В Конгрессе США предложили способы, как оторвать Белоруссию от России

25 ноября 2019

20 ноября в Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Конгресса США состоялась конференция на тему «Нехорошие соседи» («Not-so-good neighbors»), посвященная «усилению влияния» России на Беларусь. Организаторы дискуссии предложили участникам «расшифровать тактику» Москвы в отношении Минска и выработать пути «продвижения суверенитета Беларуси». О том, как американские эксперты сформулировали рецепт борьбы с Россией за «сердца и умы» белорусов, и насколько это соотносится с реальным состоянием белорусско-американских отношений, читайте в обзоре «Евразия.Эксперт».

Контекст

2019 год стал периодом активизации белорусско-американских контактов. Стороны договорились о взаимном восстановлении дипломатического представительства на уровне послов и отменили ограничения на численность дипломатов при посольствах. По словам временной поверенной в делах США Дженифер Мур, малое количество сотрудников посольства в Минске (10 чел.) не позволяет «часто ездить по другим городам Беларуси». В результате программы, которые проводят Агентство США по международному развитию и отдел культуры, информации и образования посольства, «идут в усеченном варианте, потому что не хватает людей, которые бы ими занимались», отмечает дипломат.

Заметным событием стал неожиданный августовский визит в столицу Беларуси тогдашнего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. За ним последовала встреча руководителей органов нацбезопасности США, Польши, Украины и Беларуси в Варшаве. Подобные шаги негативно сказываются на доверии со стороны России, но не отражаются на традиционной повестке США в отношении Беларуси – права человека, свобода выборов и СМИ, демократические реформы и т.д. Очередным подтверждением этого стала реакция США на парламентские выборы в Беларуси, выраженная в «глубокой тревоге» из-за критики ОБСЕ и «сожалении» по причине отсутствия оппозиционных кандидатов в новом созыве Национального собрания.

На экономическом треке пока нет положительной для Минска динамики. Согласно данным за январь-сентябрь 2019 г., доля США в товарообороте Беларуси составляет 1,3% (для сравнения, доля ЕАЭС – 50,7%, ЕС – 22,4%), причем по темпам роста импорт значительно доминирует над экспортом.

В указанный период экспорт из Беларуси в США снизился на 11,7% (по сравнению с январем-сентябрем 2018 г.), составив $163,9 млн. Импорт из США в Беларусь, напротив, вырос на 60,7% – до $503,1 млн., свидетельствуют данные Государственного таможенного комитета Республики Беларусь. Доля прямых инвестиции США в Беларусь от общего объема привлеченных средств, согласно данным министерства экономики республики, по итогам 2018 г. составила 2,1% (топ-3 инвесторов: Россия – 41,7%, Кипр – 13,5%, Китай – 9,3%). Двумя основными преградами для прихода американских инвестиций временная поверенная в делах США Дженнифер Мур называет санкции и отсутствие «равных условий для всех игроков на экономическом рынке».

«Борьба за сердца и умы»

С учетом особенностей сотрудничества Вашингтона и Минска становится понятно, почему американский Конгресс, говоря о Беларуси, концентрируется не на двусторонней повестке. Более удобной темой выступает основательно обкатанный сюжет «российской угрозы». Большое внимание было уделено гуманитарной и информационной сферам, в которых США привыкли активно проводить собственную линию на постсоветском пространстве.

Один из модераторов экспертного обсуждения в Конгрессе США, член Палаты представителей США Элси Хастингс, задавая направление экспертной дискуссии, констатировал, что «Беларусь созрела для проникновения внешних сил», причем именно Россия наиболее эффективно «использует экономические, социально-политические и информационные рычаги для ослабления суверенитета Беларуси и дальнейшего втягивания страны в свою орбиту».

Особый акцент американский парламентарий сделал на повестку, сближающую Беларусь и Россию. В частности, Хастингс считает, что «общая советская история двух стран позволяет России легко обращаться к сердцам и уму многих белорусов», в связи с чем «Кремль и его партнеры легко действуют в сфере СМИ и информации в Беларуси, распространяя пророссийскую пропаганду».

Данная тема была подхвачена старшим научным сотрудником Центра анализа европейской политики (CEPA) Брайаном Уитмором. По его мнению, США следует сыграть на смене поколений в белорусском обществе.

«Мы являемся свидетелями того, как первое поколение, которое знает только жизнь в независимой Беларуси, сейчас достигает совершеннолетия, и я думаю, что мы должны воспользоваться этой возможностью. Они не будут так восприимчивы к призыву советской ностальгии», – считает Уитмор.

Специалист отметил, что для этого необходимо наращивать работу с белорусским гражданским обществом. Ключом к политическому переформатированию Беларуси Уитмор назвал инвестиции, в первую очередь – в быстрорастущий IT-сектор, востребованный молодым поколением. «Это изменило бы всю всю политическую динамику, привело бы к формированию плюралистической системы», – подытожил эксперт. Тема «аннексии Беларуси Россией», «утечки о которой публикуются телеграм-каналами», по мнению эксперта, «дает США потрясающее окно возможностей».

Политические рекомендации

Более подробного внимания заслуживают рекомендации экспертов.

Старший руководитель программы по Евразии Freedom House Софья Орлоски считает, что в первую очередь для США важны «демократические реформы» в Беларуси. В этих целях предлагается «обусловить любые последующие шаги в американо-белорусском взаимодействии всеобъемлющей избирательной реформой и снятием ограничений на мирную гражданскую активность».

Эксперт предлагает принять следующие меры:

1. Предоставить экспертов, технических помощников и условное финансирование для содействия «продвижению изменений»;

2. Обеспечить последовательное и значимое участие белорусского гражданского общества в качестве равноправной стороны в диалоге по правам человека и демократии между Беларусью и США;

3. Продолжать поддерживать «американское общественное медиа-программирование на языках, на которых говорят в Беларуси», в том числе через Агентство США по глобальным медиа, а также через независимые СМИ;

4. Расширить иностранную помощь для «продемократических гражданских инициатив» и обеспечить устранение белорусским правительством нормативных препятствий для такого финансирования.

Как данные шаги посодействуют «защите белорусского суверенитета» – объясняется довольно смутно. Куда более очевидным представляется, что соответствующие шаги позволят Вашингтону нарастить собственное влияние в республике как раз ценой ее институционального, гуманитарного и информационного суверенитета.

Сухой остаток

Содержание рекомендаций американских экспертов указывает на то, что под фасадом «защиты белорусского суверенитета» США продвигают меры усиления собственного влияния на республику. Деятельность, позиционируемая как «миротворческая» и направленная на защиту Беларуси, противоречит планомерной военной активизации США у границ республики. Из наиболее актуальных примеров: размещение американского танкового батальона в 10 км от границы Литвы с Беларусью и десятикратное увеличение военного контингента США в Польше.

Для маскировки двойственного курса в отношении Беларуси США делает особую ставку на работу в медиапространстве и гуманитарной сфере. Акцентируется важность влияния на молодежь, работа с IT-сектором. Предложенные экспертами на слушаниях инструменты и приемы заслуживают внимания и учета, хотя пока этого недостаточно для разрыва союзнических отношений Беларуси и России, судьба которых остается в их собственных руках.

Павел Воробьёв, шеф-редактор аналитического портала «Евразия.Эксперт», научный сотрудник Института Европы РАН

https://eurasia.expert/v-kongr...

КСТАТИ...

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