в подразделениях так называемой Московской зоны ПВО. И это еще не предел, полным ходом идут работы по созданию новых, еще более мощных и современных ЗРК. Кроме того, зенитчики получают и другие ракетные системы, не менее современные и надежные.

А еще есть такие комплексы как «Пересвет», которые используют лазеры в военных целях, сейчас они проходят войсковые испытания. Президент Путин отметил, что в разработке некоторых видов вооружений Россия опередила все страны на года и даже десятилетия.

Роль российской армии в мировой геополитике

Неслыханный за последние 30 лет прогресс в перевооружении российской армии имеет свои объективные причины, лежащие в области мировой геополитики. Мир стремительно меняется и, к сожалению, не всегда в лучшую сторону. Пользуясь слабостью России в 90-е годы прошлого века Запад в лице НАТО нарушил все свои обещания, надвинувшись на западные рубежи России.

А в Европе была развернута система ПРО, которую при желании можно запросто использовать в целях нанесения первого удара по территории РФ. Однако недавнее введение в строй новых вооружений, по сути, нейтрализовало эту угрозу. В случае возможного военного конфликта Западу не поможет ни НАТО, ни ПРО в Европе и даже на Аляске.

Сейчас налицо ситуация, когда рушится однополярный мир, просуществовавший без малого 30 лет. А страна, которая все эти годы была, по сути, гегемоном и мировым жандармом отчаянно сопротивляется приходу в мировую политику нового, более справедливого миропорядка. Но время вспять уже не повернуть, и это прекрасно поняли даже за океаном, мир все равно будет многополярным – вне зависимости от их желаний.

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теги: Россия  
   
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