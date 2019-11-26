Манифест









Да, вот так пафосно.

Очень уж много наблюдается в общественном пространстве страдальцев за отсутствие у нас в России идеологии.

Давайте же разберём наконец – что есть идеология.

Идеология — суть постановка той или иной цели.

Когда она имеет шансы быть успешной и главное – поддаётся ли она разбиению на локальные цели. Т.е. отвечает ли она главному критерию стратегии – содержит ли она в себе тактическую составляющую.

Ну и начнём.

А начнём мы с разбора идеологии авраамических теологий.

Есть цель – попадание в Царство Бжие.

Отсутствуют – разбиение на тактические задачи и оценка правильности действий передана сверхъестественным силам. Отсутствуют критерии для социума в целом по оценке этапов продвижения к цели.

Т.е. по сути мы имеем лишь голое декларирование цели безо всякого наполнения Пути к ней практикой.

Индуизм.

Есть заявленная Цель – достижения высшего просветления и слияние с мiром.

Здесь уже есть какие то тактические цели. Но критерии оценки этапов Пути – исключительно индивидуальные и оценочные. «На глазок». А это равносильно их полному отсутствию.

Красный Проект.

Есть заявленная Цель – создание Нового Человека.

Отсутствуют тактические задачи и критерии оценки этапов Пути.

Хотя попытки в этом направлении делались – развитой социализм и вот это вот всё.

Теперь вопрос к читателю – а какую Цель ставит перед собой Капиталистический Проект?

Если вы скажете, что – технический прогресс, то вы поставите себя в положение олуха Царя небесного.

Бо технический прогресс – инструмент. Значит вы не можете осознать, что могут быть и нетехнические Пути развития.

Точно так же как и нынешние экономисты не могут осознать, что может быть развитие без роста(экономического).

Эрго – Капиталистический Проект существует вообще без стратегического целеполагания.

Не понимаете?

Капитализм – суть система хозяйствования.

Это лишь экономический сектор жизни социума. Без какой либо идеологической составляющей. Ибо то, что там пытаются преподнести за идеологию – суть есть локальные тактические задачи.

Борьба за права женщин – тактика. Приняли свод законов, добились их выполнения. Дальше – что?

Защита прав меньшинств – тактика. Защитили лет за сорок – дальше что?

Защита окружающей среды – приняли свод законов, добились их выполнения за 50 лет – дальше что?

И выходит, что у власти в Капиталистическом Проекте находятся либо промышленники, которым вовсе плевать на стратегическую Цель, либо как сейчас – финансисты, которым на эту Цель плевать ещё больше, поскольку при финансистах сокращаются сроки требуемой извлекаемой прибыли и речь даже уже не идёт о тактике, не говоря про какую то там стратегию. Это система here&now.

Вот мы и имеем сейчас в Капиталистическом Проекте как «идеологическую» надстройку – дикую мешанину тактических псевдоидеологических задач. Причём даже эту невнятную мешанину управляющие процессами пытаются приспособить для извлечения прибыли.

Теперь вы понимаете истоки всего этого «зеленобесия»?

Так называемая «глобальная защита климата» – единственное что пришло в голову «идеологам» капитализма в качестве стратегической Цели.

Ну и здесь те же недочёты – полное отсутствие критериев оценки тактических шагов по достижению этой цели. То, что преподносится как таковое – «снижение влияния выбросов» имеет те же самые недостатки, что и буддизм с индуизмом – волюнтаризм. Причём полный волюнтаризм. Ибо без создания надёжной и верифицируемой системы оценки это превращается в цирк.

Ну а торговля квотами только лишь подтверждает всё сказанное.

Итак – может ли быть идеология, отвечающая всему набору критериев стратегии?

Само собой – да.

Она должна отвечать следующим критериям – согласовываться с естественным построением социума, отвечать за создание критериев оценки тактической составляющей общей стратегии, использовать все известные на данном этапе инструменты достижения Цели.

Ну и обладать внутренней непротиворечивостью – азы.

Теперь сделаем лирическое отступление.

