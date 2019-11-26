Короткий видеотур по американской базе противоракетной обороны в Румынии
November 25, 2019 By RFE/RL's Romanian Service
Посол США в Румынии Ханс Клемм пригласил коллег из 20 стран НАТО на редкий тур по американской базе ПРО (система Aegis Ashore) в Девеселу, Румыния. Развертывание этой базы (в 2016 году), вызвало бурную реакцию Москвы. Вашингтон заявил тогда, что база предназначена для защиты Европы от возможных угроз со стороны иранских баллистических ракет и не нацелена на Россию.
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