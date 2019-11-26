"Им это аукнется арестом имущества"

Олигархи из СНГ могут лишиться "золотых паспортов"

Бедные богачи. Над ними нависла реальная угроза лишится одной из главных фишек современного мира небожителей. Речь идет о так называемых “золотых паспортах”, полученных некогда на Кипре и в других странах мира за миллионные инвестиции.

Под раздачу Евросоюза, который инициировал проверку всех “особых” граждан, могут попасть и наши олигархи, уверен управляющий партнер “Troy Advisory” Роман УЛАНОВ.

Повальное увлечение подобными паспортами началось еще в 2013 году, когда страны с самым теплым и манящим бизнес-климатом, такие как Кипр, Греция, Мальта (список можно продолжать), запустили головокружительную программу “Гражданство в обмен на инвестиции”. Само название объясняет главный принцип ее действия: теперь не надо ждать десятилетиями, чтобы стать полноправным жителем европейского государства, заключать фиктивные браки или становиться политическим беженцем, достаточно просто взять несколько чемоданов денег и вложить их в экономику за бугром.

Расценки были разные, наших в первые годы действия акции больше всего манил Кипр.

За 2 миллиона евро, инвестированных в любое дело, где активно трудились бы минимум пятеро островитян, можно было получить кучу “няшек”.

Это и безвизовый въезд в 156 стран мира, в том числе в Великобританию, Канаду и Сингапур, право на проживание во всех странах – участницах ЕС и возможность стать налоговым резидентом там (правила на 2013 год). А это очень даже ничего!

На втором месте по популярности была Мальта – там можно было получить похожий набор преимуществ приблизительно за один миллион евро. Однако гражданство давали только спустя год.

Наших не видали?

По словам Романа Уланова, в списках “золотых” граждан могут оказаться немало выходцев из Казахстана. И потому гром, прогремевший среди ясного неба Кипра и других солнечных задворков Старого Света, может ударить и по нашим соотечественникам.

Еще в прошлом году еврокомиссар по вопросам юстиции Вера ЮРОВА, комментируя причину зачистки паспортных программ, заявила: “Преступники ставят под угрозу безопасность Европы или хотят отмыть здесь свои капиталы”.

Проверкой “золотых” граждан Кипра займутся три независимые американские компании, и это может привести к тому, что вскроются многие секреты, о которых олигархи предпочли бы умолчать.

Особо это касается лиц из стран бывшего Союза, подчеркивают эксперты.

– Для России проблема осложнена политической борьбой с частью западного мира, для наших же олигархов такое поведение “партнеров” аукнется озвучиванием подозрений в каком-нибудь проступке и блокированием денег на счетах и арестом прочего имущества. Сделать в такой ситуации практически ничего невозможно, яркий пример тому – Дерипаска. Самое интересное, что все деньги, аккумулированные на условном Западе (как, кстати, и на условном Востоке), там и останутся вне зависимости от судьбы их “собственников”, – говорит Роман Уланов.

Кто не пойман…

Но возникает резонный вопрос: как возможно получение “золотого паспорта” нашими гражданами, если в стране запрещено двойное гражданство? Сразу после начала реализации этой программы в Казахстане были ужесточены меры за проступки такого характера. Наказание предусматривало штрафы до 300 МРП. Понятно, что для состоятельных людей это сумма не столь обременительная, однако сам факт огласки явно не будет им на пользу, ведь, как говорится, деньги любят тишину. Между тем ежегодно порядка 500 человек попадаются на этом деле. Однако, каковы реальные масштабы получения двойного гражданства гражданами РК, не скажет никто.

– Наказывают ведь не за то, что совершил, а за то, что поймали, – говорит Роман Уланов.

В прошлом году вопрос об ужесточении, а именно: о введении уголовной ответственности для казахстанцев за наличие двойного гражданства, предложили депутаты мажилиса, обратившись к главе МВД. Впрочем, отбить пристрастие к “золотым паспортам” куда эффективнее могут действия именно властей Евросоюза. Там всё будет куда жестче. И даже миллионы не помогут выкупить молчание ревизоров.

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