В далёкой жаркой Африке возле нескольких деревень – вырубили несколько гектаров леса. И стали происходить пугающие вещи – стали находить растерзанных детей. Иногда они были просто убиты, а иногда – съедены были некоторые органы. Стали расследовать эти случаи. Оказалось – шимпанзе. Надо сказать, что таких случаев было несколько десятков. Одного альфа-самца даже выследили по его почерку и уничтожили.

Это – война.

Осознавали ли большинство шимпов, что они по сути начали мстить людям за то, что они буквально выживали обезьян из их дома или нет – сути это не меняет.

То, что высшие приматы уже и в «дикой» природе начинают использовать всё более совершенные орудия труда – факт неоспоримый.

Пора прийти к осознанию того, что эволюция – идёт.

Мы можем этого не замечать. Как «не замечаем» как растут наши собственные дети, но – факт есть факт.

Теперь к другому – посмотрим на термитов, муравьёв и других общественных насекомых.

Достигнув некоего предела – они прекратили развитие и перешли в стадию консервации.

Отчего?

А просто потому, что они достигли пределов экспансии своего вида.

Итак – первое требование развитие вида – экспансия.

Второе – два пути построения социума – углубляющаяся специализация индивидуумов(термиты) и – пирамидальное построение(млекопитающие), являющееся более совершенным с точки зрения большей универсальности всего социума.

Почему более совершенным?

Да потому, что пирамидальное построение включает в себя специализацию индивидуальную. А следовательно – такая организация более широка. И имеет больше «степеней свободы».

Ну что же – перейдём к постановке задачи.

Идеология должна быть эзотерически-практической. Сочетать в себе Фатум/предопределённость и свободу выбора.

А теперь вот в таком ракурсе взглянем на Капиталистический проект. В нём есть неустранимое противоречие – экономическая экспансия в расширении рынков – жёстко противоречит экспансии человечества как вида.

Выход за пределы планеты – нерентабелен.

Сами понимаете – из за такого противоречия – либо капитализм будет сменён на систему хозяйствования непротиворечащую главному критерию развития вида, либо этот вид перейдёт в стадию консервации. Как термиты,муравьи, шмели и т.д.

Вы какой выход для человечества предпочитаете?

Ну – вот то то.

Итак – переходим к формулированию Цели.

А Цель такова – Человек-Демиург.

Способный по своему хотению создавать и разрушать Вселенные.

Тактическими задачами на этом пути будет та самая экспансия вида. Оценка производится по показателям экспансии.

С использованием всех экономико-хозяйственных инструментов.

С начальным пирамидальным построением социума.

Практически это будет выглядеть так – осознавая идущую эволюцию видов – перейти от сознания антропоцентризма к сознанию ответственности.

А практически это будет выглядеть так – убраться с планеты самим, рекультивировав за собой по максимуму и даже – сверх того, всё, что «наворотили» за время пребывания на планете. А это значит – «закачав» обратно всё, что «выгребли». И подготовив планету для других идущих на смену видов.

Попросту говоря – это значит стать взрослыми как вид. Это и есть осознанность ответственности.

А инструменты для достижения всего этого – разные способы хозяйствования в разных секторах и видах экономической деятельности.

С точки зрения достижения Цели.

Здесь нужно использовать капиталистический механизм хозяйствования? Отл. – будем использовать его. А вот здесь – нужно бы социалистический? Замечательно – его и применим. А вот тут – коммунистическое распределение? Оч.хорошо – так и сделаем.

В духовной сфере – практически ничего не поменяется – возьмём за основу то, что человек есть суть сгусток энергии – эфира. Который взаимодействует со всей энергией нашей(а может быть и не только нашей?) Вселенной.

Материалистично? – Да.

Эзотерично? – Да.

И ещё – при такой постановке Задачи – работы, причём работы практической – хватит всему человечеству не просто на десятки-сотни тысяч лет, а – на десятки-сотни миллионов лет. И даже – на миллиарды.

А что вы хотели? Убраться с планеты самим, рекультивировать всё за собой, потом – присмотреть как с этим же справятся следующие виды. А по мере экспансии – таких задач будет становится всё больше в зависимости от скорости экспансии.

Здесь вам и Фатум в стоящей перед видом Цели и полная свобода выбора в её достижении.

Неизменная стратегия при гибкой тактике.

Как вам такая долговременная Задача?

З.И.Л.

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